Moderniza tu negocio

November 22, 2010 15+ min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

La tecnología dejó de ser ser una simple diversión para convertirse en todo un estilo de vida. Y por supuesto, en una herramienta poderosa para mejorar el desempeño diario en el mundo de los negocios. Míralo así: hoy la mayoría de las personas utiliza computadoras para resolver las labores de la escuela y del trabajo; se comunica mediante correos electrónicos o mensajeros instantáneos o forma parte de más de una red social –como Facebook o Twitter–.



De hecho, varios de nosotros ya dejamos de usar aparatos como el fax, ya que es más fácil y práctico enviar los documentos vía e-mail. Y es que, si lo piensas bien, todos traen un gadget (artilugio tecnológico) en el bolsillo, por más sencillo que parezca.



Según el estudio AMIPCI 2009 sobre Hábitos de los Usuarios de Internet, en México hay unos 30.6 millones de cibernautas. Mientras que 11.3 millones de computadoras cuentan con acceso a Internet, incluyendo desktops, laptops, netbooks, etc.



Sin embargo, la gente no sólo se conecta a la red por medio de computadoras. Ahora gracias a sistemas de conectividad inalámbrica celular, como el 3G, las personas lo hacen desde sus teléfonos móviles. Esto implica las 24 horas del día, los siete días de la semana. De acuerdo con la Comisión Federal de Comunicaciones, existen unos 78.5 millones de usuarios de celulares en el país.



Pero, ¿qué tan importante es el Internet para las empresas mexicanas? En este sentido, de acuerdo al Estudio de Inversión Publicitaria Online presentado por el Internet Advertising Bureau (IAB), la inversión publicitaria en la red creció en el 2009 un 24% con respecto al 2008. De esta manera, alcanzó una inversión total de $2,345 millones. Nada mal.



El punto es que si la tecnología móvil es tan importante en la vida cotidiana, es trascendental verla como un aliado que te ayudará a hacer tu negocio más competitivo. ¿Por dónde empezar? A continuación algunos consejos para que tomes la decisión en cuanto a qué es lo mejor para incrementar la productividad de tu empresa.



1. TELÉFONOS INTELIGENTES

En un inicio los llamaban Palms, después BlackBerrys o iPhones; lo cierto es que su verdadero nombre es teléfonos inteligentes o smartphones.

Se trata de equipos que te permiten ser productivo sin la necesidad de utilizar una computadora. ¿Por qué? Porque con ellos puedes enviar y recibir correos electrónicos; navegar por Internet para consultar información; así como editar documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones para algún cliente.



Asimismo, permiten ubicar tu posición en un mapa y, dependiendo de su sistema operativo, bajar aplicaciones según tus gustos y necesidades (deportes, música, negocios, etc). Y lo mejor es que puedes tener acceso a tu información más relevante, sin importar si estás en el aeropuerto, una plaza pública o en una reunión de negocios.



En resumen, los teléfonos inteligentes tienen las siguientes características en común: conexión a Internet, pantalla táctil o teclado completo (QWERTY) para escribir y utilizan un sistema operativo para funcionar (algunos de los más populares son Symbian, iPhone, BlackBerry y Android).

Aquí tres modelos de smartphones:

Blackberry Curve 8520. Este teléfono se basa en la plataforma BlackBerry, la cual se distingue por ser efectiva al momento de en-viar y recibir mails. Cuenta con conectividad inalámbrica 3G y WiFi, lo que te permitirá estar conectado a la red en todo momento. Utiliza un teclado QWERTY, tiene cámara fotográfica y Bluetooth.

Es una buena opción si… el correo electrónico es básico en tu actividad cotidiana.

iPhone 3GS. Además de poder sincronizar tus cuentas de correo electrónico y tener acceso a tu agenda y contactos, una de sus principales ventajas son las más de 180,000 aplicaciones disponibles. Incluye cámara de 3 megapixeles, hasta 32 gigabytes para almacenar música, pantalla táctil y conectividad a Internet 3G y WiFi.

Es una buena opción si… eres usuario activo de redes sociales y consumes música y video.

Nokia X6. 16 gigabytes de almacenamiento, pantalla táctil y conectividad inalámbrica Bluetooth, WiFi y 3G son las cartas de este modelo. Posee varias aplicaciones, a las cuales se accede por medio de la plataforma Ovi de Nokia. No sólo tienes la posibilidad de navegar en Internet y consultar tu correo electrónico, sino que este teléfono está pensado para melómanos, ya que incluye el servicio Comes With Music. Así, puedes bajar más de 4 millones de canciones gratis.

