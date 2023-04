Twitter amplía a 10,000 caracteres el límite para suscriptores de Twitter Blue mientras Elon Musk promete mayores ingresos y alcance a los creadores de contenido

Alguna vez, hace años, lo que hacía a Twitter único era su límite de caracteres. Al haberse iniciado como un servicio basado en los mensajes de texto SMS, estos contaban con una extensión máxima de 140 caracteres.

Cuando Twitter se montó en el internet, el límite permaneció. Y tenía su encanto: obligaba a la síntesis.

En 2017, ante la insistencia de los usuarios y la presión ejercida por la evolución de las demás redes sociales, Twitter amplió el límite de caracteres a 280. Después vinieron los hilos y con ellos la posibilidad de postear mensajes en grupo (cada uno de 280 caracteres).

Con la llegada de Elon Musk vinieron los cambios. En febrero de este año la red social anunció que ya era posible hacer posts de 2,000 caracteres, pero solo para aquellos usuarios que tuvieran una suscripción a Twitter Blue, el sistema de verificación de cuentas pagadas ideado por Musk buscando rentabilizar la plataforma.

Ahora la red social ha dado a conocer que el límite de caracteres para suscriptores se amplía a 10,000 caracteres.

A través de un tuit en la cuenta @TwitterWrite, la plataforma explicó: "¡Estamos mejorando la experiencia de escritura y lectura en Twitter! A partir de hoy, Twitter admite tuits de hasta 10,000 caracteres de longitud, formateados en negrita y cursiva. Regístrate en Twitter Blue para acceder a estas nuevas funciones y solicita habilitar las suscripciones en tu cuenta para obtener ingresos directamente en Twitter".

El anuncio viene de la mano del nuevo plan de monetización presentado por Elon Musk con el que pretende sumar influencers a la plataforma. Según explicó el empresario, durante los siguientes doce meses Twitter no se quedará con ni un solo dólar del dinero que los creadores de contenido ganen vendiendo a otros usuarios suscripciones a sus contenidos. Eso significa que se quedarán con el 70% de los ingresos por la suscripción en el caso de los dispositivos móviles (dado el porcentaje con el que se quedan la App Store y Google Play Store) y con cerca del 92% de lo que venga de la web.

For the next 12 months, Twitter will keep none of the money.



You will receive whatever money we receive, so that's 70% for subscriptions on iOS & Android (they charge 30%) and ~92% on web (could be better, depending on payment processor).



After first year, iOS & Android fees…