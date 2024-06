TikTok, la popular plataforma de videos cortos, sigue innovando, lanzando nuevas herramientas basadas de la inteligencia artificial (IA) para revolucionar la creación de contenido publicitario.

Con el proyecto denominado TikTok Symphony, la plataforma busca fusionar la creatividad humana con la IA, proporcionando a los especialistas en marketing recursos para aumentar la producción de contenido, creatividad y productividad en la plataforma.

TikTok Symphony se presentó a través de un video en la cuenta de noticias de TikTok. En el anuncio, un avatar digital personalizado, basado en Adrienne Lahens, jefa global de operaciones y estrategia de contenido de TikTok, demostró las capacidades de la nueva herramienta.

Introducing Symphony Digital Avatars, to help creators and brands captivate global audiences and deliver impactful messages in an immersive and authentic way. Check out our Newsroom to learn more.