Es una buena opción si… eres fanático de la música.

2. INTERNET UBICUO

Si bien antes parecería un lujo, hoy el Internet es un derecho. A tal grado que en países como Finlandia, el gobierno tiene la obligación de dotar de este servicio a la población.

En México aún no ocurre esto, aunque lo que sí es un hecho es que cada vez más gente goza de este medio. Según la AMIPCI, el 37% de los hogares urbanos en la República cuenta con Internet; mientras que el tiempo promedio que pasa una persona conectada al día es de 3 horas y 21 minutos.



Actualmente, existen distintas maneras de acceder a la red de redes, sin necesidad de hacerlo desde la casa u oficina. Dos de las más populares son WiFi y 3G.



WiFi. Es un sistema para conectarse inalámbricamente a Internet en sitios como casas, oficinas, restaurantes, hoteles, aeropuertos, entre otros. Para hacerlo desde tu teléfono es necesaria una contraseña. En la Ciudad de México, Querétaro, Monterrey y Guadalajara hay algunas plazas públicas en donde se puede tener acceso a la red de manera gratuita.

Uno de los principales proveedores de Internet en el país es Telmex, con su servicio Prodigy Infinitum. Cuando contratas este servicio también incluye Prodigy Móvil, que te permite conectarte de manera gratuita en ciertos restaurantes y cafeterías. Los servicios de Prodigy inician en $390 mensuales.

Es una buena opción si… frecuentemente te conectas en cafeterías, restaurantes o aeropuertos.

3G. Una de las desventajas de WiFi es que estás atado a un determinado lugar, por ejemplo una cafetería, para estar conectado a Internet. Esto puede ser problemático, pues si estás en un lugar que no tiene WiFi no podrás trabajar. En este caso, una alternativa es 3G, un método para tener acceso mediante las redes de telefonía celular.



Para utilizar estos servicios hay que contratar un plan con algún operador de telefonía. Luego, recibirás un Módem USB (una especie de tarjeta con entrada USB) que debes conectar a tu computadora para acceder a Internet. El único inconveniente es que hay que estar en las zonas de cobertura de la compañía telefónica.



Telcel, IUSACELL y Movistar ofrecen diversos planes de conectividad 3G con precios que van desde $500 hasta $2,500 mensuales, dependiendo del plan de datos y el operador.

Es una buena opción si… buscas conectarte a Internet en sitios públicos.



3. LA NUBE

“El cómputo en la nube me permite a mí y a mis colaboradores estar al día en cuanto a lo que pasa con nuestros clientes; dentro y fuera de la oficina”, explica Jan van der Reis, un emprendedor queretano dedicado a comercializar espacios en Ayohui.com –un portal de su creación–.



Para mejorar su actividad ha utilizado Zoho CRM, una aplicación en línea que le permite a él y a sus empleados tener información relevante de su negocio, saber qué pasa con sus consumidores y darles un mejor seguimiento.



¿Lo mejor de todo? No importa si están fuera de la oficina, en México o en el extranjero, gracias a esta aplicación siempre tienen acceso a estos datos ya que están almacenados en la red. Sólo necesitan una computadora conectada a Internet y listo.



Aplicaciones como Zoho CRM son parte de lo que se conoce como "el cómputo en la nube". Son una herramienta clave si es que piensas compartir calendarios, contactos, fotografías y videos con tus amigos o equipo de trabajo. La idea es que esos archivos no sólo viven en tu computadora, sino en un servidor en Internet. Por lo tanto, si necesitas acceder a ellos, puedes hacerlo con sólo ir a un navegador.



Esto se vuelve práctico y útil, pues tu información importante estará respaldada y no tendrás que preocuparte por ella si algo gra-ve le pase a tu

computadora. Por ejemplo, un robo o un problema técnico.



Existen diversas soluciones, sin embargo aquí están tres que yo recomiendo:

DropBox (www.dropbox.com). Es un disco duro virtual, es decir, un espacio de 3 gigabytes en el que es posible almacenar tus archivos. La ventaja es que puedes compartir carpetas con tus colaboradores. De este modo, ellos también tienen acceso y pueden trabajar de manera conjunta. Existe una versión de paga para aumentar el espacio virtual, pero por experiencia propia, los 3 gigabytes son más que suficientes.



