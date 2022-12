Cómo arreglar tu Instagram Shadowban

Hay muchas razones por las que su cuenta podría estar bloqueada. Afortunadamente, existen algunas soluciones fáciles, como eliminar los hashtags abusados y evitar todas las formas de automatización que te ayudarán a salir de la lista.

Evite el uso de hashtags prohibidos

Los hashtags te permiten enviar un mensaje impactante y expandir tu alcance fuera de tus seguidores. Facilitan a los usuarios la búsqueda de información sobre un tema determinado y hacen que su contenido sea fácilmente visible. Sin embargo, algunos hashtags están limitados por Instagram y ya no se usan. Esto se debe a que algunas personas usan hashtags inocentes como #beautyblogger para promover contenido inapropiado que sea sexualmente sugerente o racialmente insensible.

Los hashtags que están prohibidos incluyen #besties, #customers, #gloves, #like, #skype y #workflow. Las publicaciones que usan hashtags prohibidos se ocultarán y pueden hacer que su cuenta sea bloqueada, inhibiendo así su capacidad para llegar fuera de su red.

En algunos casos, la prohibición es permanente. Si ya está en el club shadowban, debe eliminar todos los hashtags rotos y abusados de sus publicaciones. No puede editar hashtags en sus comentarios y tendrá que eliminar todo el comentario por el cual podría haber sido golpeado por un shadowban. Revise sus publicaciones para ver si ha estado usando hashtags repetitivos o irrelevantes y modifique los genéricos como #happy, #alone y #love. Asegúrate de usar unos únicos. Puede cambiar #alone a #aloneathome, por ejemplo. Como regla general, solo debe usar hashtags que sean relevantes y descriptivos para su contenido.

Deja de usar bots

Las cuentas falsas y los bots de Instagram están destinados a aumentar la participación al estimular la actividad del usuario. Sin embargo, los usuarios que emplean bots corren el riesgo de incurrir tanto en la suspensión de la cuenta como en las sanciones por fraude publicitario. El compromiso falso también es una razón para ser excluido. Si eres de los que utilizan los servicios de automatización para obtener resultados rápidos y ahorrar tiempo, debes dejar de hacerlo. Cuando sigues y dejas de seguir a la misma persona 10 veces en solo dos días, es probable que se den cuenta y te denuncien. Del mismo modo, si está utilizando un bot para comentar en su nombre, está enviando spam a sus seguidores y está violando los estándares de la comunidad de Instagram.

Automatizar publicaciones y comentarios siempre es una mala idea, como publicar un emoji de tren en una historia desgarradora. No todas las herramientas de automatización son spam, por ejemplo, aquellas que te ayudan a descubrir hashtags que pueden aumentar tu visibilidad. Pero la mensajería masiva no solicitada es la definición misma de spam. Si está utilizando bots para aumentar sus seguidores, debe dejar de hacerlo de inmediato. No hay un compromiso real y los autobots no pueden reemplazar la interacción humana. Cierre sesión y elimine todos los servicios de automatización y piense en otras formas de ganar seguidores, vistas y me gusta. Tales son, por ejemplo, publicar anuncios de Instagram, delegar tareas de redes sociales a los miembros del equipo y contratar un asistente virtual.

Sigue las reglas de Instagram

Si bien esto parece una sugerencia obvia, asegúrese de seguir las Pautas de la comunidad y los Términos de uso de Instagram. No seguir las reglas es la forma más rápida de recibir una denuncia. Las cosas que violan las Pautas de la comunidad incluyen publicar contenido inapropiado, infringir los derechos de autor, enviar spam y hacerse pasar por otros. La violación de las pautas también incluye publicar imágenes con derechos de autor que no sean las suyas, compartir contenido ofensivo o dañino y violar la ley.

Si ha sido golpeado por un shadowban, revise sus publicaciones y asegúrese de que sean apropiadas para diversas audiencias. Instagram afirma ser una plataforma libre de prejuicios que abraza la diversidad y es segura para personas mayores, adultos y niños, así como para usuarios de todas las razas, religiones, creencias y actitudes. En un esfuerzo por mantener la plataforma segura para todos los usuarios, Instagram se unió a Reddit, Pinterest y Facebook para prohibir los grupos nacionalistas blancos, el contenido contra las vacunas, las imágenes de autolesiones y las transmisiones de videos terroristas. Además, publicar contenido inapropiado como incitación al odio, violencia y contenido sexual gráfico es la forma más rápida de ser expulsado de Instagram.

