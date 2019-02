25 negocios para atender al nicho del nicho

Ofrece productos y servicios que satisfagan las necesidades específicas de microtiendas o microculturas.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Son microtendencias o microculturas con características y gustos muy especiales que buscan productos y servicios que atiendan esas necesidades específicas. Aunque el número de posibles compradores es reducido, atenderlos brinda ventajas como ser único en el mercado, ofrecer productos especializados, colocarte en el top of mind de tus clientes y convertirte en autoridad dentro del nicho, por mencionar algunas.

BAR DE SAKE

Para deleitar a los paladares más exigentes y conocedores, ofrece categorías con y sin alcohol, así como sabores dulces y secos, y en presentación fría, caliente y al tiempo. Complementa tu menú con platillos tradicionales y de autor de cocina japonesa e incluye coctelería tradicional (con tequila, ron, vodka) y cervezas para atraer a los consumidores que no sean del nicho específico del restaurante.

La Sakería

http://archipielagocorp.com/sakeria.html



RESTAURANTE DE POSTRES

El 90% de la población mexicana es consumidora de pan blanco y dulce; este último incluye postres como pasteles, biscochos y galletas. Pero no por ser complementos tienen que disfrutarse sólo al final de una comida de varios tiempos. Arma un menú compuesto enteramente por estos alimentos o espe-cialízate en ofrecer variedades de otros países como brownies, crepas, cupcakes o alfajores.

The Brownie House

www.thebrowniehouse.com



DULCES PARA EVENTOS

Blanco, oscuro, con leche, líquido, en barra, con arroz inflado, sin azúcar… como lo prefieras, el choco-late es uno de los ingredientes más populares del mundo y México no es la excepción, con un mercado valuado en unos $300 millones anuales. Ofrece a los amantes de este postre la personalización de sus tabletas para eventos, regalos o simplemente para diseñar la barra de sus sueños con toppings como semillas, frutos o especias.

Chocomize

www.chocomize.com



CERVEZA GOURMET

El consumo per cápita promedio de cerveza tradicional en México es de 62 litros al año. Sin embargo, cada vez más los consumidores experimentados demandan opciones diferentes y nuevos sabores para disfrutar. Pedidos telefónicos o en línea, servicio a domicilio, bares especializados, variedad de etiquetas y precios preferenciales de mayoreo son la mejor manera de atender este nicho cervecero.

Beer2Home

www.beer2home.com



PROMOTOR DE SIDRA

Aunque es una bebida tradicional para las fiestas de fin de año, la sidra se ha transformado y cada vez es más consumida en bares y restaurantes. Esto, sobre todo, por jóvenes que buscan una alternativa al vino o la cerveza (tiene el mismo grado alcohólico que ésta) y que están dispuestos a probar nuevos productos. Tus valores agregados serán la presentación (vidrio y lata) e imagen, así como la producción nacional y orgánica.

Sidra Sierra Norte

www.sidrasierranorte.com



MODA URBANA

En la búsqueda constante de su identidad, los jóvenes se unen a grupos como los skaters o patinetos, quienes se reconocen entre sí en parte por su vestimenta. Conviértete en embajador de la ideología y estilo de vida de estas tribus sociales, comercializando prendas y accesorios con diseños originales y acorde a sus gustos y creencias. Cuida que tu tienda, ubicación y productos estén alineados con el concepto urbano.

Vans

www.vans.com.mx



VISTE A LOS “ROCKSTARS”

En mayo pasado Paul McCartney ofreció tres conciertos en México. Sus fanáticos gastaron en promedio $800 en souvenirs del ex Beatle. Atiende a los seguidores de las bandas de rock, pop, progresivo, alternativo y demás géneros musicales, que buscan playeras, gorras, tazas, llaveros y otros artículos originales representativos. El modelo de licencias te permitirá explotar su imagen en todo tipo de mercancía.

Live Nation

www.livenation.mx



DELIVERY DE BELLEZA

Un mexicano de entre 15 y 40 años gasta de $600 a $2,000 al bimestre en cuidado personal. Ofrece nuevos productos de marcas reconocidas y tendencias por medio de cajas de suscripción. ¿Cómo funcionan? A cambio de una cuota, los clientes reciben cada mes en la puerta de su hogar un kit con muestras de productos de belleza, seleccionados según sus gustos, para que los prueben antes que nadie. Este concepto puede aplicarse a diversos giros.