MobileMe (www.apple.com/mobileme). Además de una cuenta de correo electrónico, es un sistema para sincronizar tus fotos, calendarios, contactos, correos electrónicos y otros archivos entre computadoras, iPhone, iPod touch y hasta el iPad. Cuenta con un espa-cio de almacenamiento de hasta 20 gigabytes y tiene un precio de US$100 al año.



SkyDrive (skydrive.live.com). Se trata de la versión de almacenamiento virtual de Microsoft y su plataforma Live (que incluye Hotmail y Messenger). Es un espacio de 25 gigabytes gratuitos para almacenar todo tipo de archivos, compartir carpetas con tus amigos e incluso mandarlos vía mail.

Es una buena opción si… quieres respaldar tus archivos importantes y tener acceso a ellos desde cualquier lugar donde te en-}cuentres.

4. PRODUCTIVIDAD GRATUITA

Cuando estás por iniciar un negocio los gastos están a la orden del día: mobiliario, equipo de cómputo, renta, etc. Pero las computadoras no trabajan solas; necesitas los programas necesarios para llevar a cabo tus actividades. Si el tipo de software que buscas es básico (procesadores de palabras, hojas de cálculo y generadores de presentaciones), entonces en la red encontrarás varias alternativas que te permitirán ser productivo sin afectar tu presupuesto.



Aquí algunas alternativas:

OpenOffice.org. Es un sistema de software gratuito que incluye procesador de palabras, hojas de cálculo, generador de presentaciones y un sistema para administrar bases de datos. También es compatible con los programas más populares. Eso sí, aunque es simi-lar al Microsoft Office, tendrás que acostumbrarte a su forma de trabajo (algo que no te tomará más de una semana).



Google.Docs.com. Una de las mejores herramientas de Google es Docs. A diferencia de otros programas, Google Docs trabaja en la nube, es decir, todos los documentos están en Internet. Esto te permite acceder a tus textos, hojas de cálculo y presentaciones desde cualquier computadora donde trabajes.

Es gratuito y sólo necesitas tener una cuenta de GMail. El principal defecto que le veo es que no te da muchas opciones para los formatos de tus documentos (colores, tamaños y tipos de letra, gráficos, etc.). Así que tómalo en cuenta.



Docs.com. La versión de Google Docs de Microsoft se llama Docs.com. Básicamente es una herramienta en línea y gratuita con la que puedes acceder a tus documentos y editarlos en cualquier lugar. Lo mejor es que trabaja con tu cuenta de Facebook. De esta manera, tienes la ventaja de compartir tus trabajos de forma conjunta con tus contactos. Hasta ahora Docs está en fase de prueba, aunque se espera que esté liberado al público para finales de año.

Es una buena opción si… tienes poco presupuesto para adquirir software y quieres trabajar a distancia.

5. LAPTOPS, NETBOOKS Y TABLETS

No cabe duda que el hardware (el equipo tecnológico) juega un papel vital cuando emprendes una idea. Sin embargo, hoy no es tan fácil elegir una computadora como lo era antes. ¿Por qué? Bueno, ahora si vas a un almacén te encontrarás nuevos modelos, todas ellos con características (tamaños, formas, peso, etc.) diferentes. Esto hace complicada la decisión de cuál comprar.



Para empezar, todo depende de a qué te dedicas. Mi principal consejo es optar por un equipo portátil, ya que eso te permitirá trabajar dentro y fuera de la oficina y continuar siendo productivo mientras estás de viaje.



Dentro de la gama portátil también existen varias opciones, dentro de las cuales destacan las laptops (también llamadas notebooks, por algunos fabricantes), las netbooks y recientemente las tablets (popularizadas por el iPad de Apple). ¿Qué te conviene más?

A continuación te dejo algunos puntos a tomar en cuenta:

Laptops. La primera computadora portátil que se popularizó fue este tipo de equipo, que si bien ha cambiando en los últimos 15 años, hoy cuenta con características similares. En general vienen con pantallas que promedian las 14 pulgadas y un peso que van de 1.5 a 2 kg, que las hace ligeras para realizar una presentación de negocios fuera de la oficina.

Además, cuentan con discos duros mayores de 80 gigabytes y corren sistemas operativos completos (Windows, Mac, Linux, etc.), lo que te dará una gran versatilidad para correr varias aplicaciones. Sus precios inician generalmente en $10,000.



Lo mejor de una laptop (y su principal diferencia frente a otro tipo de dispositivo portátil) es que con esta herramienta puedes tener una productividad al 100%, es decir, escribir, diseñar, hacer cálculos, navegar por Internet, realizar videoconferencias, etc. Todo esto no importa si estás de viaje, en una cafetería o en un hotel. En este caso, sólo el software con el que cuentes es el límite.

