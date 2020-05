October 6, 2006 3 min read

Sin temor a franquiciar

Dos emprendedores comparten su experiencia al frente de una franquicia en unnuevo giro para ellos

Por Devlin Smith

Angela F. Norman no es maestra. Ni siquiera tiene t?tulo en desarrolloinfantil o en educaci?n, sin embargo, dirige un kinder. La ex directoraregional de ventas para una empresa de farmac?uticos, de 33 años,es ahora propietaria y directora ejecutiva de operaciones del The GoddardSchool, un centro educativo y guarder?a en Ohio, Estados Unidos.

&flashquotEn Goddard, como dueña de la escuela, administro todas las operacionesdel negocio y el director educativo dirige todos los aspectos educativos&flashquot,admite Norman. &flashquotSon dos ?reas distintas, por lo que no necesito tener unantecedente en educaci?n temprana para estar en el campo de laeducaci?n infantil&flashquot.

Mientras que su personal de 20 educadoras trabaja con beb?s, infantes yniños de seis meses a seis años, Norman se hace cargo de lan?mina, contabilidad, facturaci?n y matriculaci?n, una delas tareas m?s importantes de la escuela que sirve a cerca de 120niños cada d?a. &flashquotEs mi responsabilidad asegurarme de que semantenga 100 por ciento llena&flashquot, comenta.

A?n cuando el enfoque principal de Norman est? en el lado de losnegocios, no significa que no interact?e con los niños y seainfluenciada por ellos. &flashquotEs muy satisfactorio, porque te permite estaralrededor de los niños y verlos crecer&flashquot, dice. &flashquotVeo niños ennuestro programa desde que eran beb?s y ahora tienen casi dosaños, es asombroso&flashquot.

Esta emprendedora tambi?n obtiene una buena gratificaci?n al versu negocio madurar, el centro ha logrado muchas de las metas que Norman sepropuso hace dos años. &flashquotEn algunos casos, siento que estoy en lac?spide del crecimiento. Lo que intento hacer ahora es mantenerme en el100 por ciento de matr?cula y comenzar a desarrollarnos horizontalmente&flashquot.

Puntos extra

La familia Lin, quien posee una compañ?a comercializadora,buscaba una franquicia para abrir en Estados Unidos. Encontr? TapiocaExpress, especializada en bebidas de t?. Decidi? abrirla enRiverside, California para que su hijo Edward, estudiante en la Universidad deCalifornia, pudiera administrarlo.

&flashquotNotamos que el mercado para esta bebida de especialidad crec?ar?pidamente, al igual que la poblaci?n cerca del campus&flashquot, explicaEdward, de 21 años.

En mayo de 2002, la franquicia de la familia Lin, Tapioca Express, abri?sus puertas a unos minutos del campus UCR. Ahora Edward, estudiante deadministraci?n, divide su tiempo entre ir a la escuela tres d?asde la semana y manejar el negocio el resto.

&flashquotGeneralmente llego al trabajo por las mañanas, me hago cargo de ladocumentaci?n, asuntos de contabilidad e instruyo a los empleados sobrelo que hay que hacer, despu?s voy a clases por las tardes&flashquot, comenta elaccionista de Lin's Enterprise Inc.

Edward continuar? este acto de equilibrio el pr?ximo añohasta graduarse, despu?s de ello, desea abrir m?s franquiciasTapioca Express.

Por ahora, est? m?s que ocupado construyendo una base deadmiradores leales. Le encanta ver el entusiasmo de la clientela, por unacolorida variedad de bebidas a base de t? con bolitas de tapioca.

Contactos

The Goddard School of Centerville

Tel. 001 (937)886-0800

angelanorman80@hotmail.com

Tapioca Express

Tel. 001 (909) 684-5597

edward@linsenterprise.com