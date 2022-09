Twitch cambia las condiciones para los streamers que ganen más de $100,000 dólares; se quedará con el 50% de las ganancias

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Twitch es hoy una de las herramientas más importantes para los creadores de contenido. Al lado de YouTube es la herramienta preferida por los streamers y en ella se reproducen horas ya horas de contenido en video relacionadas sobre todo con el mundo de los videojuegos, aunque hay muchos otros temas: música, videos DIY, belleza y estilo de vida.

SOPA Images | Getty Images

Pese a haber sido durante años la plataforma favorita de grandes figuras del gaming, las condiciones ofrecidas por la plataforma han ido cambiando poco a poco, haciendo que algunos streamers volteen a ver nuevos horizontes.

En abril de este año la plataforma anunció cambios en el porcentaje que los streamers reciben por concepto de suscripción y ahora Dan Clancy, presidente de la empresa, ha dado a conocer nuevos cambios en las condiciones de los contratos que la empresa tiene con los streamers.

"Los streamers son y serán siempre la base de nuestra comunidad global. Gracias a su pasión, vuestro esfuerzo y a su creatividad, han conseguido que Twitch haya llegado a ser el lugar único que es hoy en día. Volviendo al tema de este post y hablando claro: no podemos mantener este servicio si ustedes no generan ingresos. Esto no es una desventaja; sencillamente así está diseñado. Esta simbiosis natural es el motivo por el cual apoyamos las carreras y las ambiciones de todos los streamers como si fueran las nuestras".

El comunicado explica que para algunos usuarios el reparto de las ganancias era 70/30 (70 % para el streamer, 30% para la empresa) debido a un plan que se ofreció a algunos creadores de contenido para ayudarles a crecer su comunidad. Para la muchos otros usuarios el reparto era de 50/50.

En su mensaje el CEO de la empresa explica que a partir del 1 de junio de 2023 cualquier streamer que gane más de $100,000 entrará en el esquema de 50/50.

Clancy explica: "Este cambio no afectará a los ingresos que obtienen actualmente en torno al 90% de los streamers que tienen acuerdos estándar con condiciones de suscripción premium. Para los que se vean afectados, queremos asegurarnos de que la repercusión sea mínima, no solo dándoles tiempo suficiente antes de que el acuerdo entre en vigor, sino ofreciéndoles también una forma alternativa de obtener ingresos. Nuestro reciente aumento de la comisión por anuncios al 55%, incluido en el Programa de incentivos de anuncios, es una forma estupenda de que estos grandes streamers obtengan la mayor parte, si no la totalidad, de esos ingresos".

Twitch: un poco de historia

Lanzada en 2012 como una plataforma enfocada en la transmisión de sesiones de eventos deportivos digitales, tiene su origen en Justin.tv, creada por Justin Kan y Emmet Shear para hacer transmisiones en vivo de sesiones de videojuegos.

Twitch fue adquirida por Amazon en 2014 por $970 millones de dólares y rápidamente se convirtió en una de las herramientas favoritas de los streamers ligados al mundo de los videojuegos. Hoy la plataforma cuenta con más de 140 millones de usuarios activos mensuales y más de 107,000 distintos canales de transmisión. Algunas de las figuras que se hicieron en Twitch como DrLupo y TimtheTatman abandonaron la plataforma en 2021 para mudarse a YouTube.