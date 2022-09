Uber le dice adiós a su programa de lealtad, Uber Gold, para priorizar su plan de membresía

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

En 2018 Uber lanzó un programa de lealtad llamado Uber Gold que permitía a los usuarios frecuentes ganar puntos por cada viaje realizado que posteriormente podían ser canjeados por descuentos en sus próximos traslados.

SOPA Images | Getty Images

La empresa ha dado a conocer que el programa se encuentra en su etapa de cierre y que desaparecerá el próximo 1 de noviembre. Esto según un comunicado publicado por Uber en su página web. Los miembros del programa podrán acumular puntos hasta el 31 de agosto para utilizarlos a más tardar a las 23:59 horas del 31 de octubre.

A la pregunta específica de si algún otro programa sustituirá a Uber Gold, la empresa responde: "Nada está reemplazando a Uber Rewards. Sin embargo, hemos creado un excelente programa de membresía llamado Uber One, por lo que si estás interesado en beneficios como la tarifa de entrega de $0 en Uber Eats, un 5% de descuento en viajes elegibles y más, puedes obtener más información sobre Uber One".

El programa de membresía de la aplicación, Uber One, fue presentado en noviembre de 2021 y permite a los usuarios obtener descuentos en viajes y envíos sin costo en pedidos de comida de más de $159 pesos y de supermercado de más de $500 pesos.

México fue el primer país latinoamericano en el que se presentó Uber One; durante el lanzamiento de la membresía Gretta González, director general de Viajes Compartidos para Uber México, explicó: "A través de Uber One, queremos que nuestros usuarios experimenten de primera mano cómo Uber puede hacer que su día a día sea más fácil, al tiempo que les permite planificar y administrar mejor sus gastos y ahorrar en sus actividades cotidianas. En ese sentido, buscamos seguir brindando a nuestros usuarios de Uber One más y mejores beneficios, que nos ayuden a abrir las posibilidades de todo lo que pueden hacer en nuestra plataforma".

Uber One tiene un costo en México de $70 pesos mensuales.