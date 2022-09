Warren Buffet cumplió 92 años y Bill Gates lo festejó con estas emotivas fotografías

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Warren Buffet acaba de cumplir 92 años y para celebrarlo Bill Gates, su admirador, socio y amigo, publicó una serie de fotografías de ambos a lo largo de los años en su perfil de Instagram.

Bloomberg | Getty Images

De millonario a millonario le deseó un feliz cumpleaños con cuatro distintas fotografías que los muestran felices, disfrazados de reyes y riendo a carcajadas en diversos momentos. Además, una emotiva frase: "La vida es más divertida cuando tienes un amigo como Warren. ¡Feliz 92 cumpleaños!".

La amistad entre Bill Gates y Warren Buffet inició en el año de 1991. Durante el fin de semana del 4 de julio se conocieron gracias a Meg Greenfield quien en ese entonces era la editora del diario The Washington Post. Aunque en un principio parecía no haber mucho en común —el mismo Bill ha declarado que no le interesaba conocer a Warren— la amistad surgió cuando Buffet se interesó por la actividad de Gates y comenzó a lanzarle preguntas que nadie le hacía. Esto según lo escrito por el fundador de Microsoft en una entrada a su blog en 2016: "No recuerdo el día exacto en que conocí a la mayoría de mis amigos, pero con Warren Buffett sí. Hoy hace 25 años: 5 de julio de 1991. Creo que la fecha se destaca en mi mente tan claramente porque marcó el comienzo de una nueva e inesperada amistad para Melinda y para mí, una que ha cambiado nuestras vidas para mejor de todas las maneras imaginables".

Bill Gates y Warren Buffet ocupan el cuarto y el quinto lugar de la lista de millonarios 2022 de la revista Forbes. El fundador de Microsoft tiene una fortuna estimada en $129 mil millones de dólares y el fundador de la tenedora Berkshire Hathaway una de $118 mil millones de dólares.

Ambos han unido fuerzas en diversos proyectos filantrópicos a lo largo de los años.