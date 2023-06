En el famoso programa de revista matutina Good Morning América, el CEO de Apple, Tim Cook, fue cuestionado sobre cuánto cuestan las nuevas gafas Vision Pro.

"Va a costar treinta y cuatro, noventa y nueve", aseguró el líder de Apple en entrevista.

Casi al instante el conductor Robin Roberts corrigió al director ejecutivo sobre el verdadero precio de las Vision Pro.

"Cuando dijo treinta y cuatro, noventa y nueve, dije 34 dólares y 99 centavos, eso no está mal' Pero no: son casi $3,500 dólares", dijo Roberts.

Posteriormente, el conductor cuestionó a Tim Cook sobre si las gafas Vision Pro de Apple estaban al alcance de cualquier persona, a lo que el CEO respondió que no lo sabía.

"Creo que las personas toman diferentes decisiones dependiendo de su situación financiera actual", aseveró.

Cook insistió en los beneficios que pueden traer estas gafas y aclaró que estas no podrían existir si fueran baratas.

"La ingeniería y la profundidad de la ingeniería son alucinantes. Tienes más que una experiencia 4K en cada ojo. Por supuesto, ¿viene gratis? Cuesta algo hacerlo. Pero creo que es un gran valor", agregó.

De acuerdo con la ficha técnica publicada en la página oficial de Apple, las Vision Pro están hechas de vidrio laminado, con forma tridimensional y un marco de aluminio. Cuentan con varias cámaras y sensores, que permiten ver "el mundo con mayor claridad".

Las bocinas se encuentran cerca de los oídos, lo que hace la experiencia mucho más real, combinada con la nítida imagen.

Por su parte, la banda elástica (llamada Fit Dial) se ajusta a la cabeza de los usuarios.

El dispositivo cuenta con dos pantallas micro LED, que brindan más pixeles que una televisión 4K. El punto débil del dispositivo es que su batería externa solamente permite dos horas de uso.

No cabe duda que las Vision Pro son innovadoras, pero ¿alguien pagará tanto por tenerlas?

The era of spatial computing is here. Where digital content blends seamlessly with your physical space. So you can do the things you love in ways never before possible. This is Apple Vision Pro.