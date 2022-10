¿Cómo sobrevive esa cafetería independiente?

¿Alguna vez se preguntó cómo gana dinero el dueño de una cafetería local? El hecho es que ... ella no lo es. ¿Eso te sorprende? No debería. Piense en los números.

Supongamos que tiene una sola cafetería en un pueblo o ciudad estadounidense promedio. Seré generoso y asumiré que tiene alrededor de 200 clientes que vienen a su tienda diariamente y cada uno gasta, en promedio, alrededor de cinco dólares. Incluso supongo que estás trabajando seis días a la semana durante 52 semanas al año, lo que significa que no te vas a tomar vacaciones y estás arruinando tu ya sabes qué. También supongo que recibe a esos 200 clientes todos los días, incluso los fines de semana o las lentas semanas de vacaciones. Eso es un ingreso bruto de $ 312,000.

He hecho la investigación . El costo típico del café es aproximadamente el 20 por ciento de su precio de venta y el costo típico de la mano de obra es aproximadamente el 60 por ciento. Usando esos números, tiene ganancias antes de alquiler, servicios públicos, pagos de arrendamiento de equipos, marketing y ... oh, su salario ... de aproximadamente $ 47,000. Según muchos de los informes que he leído, como este , la ganancia neta promedio de una cafetería, excluyendo el salario del propietario, es aproximadamente el 2.5 por ciento de las ventas. Entonces, su cafetería de $ 312,000 le está generando alrededor de $ 8,000 ... ¡antes de impuestos! ¿Mencioné que trabaja seis días a la semana y 52 semanas al año?

Claro, puedes jugar con mis números. Tal vez abres tu cafetería en la única ciudad de Estados Unidos que no tiene Starbucks o Peet's ni ningún otro competidor, donde la gente anhela cafeína y puedes vender más de 200 tazas en un día. O obtiene ingresos adicionales de productos horneados, desayunos y bailes de regazo. Pero incluso si agrega estas cantidades, todavía no está haciendo una matanza. De hecho, apenas (y me refiero apenas) te estás ganando la vida. Oh, ¿amas lo que haces? Pregúntele a su cónyuge e hijos si les encanta que trabaje 60 horas a la semana y aún no puedan pagar un televisor de pantalla plana decente. Pero al menos tenemos un gran café, ¿verdad, cariño?

Lo que me devuelve a mi cafetería local. Veo a la dueña adentro y está trabajando duro. Pero de nuevo ... ¿cómo se las arregla? La respuesta es importante no solo para ella, sino para cualquier persona que tenga o esté pensando en administrar una cafetería, un pequeño restaurante o una tienda minorista. Es escala. Con él, puedes hacerlo. Sin él, no lo harás.

Si eres realmente bueno en lo que haces, tal vez puedas ganarte la vida a duras penas dirigiendo una cafetería o una tienda. Pero los ingresos de esa ubicación son limitados. Para ganar dinero de verdad, y me refiero al dinero de la matrícula de una escuela privada, debes tener varias tiendas. Cuando posee varias empresas que hacen lo mismo, se beneficia de las economías de escala. Puede distribuir los gastos generales, la mano de obra y, oh sí, su salario, en una base de ingresos más grande. Su inversión en marketing tiene más impacto. Sus ganancias netas se pueden multiplicar por ubicación.

Por eso, mientras camino por mi ciudad, veo muchas cafeterías independientes que compiten con éxito con las grandes cadenas. Estos propietarios de empresas locales compiten porque tienen varias ubicaciones.

¿Has oído hablar de Good Karma Cafe o Rival Brothers ? ¿Alguna vez tomaste un café La Colombe ? Todas son cafeterías independientes locales (Filadelfia) con múltiples ubicaciones (La Colombe es única en su clase; ahora es una cadena con 30 tiendas en cinco ciudades y también vende su propia línea de productos alimenticios). Otras ciudades lucen sus propias minicadenas de cafeterías, supermercados y minoristas locales, cadenas de las que la gente de fuera del área nunca ha oído hablar. Esos dueños de negocios no están satisfechos con ganarse la vida a duras penas. Han descubierto que para obtener ganancias necesitan ser más grandes.

¿Estás pensando en abrir la pequeña cafetería de tus sueños este año? ¿Imagina un lugar donde sirva Ristrettos o Piccolo Lattes a autores, poetas y otros intelectuales que se reúnan para discutir sobre arte, ciencia y actualidad? Admito que probablemente no me encontrará allí. Pero te estoy apoyando. Solo asegúrese de que no espera que una sola tienda pague sus facturas. No lo hará.