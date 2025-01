"Es un modelo impresionante": así reaccionó Sam Altman a R1 de DeepSeek, el modelo chino de IA que ha puesto en jaque al sector

Bastaron un par de días para que el que parecía ser el sector industrial más fuerte y boyante del mundo, entrara en crisis. De pronto y tras la súbita popularidad del modelo chino de inteligencia artificial (IA), DeepSeek, surgió una pregunta clave: ¿cómo puede un modelo desarrollado con una inversión de solo $5.6 millones de dólares ser tan efectivo?

A la par de las preocupaciones en torno a la seguridad nacional y al modo en que un modelo chino de inteligencia artificial puede (mal) utilizar los datos de sus usuarios, se alzaron las voces cuestionando a las tecnológicas de Silicon Valley que desde hace años invierten grandes sumas de dinero, en algunos casos más de $100 millones de dólares, para desarrollar y perfeccionar sus modelos de IA.

Luego de que DeepSeek lanzara R1, su más reciente modelo, el pasado 20 de enero, la app de la IA amaneció el lunes siendo la más descargada en las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos. A ello le siguieron las preguntas: ¿ha valido la pena la inversión multimillonaria que las empresas estadounidenses han hecho para desarrollar su IA? ¿Se puede decir que Estados Unidos es líder en el sector o es en verdad China quien en ocupa esa posición?

El lunes las acciones de las empresas tecnológicas se desplomaron: Nvidia perdió un 13%, Aplphabet un 4% y Meta un 2%.

Además, el presidente Donald Trump, quien anunció Stargate, un proyecto de IA multimillonario, dos días después de iniciado su mandato, se refirió al tema. El gobernante dijo: "El lanzamiento de DeepSeek, la inteligencia artificial de una empresa china, debería ser un llamado de atención para nuestras industrias de que tenemos que centrarnos en competir para ganar".

Sam Altman, CEO de OpenAI y uno de los grandes protagonistas del mundo de la IA, se refirió al modelo de DeepSeek en su perfil de X. El ejecutivo escribió:

"El R1 de Deepseek es un modelo impresionante, particularmente en lo que puede ofrecer por el precio. Obviamente, nosotros ofreceremos modelos mucho mejores y también es realmente estimulante tener un nuevo competidor. Vamos a lanzar algunas actualizaciones.

"Pero sobre todo, estamos emocionados de continuar ejecutando nuestro plan de investigación y creemos que ahora más que nunca, tener más capacidad de cómputo es más importante para tener éxito en nuestra misión.

"El mundo va a querer utilizar MUCHO la IA, y realmente se va a sorprender con los modelos de próxima generación que se vienen.

"Esperamos poder ofrecerles AGI y mucho más."