Es una buena opción si… quieres trabajar al 100% en cualquier lugar donde te encuentres.

Netbooks. Si bien en su forma son similares a las laptops, al final guardan grandes diferencias. En primer lugar sus pantallas son más reducidas, ya que por lo general alcanzan tamaños máximos de 10 pulgadas. En cuanto al peso, éste es de poco más de 1 kg y su precio promedia unos $7,500. Tienen cámara Web, WiFi y, en algunos casos, hasta Bluetooth.



Y algo que debes considerar: no incluyen unidad de disco (CD o DVD), por lo que no podrás ver ninguna película, a menos que ya la tengas de manera digital dentro del disco duro.

El punto es que al ser más pequeñas cuentan con procesadores que no permiten realizar actividades de gran exigencia (como editar video o diseñar gráficos). Si realizas en ella más de cinco actividades a la vez (como revisar tu correo electrónico, navegar por Internet, administrar fotografías, mensajero instantáneo o Twitter), lo normal es que comenzará a sentirse lenta.



Por tal motivo, aunque por su peso son una gran opción para viajar, toma en cuenta que no tendrás una productividad completa. Sólo resolverás actividades básicas como editar textos, generar hojas de cálculo o presentaciones, así como actividades básicas por Internet.

Es una buena opción si… eres de los que quieren viajar ligero, sin dejar de ser productivos.

Tablets. Aunque este tipo de computadoras ya existían hace al menos un par de lustros, no fue hasta que Apple introdujo el iPad, que todos comenzaron a verlas como una opción. Aquí un dato contundente: en junio pasado Apple llegó a la cifra de 2 millones de iPads vendidas en sólo 60 días. De hecho, de acuerdo con el mismo Steve Jobs, están vendiendo una cada 3 segundos.



¿Qué es lo que tienen de atractivo estos productos? En primer lugar se trata de aparatos que no tienen teclado, sino pantallas táctiles; de tal forma que todo se maneja tocando la pantalla con las manos. Por ello, muchos de los prototipos que han salido a la luz cuentan con aplicaciones y sistemas operativos adaptados para este tipo de actividades (Android y Windows 7, por ejemplo). Por lo que no todas las aplicaciones disponibles en Windows 7, por mencionar uno, estarán totalmente adaptadas a estos aparatos.



iPad. Ahora bien, debido a su popularidad es necesario hablar del iPad. ¿Es una buena opción para mí que estoy emprendiendo un negocio? Para empezar, no es ni un teléfono, ni una netbook y, mucho menos, una laptop. Es un equipo con una pantalla táctil de 9 pulgadas, que además de no tener cámara ni unidad de disco (CD o DVD), no cuenta ni siquiera con puertos USB. Esto no te permite descargarle archivos si alguien te los pasa en una unidad de memoria de este tipo.



Otro punto importante es que al no incluir teclado hay que acostumbrarse a escribir en su pantalla táctil, lo cual puede tomarte un tiempo en acostumbrarte. En la plataforma de Apple hay más de 180,000 aplicaciones (como procesadores de palabras, navegadores de Internet, hojas de cálculo, administradores de bases de datos, programas para redes sociales y varios juegos). Pero no son las típicas que usas en tu computadora, sino que están hechas en específico para el sistema operativo del iPad (el iOS4) o bien para que se adapten a éste.



Siendo así, aunque puedes realizar muchas tareas con un iPad, esto no implica que sea de la misma forma a como lo haces con tu computadora. Recuerda que es otro tipo de aparato, por lo que tendrás que aprender a domarlo antes de que te sientas feliz con él.

Es una buena opción si… quieres revisar documentos, mandar mails, bloggear y usar redes sociales (y si quieres viajar ligero).

CONSEJO FINAL

Algo importante que tienes que considerar antes de integrar cualquier elemento tecnológico a tu estilo de vida es que pienses en qué lo vas a ocupar. Esto es fundamental, pues muchas veces adaptamos nuestra vida al gadget y no el gadget a nuestra vida; por lo tanto, piensa qué tipo de situaciones resolverías con él y en qué te beneficiaría directamente. De tal suerte, cuando lo compres sabrás exactamente cómo lo integrarás a tu trabajo y cómo podrás sacarle el mayor provecho en tu negocio.

* Es periodista y consultor especializado en tecnología de consumo y redes sociales. Síguelo en Twitter/LuisGyG y Luis-GyG.com



