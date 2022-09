Una pintura creada por la herramienta de inteligencia artificial Midjourney gana el primer lugar en un certamen de obras de arte

Lo intuimos desde hace tiempo: llegará el día en el que las máquinas dotadas de inteligencia artificial sean capaces de crear obras de arte similares a las de los humanos. Herramientas como DALL-E han demostrado de qué son capaces y un suceso en una feria de arte en Colorado, Estados Unidos, sirve para demostrar que ese día está más cerca de lo que imaginamos.

El artista Jason Allen presentó en competencia en la Feria Estatal de Colorado su obra Théâtre D'opéra Spatial en la que se puede observar a unas mujeres ataviadas con dramáticos vestidos ante un enorme ventanal que también pudiera ser un objeto celeste similar a la Luna. La imagen es impactante, con toques barrocos y como salida de una épica ópera espacial y obtuvo el primer premio en la categoría de Arte Digital.

Feliz por su logro el hombre publicó en su perfil de Twitter un post en el que explica que la imagen no fue creada por él, sino que por Midjourney, una sofisticada herramienta de inteligencia artificial, aunque su aporte fue crucial para llegar al resultado final: "He estado explorando un proceso especial que publicaré en una fecha posterior, he creado cientos de imágenes usándolo y, después de muchas semanas de afinar y curar mis generaciones (gens en inglés), elegí mis tres principales, las imprimí en lienzo después de crecerlas con Gigapixel AI y las inscribí en la Feria Estatal de Arte de Colorado (categoría de arte digital). Gané el primer lugar".

We're watching the death of artistry unfold right before our eyes — if creative jobs aren't safe from machines, then even high-skilled jobs are in danger of becoming obsolete

What will we have then?