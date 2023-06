El dispositivo tiene un aspecto extraño: ahí en donde debería de estar la lente de la cámara hay una estructura de color rojo que asemeja a un sol con todo y sus rayos. Del otro lado tiene un visor y tanto su forma y como su tamaño son similares al de una cámara fotográfica; de hecho, se trata de una, aunque esta funciona de manera distinta.

El aparato fue creado por Bjørn Karmann, un fotógrafo danés que ha comenzado a experimentar con la inteligencia artificial. Su invento lleva el nombre de Paragraphica y el fotógrafo la describe como "una cámara de contexto a imagen que utiliza datos de ubicación e inteligencia artificial para visualizar una 'foto' de un lugar y momento específicos".

Lo que hace Paragraphica es crear una imagen digital a partir de la información que la inteligencia artificial que la alimenta tiene de un lugar determinado. Es decir: toma en cuenta las coordenadas en donde el dispositivo se ubica para definir qué es lo que la cámara está "viendo" y después darle la salida a la imagen tomando en cuenta la información ingresada a modo de texto por el usuario.

Para crear el aparato Karmann decidió usar una computadora Raspberry Pi4 alojada dentro de la carcasa de la cámara que creó utilizando una impresora 3D. El software que utiliza la peculiar cámara fue escrito por el fotógrafo específicamente para este proyecto usando Python y la API de Stable Difussion, una herramienta de inteligencia artificial diseñada para generar imágenes digitales de gran calidad a partir de las instrucciones de un usuario.

Paragraphica cuenta con un visor en el que el usuario puede ingresar el texto que determinará el usuario, además de tres diales para controlar aspectos como la granulidad, temperatura y tonalidad de la imagen.

Introducing – Paragraphica!

A camera that takes photos using location data. It describes the place you are at and then converts it into an AI-generated "photo".



See more here: https://t.co/Oh2BZuhRcf

or try to take your own photo here: https://t.co/w9UFjckiF2 pic.twitter.com/23kR2QGzpa