Evite publicar y comentar demasiado rápido

Para empezar, tus seguidores pueden comenzar a fatigarse con el contenido si publicas demasiado. Publicar contenido relevante e interesante es importante, pero es posible que no te sigan si llenas los feeds de todos con spam. Seguir, publicar y comentar demasiado rápido y demasiado también es una forma rápida de colocar su cuenta de Instagram en la lista de shadowban. Tales comportamientos resultarán en una caída repentina de la visibilidad y restringirán su exposición a nuevas audiencias.

Di no al compromiso falso

Las cápsulas de participación de Instagram son grupos de usuarios que se unen en foros y chats para intercambiar seguidores, me gusta y comentarios. El número de usuarios puede variar desde solo 50 hasta más de 1,000 participantes. También tienen diferentes reglas, como el tipo de contenido que publica o la cantidad de seguidores que tiene antes de unirse.

El problema con las cápsulas de participación es que van en contra de las reglas de Instagram sobre actividad no auténtica. Es por eso que están prohibidos y puede obtener una prohibición de sombra por unirse a un grupo. Algunos grupos también están llenos de contenido inseguro, inapropiado y fraudulento, lo que lo pone en riesgo de ser pirateado. Los comentarios falsos y los me gusta también hacen que sea más difícil descubrir qué es lo que realmente le gusta a su público objetivo.

Informar el problema a Instagram

Cuando todo lo demás falla, vale la pena informar el problema a Instagram. Puede ponerse en contacto con el soporte a través de su Centro de ayuda en línea, por teléfono o mediante su aplicación de Instagram. Si bien se sabe que es difícil ponerse en contacto con su soporte, informar es un último recurso si ha agotado todas las demás opciones para que su contenido sea visto.

Formas seguras de aumentar la participación

Hay muchas buenas formas de aumentar el compromiso y el conocimiento de la marca sin poner en riesgo su cuenta de Instagram. El uso de hashtags únicos y relevantes es una de las mejores formas de llegar a un público más amplio. También desea ofrecer a los visitantes algo con lo que interactuar, como concursos y obsequios. Los concursos populares que puede ofrecer a los visitantes son búsquedas del tesoro, historias, trivia y concursos de subtítulos de fotografías. Organizar un concurso de trivia, por ejemplo, puede ser una excelente manera de aumentar la visibilidad de la marca y obtener nuevos seguidores. Puede hacer preguntas sobre su marca o productos y servicios como:

¿La empresa X está asociada con qué productos?

¿Quién es el fundador de la empresa X?

¿Cuál es el producto más popular de la empresa X?

Cuando pida a los visitantes que participen en un concurso, debe ofrecer un premio que supere el tiempo y el esfuerzo necesarios para participar en el concurso. Dependiendo de su nicho, esto puede ser una tarjeta de regalo, una mejora de habitación gratuita, un certificado de regalo de spa, una cena para dos o un paquete de un día de playa. Cualquiera que sea el premio que elija ofrecer, asegúrese de que sea útil, único y relevante. Los premios que ofrecen valor motivan a las personas a participar y llaman la atención sobre tu marca. El premio que ofreces debe atraer a tu público objetivo y debe mostrar tu producto o servicio. Es un incentivo y un anuncio.

Shadowbanning llegó para quedarse, con un giro

Shadowbanning tiene como objetivo el contenido vagamente inapropiado o dudoso, la participación falsa y el uso de servicios de automatización. Es una técnica de moderación multiplataforma utilizada por Instagram, TikTok y Twitter para evitar que aparezcan cuentas en las búsquedas. Los usuarios aún pueden publicar, dar me gusta y comentar las publicaciones de otras personas, pero su contenido ya no aparecerá en el feed de nadie. Y es posible que ni siquiera sepan que se les ha prohibido la sombra.

Los gigantes de las redes sociales como Twitter y Facebook han estado reexaminando sus algoritmos de moderación para ofrecer más transparencia. El programa piloto de Twitter Birdwatch, por ejemplo, permite a los usuarios anotar comentarios engañosos y votar sobre los envíos de otros usuarios. El problema con los sistemas de moderación impulsados por el usuario como este es, sin embargo, que corren el riesgo de convertirse en reglas de la mafia. En el lado positivo, los esfuerzos para aumentar la transparencia brindarán a los usuarios más información sobre lo que han hecho mal y por qué se han marcado sus cuentas.

