Grimes, la madre de tres de los hijos de Elon Musk, es inversionista y asesora de una empresa llamada Curio y está por lanzar al mercado una línea de futuristas juguetes impulsados por la inteligencia artificial (IA).

Se trata de tres muñecos de peluche que son capaces de conversar con sus dueños, para aprender las personalidades y ajustarse a ellos. Según The Washington Post el juguete viene en tres diversos modelos (Gabbo, Gem y Grok) y la voz de los tres les fue brindada por Grimes.

El nombre de Grok, es exactamente el mismo que el del sistema de inteligencia artificial generativa creado por Elon Musk, aunque hasta donde se sabe no existe relación alguna entre el juguete y la IA de Musk.

Según Curio, el nombre es la abreviatura de "Grocket" y fue acuñado por la cantante y expareja del magnate cuando vivían cerca de la base espacial de SpaceX en Texas. El nombre hace alusión a los cohetes creados por la empresa de exploración espacial de la que Elon Musk es propietario.

En la página oficial de Curio se explica que cada una de las criaturas tiene una personalidad distinta. Grok, por ejemplo, es un cohete "con energía inagotable que está listo para explorar el cosmos". Grem es un alienígena que puede hablar el idioma de los humanos y Gabbo es un robot que también es capaz de comunicarse con las personas.

Según sus creadores, los peluches tienen una personalidad apta para los niños y son capaces de sostener una conversación con ellos y responder a sus dudas y preguntas. Imagina a una Alexa de peluche, pero con una personalidad apta para los pequeños.

En un video promocional de la empresa Grimes explica que la idea de Curio es proporcionar a los niños un juguete que no tenga pantallas y que los acompañe durante sus horas de juego. La empresa desarrolló un app que permite a los padres de los niños configurar y monitorear el funcionamiento correcto del juguete.

Aunque Elon Musk presentó a Grok antes de que Grimes introdujera sus peluches al mercado, la cantante registró la marca el día 12 de septiembre. Musk presentó la solicitud del registro de marca hasta el 23 de octubre.

En un post desde su cuenta de X la artista se refirió al tema. Escribió: "Absurdamente, cuando nos dimos cuenta de que el equipo de Grok también estaba usando este nombre, ya era demasiado tarde para que alguno de los dos sistemas de inteligencia artificial cambiara de nombre, así que ahora hay dos IA llamadas Grok. No puedo esperar a que se hagan amigos. No puedo creer que ni siquiera las IA puedan evitar aparecer en la escuela y conocer a otro niño con el mismo nombre jaja."

