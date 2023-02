Bard, la herramienta de inteligencia artificial de Google se equivoca y provoca caída en las acciones de la compañía

A veces las cosas pueden salir mal. Incluso para la inteligencia artificial.

Las cosas no salieron según lo planeado en la esperada presentación de Bard, el servicio de inteligencia artificial conversacional con el que Google pretende competir con ChatGPT (de OpenAI y fondeado por Microsoft).

Google posteó un video del funcionamiento de Bard en su cuenta oficial de Twitter. En él se le pregunta a la herramienta: "¿Qué nuevos descubrimientos del Telescopio Espacial James Webb puedo contarle a mi hijo de nueve años?"; la inteligencia artificial responde con varios puntos, incluyendo uno que dice: "JWST tomó las primeras fotos de un planeta fuera de nuestro propio sistema solar".

Los usuarios de Twitter detectaron el error y lo hicieron saber en los comentarios. El escritor y científico Gary Booch escribió: "Desinformación a escala; una mierda como servicio. (El European Very Large Telescope, no el JWST, tomó la primera fotografía óptica de un exoplaneta en 2004)".

