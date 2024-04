La red social X anunció el lanzamiento de su plataforma de video, X TV.

Elon Musk, el propietario de X desde octubre de 2022, busca expandir el alcance de la plataforma más allá de ser simplemente una red social para el microblogging.

Según un video publicado por la compañía, esta nueva herramienta promete una experiencia de visualización inmersiva con contenido variado.

Por su parte, Linda Yaccarino, directora ejecutiva de X, compartió en su cuenta de la red social detalles sobre la nueva plataforma, resaltando su potencial para ser el "compañero ideal" para disfrutar del entretenimiento en pantallas grandes.

From the small screen to the big screen X is changing everything. Soon we'll bring real-time, engaging content to your smart TVs with the X TV App. This will be your go-to companion for a high-quality, immersive entertainment experience on a larger screen. We're still building it… pic.twitter.com/QhG6cVDpZ8