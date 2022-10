Warner Bros. Discovery incursiona en el mundo de los NFT's con una versión extendida de "El Señor de los Anillos"

El potencial que tienen los NFT's en el mundo del cine y el entretenimiento es inimaginable. A los fans de las películas tradicionalmente les gusta coleccionar objetos relacionados con ellas. De posters a fotografías, pasando por props, figuras de acción y estampas inspirados por esas producciones que suelen tener una legión de seguidores.

web3.wb.com/warnermedia/movieverse

La saga de El señor de los anillos, sin duda es una de ellas y su compañía productora, Warner Bros. Discovery, ha lanzado una colección de NFT's (tokens no fungibles, es decir, activos criptográficos que representan algo único) para complacer a los fans.

En alianza con Eluvio, la productora creó una experiencia cinematográfica web3 de la versión extendida de The Lord of The Rings: The Fellowship of the Ring que, además de contener la cinta de tres horas y 48 minutos de duración, ofrece más de ocho horas de pietaje adicional con comentarios de los creadores, galerías de imágenes y coleccionables en realidad aumentada escondidos.

Si ves el trailer del producto, te darás cuenta de que la interfase de navegación es similar a los antiguos CD-ROMS que se pusieron muy de moda al principio del milenio, pero basada en una página de internet. Lo que hace distinta la experiencia es que solo aquellos que adquieran uno de los 999 NFT's (con un precio unitario de $100 dólares) podrán vivir esta nueva experiencia.

La productora anunció que adicionalmente liberará 10,000 NFT's de una versión reducida con un precio de $30 dólares.

En un comunicado de prensa Michelle Munson, CEO y cofundadora de Eluvio, explicó: "Warner Bros. Home Entertainment está estableciendo un nuevo estándar para la innovación en la distribución de películas caseras al demostrar el potencial de web3 para la participación del consumidor, la transformación de la cadena de suministro digital y las nuevas oportunidades de negocio".

Con acciones como esta, las distribuidoras cinematográficas tratan de recuperar el mercado que alguna vez tuvieron en formatos de cine en casa (como el DVD y el Blu-ray) y que se ha erosionado con la llegada de plataformas de streaming como HBO Max y Netflix.

La cinta es la primera de una trilogía dirigida por el neozelandés Peter Jackson en 2001 y está inspirada en la obra de J.R.R. Tolkien.

El lanzamiento forma parte del llamado Movieverse de Warner en el que próximamente se lanzarán (o relanzarán otros títulos).