Fancy Box

www.fancybox.com



DECORACIÓN PROFESIONAL

Según un estudio de TNS Research International, las familias mexicanas destinan el 28% de su aguinaldo a gastos personales, regalos y festejos de la época navideña. Durante estas fechas también suelen decorar sus casas, oficinas y hasta calles. Atiende este nicho con el diseño, colocación, desmontado y almacenaje de decoraciones navideñas como luces LED, árboles de Navidad, nacimientos, accesorios y demás elementos de iluminación.

Christmas Decor

www.christmasdecor.net



AFICIONADOS A LOS ROBOTS

¿Quién dijo que un hobby no se puede convertir en un negocio lucrativo? Los proyectos DIY (Hazlo tú mismo, por sus siglas en inglés) se han convertido en una tendencia entre los jóvenes, niños y adultos que disfrutan de la robótica. De ahí la oportunidad para convertirte en distribuidor de robots ensamblados (listos para usarse), piezas y tecnología para que tus clientes los armen o bien, dar cursos de robótica amateur.

DIY Drones

www.diydrones.com



ARTÍCULOS PARA ADULTOS MAYORES

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) indica que actualmente existen más de 10 millones de mexicanos mayores de 60 años y que esta cifra se triplicará para 2050. Atiende las necesidades de este sector con la venta de productos que cubran sus necesidades específicas, desde aquellos que utilizan para su movilidad e higiene, hasta para su entretenimiento y seguridad.

Vida Abuelo

www.vidaabuelo.com



ESTÉTICA ARTÍSTICA

Murales de grafiti, Internet gratis, videojuegos, música y cerveza son elementos que no encontrarás comúnmente en una peluquería. Reinventar el concepto es la mejor manera de atraer a este nicho que se compone por hombres que se preocupan por su cuidado e imagen (87%, según el estudio “Men Revolution” de Kantar Worldpanel México). Un concepto similar, pero para mujeres, incluiría paquetes con vino y chocolates.

Birds Barbershop

www.birdsbarbershop.com



PASIÓN POR EL FUTBOL AMERICANO

La última transmisión del Super Bowl registró unos 111 millones de espectadores tan sólo en EE.UU. El gusto por este deporte se extiende a México: más de 27.5 millones de aficionados siguen a alguno de los 32 equipos que conforman la liga NFL. Atiende este nicho de fanáticos con la venta de jerseys, llaveros, muñecos, cascos, ropa y demás artículos que compran para vivir su pasión. Cuida siempre que sean productos originales.

1st and 10

www.nflatino.com/tiendas



PRODUCTOS PARA DIABÉTICOS

Datos de la Federación Mexicana de Diabetes indican que en el país hay entre 10 y 17 millones de dia-béticos. Y no sólo eso: en los últimos 20 años esta enfermedad ha aumentado un 30% y la tendencia muestra que la cifra seguirá en aumento. Considera que este nicho requiere de productos, ropa, comida y medicamentos especializados para tratar y controlar este padecimiento. Por lo que atender sus necesidades resulta bastante rentable.

La Casa del Diabético

www.casadeldiabetico.com.mx

SOYA NUTRITIVA

Leche, cereal, granola y carne –al pastor, de res, tocino y chorizo– son algunos de los productos que se pueden elaborar con la soya. Los vegetarianos y personas preocupadas por su salud la consumen como alternativa a productos de origen animal por su alto poder nutricional y porque no contiene toxinas. Tus canales de distribución ideales son tiendas especializadas, de conveniencia y de autoservicio.

Soyamigo

www.soyamigo.com.mx



MINI GOURMETS

Tienen entre seis y 12 años y un gusto exquisito por la comida. Se les conoce como koodies (kids + foodies) y en México dos de cada 10 niños responden a este perfil según una encuesta de la agencia dlR. Ofrece clases de cocina, fiestas temáticas (de acuerdo a gustos y edades) y cursos de verano, donde los niños puedan preparar y degustar comida gourmet, sofisticada y diferente, como sushi o carpaccios.

