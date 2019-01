10 malas excusas para no promocionar en Internet

Conoce cuáles son las peores exucsas que usan las Pymes para no promoverse en Internet; ¡nunca las uses!

Sin duda, las redes sociales y todo lo que derive de Internet es el boom del momento. Es por esto que en la actualidad existen dos tipos de empresas: las que se promocionan en Internet y las que no, que, en conclusión, simplemente no existen.



La Web ofrece un enorme potencial que está esperando ser aprovechado, pero existen muchas empresas que inventan excusas para no arriesgarse. Es por esto que a continuación te damos a conocer las peores, ¡no las pongas en práctica jamás!



1. “De momento nos enfocamos en actividades de posicionamiento del sitio en Google”

Mejorar el SEO no es incompatible con las actividades de marketing online, por lo que busca una excusa mucho más creíble.



2. “Nuestra empresa no tiene presencia online”

Entonces llegó la hora de que pongas manos a la obra. Crear un sitio para tu Pyme no tiene grades costos.



3. “Queremos trabajar a un modelo variable de CPA (Coste por acción) o CPL (Coste por lead) pero no encontramos afiliados”

Es imposible que una empresa pequeña o mediana trabaje con CPA, pues necesitas una marca fuerte para ganar únicamente por lo que vendamos.



4. “No entiendo de Internet y nadie me ha enseñado cómo hacerlo”

Empieza a ponerte al día, pues es mucho lo que te puede aportar Internet. Lee portales sobre marketing y publicidad, aprenderás mucho.



5. “Tenemos que ahorrar costes y no podemos invertir”

Si no inviertes, no vendes y si no vendes ahorrando costes, la muerte de tu empresa será más lenta.



6. “Nuestros clientes no están en Internet, no es nuestro canal”

Si tu producto o servicio no le interesa a alguien que está en Internet, tienes un problema debido a que tienes un producto que no causa interés.



7. “No tenemos a nadie que se pueda dedicar al tema”

Si la empresa es pequeña, el gerente debe ser la primera persona que se ocupe de este tema.



8. “Hemos hecho Google AdWords y no nos ha funcionado”

No le puedes echar la culpa a una herramienta, si no sabes gestionarla. Lo primero es que crees una página de aterrizaje que venda y después empieces a hacer campañas de publicidad online.

9. “Nuestros clientes son empresas y no el consumidor final”

En Internet existe el marketing a empresas, incluso existen agencias especializas en eso. Y es que han nacido en los últimos años muchos portales que son intermediarios de productos y servicios entre empresas. No es difícil identificar este tipo de agencias.



10. “Nuestra agencia no hace nada más que publicidad offline y no sabe de online”

Como dijimos antes, existen agencias especializadas en el marketing digital. Si piensas que seguir con las cosas tal como lo estás haciendo te ha ido bien hasta ahora, quizás ni te darás cuenta cuando te quedes fuera del mercado debido a la actividad de tu competencia, mejor adaptada al medio online.

