20,000-ლარიანი ინვესტიცია ინოვაციური იდეების განსახორციელებლად - BTU-ს სტუდენტური AI ჰაკათონი Lineate Georgia-ს მხარდაჭერით განხორციელდება By ელენე ლომსაძე • Jan 9, 2024 Share Copy

Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.

You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.