Gourmet Kids

www.gourmetkids.com.au



ALIMENTACIÓN PARA CELÍACOS

Uno de cada 100 mexicanos está diagnosticado como celíaco, es decir, es intolerante al gluten, una proteína que se encuentra en cereales como el trigo, la cebada, el centeno y la avena, y que forma parte del 80% de la alimentación tradicional. Aumenta las opciones de comida de quienes padecen esta enfermedad con alternativas nutritivas y deliciosas como pan, galletas, pastas y postres.

Delicias para celiacos

http://deliciasparaceliacos.com



COMIDA KOSHER

La comunidad judía en México está conformada por más de 45,000 personas. Por su religión, los alimentos que consumen deben ser de alta calidad y es imprescindible que cuenten con el sello kosher que garantiza esta característica. Atiende sus exigentes paladares con un restaurante certificado que ofrezca calidad, buen sabor y recetas originales que cumplan con las normas necesarias.

Gaucho Grill

www.gauchogrill.com.mx



ARTE Y VINO

La idea es montar un estudio donde amigos, parejas e incluso, grupos corporativos puedan disfrutar de una velada que incluya clases de pintura, vino y snacks para botanear. Guiados por un pintor profesional, los clientes viven una experiencia entretenida al tiempo que desarrollan sus habilidades artísticas y disfrutan de una copa. Al final de la velada, se llevan el lienzo que pintaron para decorar sus hogares.

Pinot’s Pallet

www.pinotspalette.com



BODAS DIFERENTES

De acuerdo con el Inegi, cada año se registran alrededor de 600,000 bodas en el país. Un sondeo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indicó que las parejas destinan entre $80,000 y $440,000 a su enlace. Enfócate en organizar fiestas temáticas, en playa, bodas gay, ceremonias y ritos (como el hindú, budista o el maya), así como pedidas, despedidas de solteros mixtas y renovación de votos.

Dream Weddings

www.dreamweddingsmexico.com



PRENDAS ELEGANTES PARA LA PLAYA

El estudio más reciente del sitio Web The Knot Bridal señala que Cancún es el segundo destino favorito de los estadounidenses para casarse. De hecho, el turismo de bodas en este lugar creció 15% en los últimos tres años. Lo común para estos eventos es que el novio e invitados luzcan prendas ligeras, como guayaberas, trajes y pantalones de lino. Enamora a tus clientes con diseños, colores y estilos elegantes para ese día especial.

Cubavera

www.cubaveramexico.com.mx



CAMISAS A LA MEDIDA

La personalización es uno de los aspectos que más aprecian los clientes, sobre todo, si se trata de productos tan íntimos como las prendas de vestir. Ofrece esta opción por medio de un sitio Web dinámico e interactivo donde los usuarios puedan elegir la talla, color, tela, textura y estampados de sus camisas. Asimismo, que puedan visualizar cómo lucirán una vez confeccionadas. Como plus, incluye el envío a domicilio.

Harris & Frank

www.hf-mx.com



ESTUDIO DE TATUAJES

Unos 45 millones de estadounidenses tienen tatuajes, tendencia que también ha cobrado fuerza en el país especialmente en los últimos 10 años. Hoy, hombres y mujeres de todas las edades –no sólo jóvenes– buscan marcar su piel con diseños en tinta permanente o invisible, y colocarse piercings. Si te interesa este mercado, cuida que tu negocio ofrezca higiene, calidad y los mejores diseños (que hasta puedes exhibir en las paredes como galería).

Buda Ink

www.budaink.com



BOUTIQUE ESOTÉRICA

Como en muchas otras culturas, los mexicanos tienen creencias esotéricas y, de hecho, confían más en la fe que en la ciencia, según la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México, del Conacyt y el Inegi. Atiende a este nicho de personas que buscan bienestar, salud, dinero y amor con una oferta de productos como veladoras, esencias, amuletos, cuarzos y joyería.

Esencia Mística

www.esenciamistica.com



RPG Y CARTAS

Los juegos de rol (o RPG por role-playing game en inglés), en los que se interpretan distintos personajes fantásticos, y los de cartas coleccionables suman cada vez más adeptos entre niños, jóvenes y adultos. Atiende sus necesidades de entretenimiento con la venta de juegos de mesa, cartas, miniaturas, accesorios y parafernalia; también organiza clases, pláticas y torneos entre los miembros de la comunidad.

Necro Tower

www.necrotower.com