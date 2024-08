El día ha llegado. Tras una larga espera de meses el Telescopio Espacial James Webb ha dado a conocer las primeras imágenes que ha captado en su búsqueda por encontrar la llamada primera luz del universo. Aunque ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio un adelanto e hizo pública la primera imagen, el día de hoy la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Especial Canadiense (CSA) han revelado cuatro imágenes más que muestran la capacidad del telescopio más grande que se ha construido y lanzado al espacio.

Los objetivos de las primeras imágenes fueron seleccionados en conjunto por las tres agencias especiales y su develación sirve como banderazo simbólico para que James Webb inicie oficialmente su misión que promete mostrarnos el universo como no lo hemos visto nunca (captando la luz infrarroja que es invisible al ojo humano y mostrando estrellas que se formaron 250 años después del Big Bang). El observatorio James Webb es considerado el sucesor de los telescopios espaciales Hubble y Spitzer y viaja ya por el espacio con la misión de captar la primera luz del universo que se formó hace 14 mil millones de años. Aunque la sonda fue lanzada el 25 de diciembre de 2021, el proyecto inició hace más de dos décadas

Estás son las imágenes que el Telescopio Espacial James Webb nos regala en un día histórico.

La Nebulosa Carina

Se encuentra a 7,600 años luz de nuestro planeta. Se trata de la nebulosa planetaria más brillante que conocemos y dentro de ella nacen y mueren estrellas.

A star is born!



Behind the curtain of dust and gas in these "Cosmic Cliffs" are previously hidden baby stars, now uncovered by Webb. We know — this is a show-stopper. Just take a second to admire the Carina Nebula in all its glory: https://t.co/tlougFWg8B #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/OiIW2gRnYI — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 12, 2022

El planeta gigante WASP-96 b

Se ubica a 1,150 años luz de la Tierra y su planeta es poco más grande que Júpiter. Está hecho de gas, aunque a diferencia de Júpiter y Saturno que tienen una composición similar, no tiene nubes. La imagen del espectro brinda información valiosa para los científicos y muestra que entre los componentes atmosféricos del planeta hay vapor de agua.

Clouds are in the forecast for exoplanet WASP-96 b!



Webb spotted the unambiguous signature of water, indications of haze & evidence for clouds (once thought not to exist there)! This is the most detailed exoplanet spectrum to date: https://t.co/tlougFWg8B #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/ySe4Y9V0uP — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 12, 2022

La Nebulosa del Anillo Sur

Se encuentra a 2,000 años luz de la Tierra y se trata de una estrella moribunda rodeada por una enorme nube de gas.

Put a ring on it!



Compare views of the Southern Ring nebula and its pair of stars by Webb's NIRCam (L) & MIRI (R) instruments. The dimmer, dying star is expelling gas and dust that Webb sees through in unprecedented detail: https://t.co/tlougFWg8B #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/yOMMmQcAfA — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 12, 2022

El Quinteto de Stephan

Este grupo compacto de galaxias se encuentra a más de 300 millones de años luz y parecen danzar atraídas por sus mutuas fuerzas de gravedad. El Quinteto de Stephan fue descubierto en el año de 1877 por el astrónomo francés Édouard Stephan.

Webb's mosaic is its largest image to date, covering an area of the sky 1/5 of the Moon's diameter (as seen from Earth). It contains more than 150 million pixels and is constructed from about 1,000 image files. Compare the new image to @NASAHubble's 2009 view, shown here! pic.twitter.com/SbulK1GIjN — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 12, 2022

El círculo de galaxias SMACS 0723

Esta es la imagen que dio a conocer el presidente Biden y muestra un cúmulo de galaxias ubicado a 4,600 millones de años luz de la Tierra.