Cómo tener éxito hasta en la crisis

Nadie desea una economía difícil, pero si la sabes aprovechar puede ser tu mejor oportunidad para posicionarte en el mercado.

December 15, 2012 5 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Cuanto más difícil sea la economía, mayores son las oportunidades… pero sólo para aquellos que están bien preparados y son persistentes. Muchas personas están demasiado preocupadas por la crisis económica global; y muchos también esperan que se arregle como por arte de magia, sin embargo pronto notan que esto no sucederá.

Nos encontramos en un ambiente complejo en que la gente que triunfa es aquella que toma la iniciativa sin pedir permiso para crear su propio éxito. Por eso, te compartimos cinco formas en las que puedes alcanzar el éxito, incluso en la peor de las crisis:

1. No dependas de nadie

El éxito no te llegará hasta que entiendas que nadie es la causa de tus problemas y que tampoco nadie puede asegurarte que alcanzarás tus metas. Tú creas tu destino, nadie más lo hace.



Empecé a lograr un verdadero cambio en mi vida profesional cuando decidí ya no tomar las migajas de los seguros de desempleo y me prometí encontrar un empleo. Como graduado de Contaduría trabajar en una torre petrolera en el Golfo de México no era mi idea de profesión. Pero como estaba decidido a hacer todo lo que fuera necesario para hacer una diferencia en mi vida, logré conseguir la confianza que me dirigió a mis logros profesionales.

2. Asume que la economía no mejorará

En situaciones económicas como la actual, no des nada por sentado, ni siquiera tu trabajo actual aunque lo percibas como algo seguro. Necesitas convertirte en algo tan valioso para tu empleador como para que no exista razón para que te despidan. El nuevo ambiente económico requiere un cambio hacia la mentalidad emprendedora que implica una responsabilidad mayor a la que dicta la mera descripción de tu trabajo.



Lo más poderoso que puedes hacer es descubrir cómo generar ingresos. Puedes también considerar tener un segundo empleo o iniciar un negocio de medio tiempo. Ten una reunión con tu familia sobre tu carrera y las finanzas y hazles saber que necesitan unirse y probablemente hacer algunos sacrificios.

3. Sé más activo

Cuando inicié mi primera empresa, experimenté numerosos obstáculos, en especial debido a la difícil situación de la economía y a otros factores que poco a poco me hacían sentir ganas de tirar la toalla. No fue sino hasta que empecé a hacer entre 30 y 40 llamadas de ventas al día en lugar de sólo hacer tres o cuatro cuando logré poner mi negocio en tracción. Después de eso, hice un análisis exhaustivo de todo lo demás que hacía y me establecí nuevos objetivos para incrementar la productividad de mi negocio.



No me tomes a mal, no estoy diciendo que actualmente no estés trabajando duro, pero sí puedes hacer una gran diferencia si encuentras formas de hacer más en el mismo tiempo. Por ejemplo, puedes planear tu flujo laboral mejor, instalar una app que mejore tu productividad en tu smartphone o limitar el tiempo que usas en las reuniones de trabajo o en otras actividades que te quitan minutos valiosos.



4. Sé optimista

El futuro es brillante para aquellos que tienen una mente positiva. Sé lo más optimista posible, esto hará que te diferencies del resto. Vivimos en un mundo dominado por los desastres naturales y las crisis económicas, y nunca he visto a más personas creando más soluciones para aliviar el estrés.



Sin embargo, parece que la gente que se mantiene positiva y que tiene una actitud activa son la excepción. Pero tú puedes ser uno de ellos si te mantienes enfocado y aprendes a sonreír, sin importar cuáles sean las circunstancias.

5. Sé omnipresente

Ahora es el momento en el que debes estar en todos lados. Vencer la oscuridad es el mayor reto de tu negocio. Simplemente no puedes tener éxito si los consumidores no te conocen, o si tus clientes actuales no piensan lo suficiente en ti.

La buena noticia es que tienes más oportunidades que nunca de ser omnipresente gracias a las redes sociales. En mi caso, escribo diariamente en mi blog, creo cinco videos creativos a la semana, contribuyo con cerca de 200 posts originales al mes y sigo usando los tradicionales comunicados de prensa, publicidad y campañas de marketing de correo directo. El resultado: Más prospectos nos llegan con estas estrategias que a través de las llamadas que hacen mis vendedores.



Una economía difícil es algo que nadie desea, pero ésta puede ser tu oportunidad para sobresalir y posicionarte en el mercado. No temas mostrarle al mundo tu pasión y que no aceptarás un “no” como respuesta. Acuérdate que tú, tu actitud y tu habilidad de deshacerte del ruido externo es lo que determina tu destino.