Qué no debes decir en Twitter

Antes de publicar un tuit piénsalo dos veces porque podrías afectar la reputación de tu marca. Te decimos cómo evitarlo.

April 6, 2013 4 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Ahora que ya tienes algunas ideas sobre lo que puedes decir en Twitter, hablemos de lo que no debes decir. Todos nos hemos equivocado alguna vez diciendo algo que no debíamos. Estoy seguro que fue una experiencia embarazosa, aunque probablemente no fue más allá de las personas que estaban en la misma habitación.



Cuando dices algo incorrecto en redes sociales, no sólo es visible para miles de personas, sino también permanece por mucho tiempo. Por eso, necesitas pensar dos veces antes de darle clic al botón ‘enviar tuit’. Respira, cuenta hasta 10 y pregúntate si quieres que todo el mundo lo lea.



Nunca respondas mal a alguien que te molestó. Si decides responder, hazlo de manera diplomática, porque todos te están viendo. Responder profesionalmente tiene un efecto positivo en tu reputación, mientras que hacerlo negativamente te hará ser visto como inmaduro, lo que afectará a tu negocio. Además, muchas personas tienen sus cuentas de Twitter ligadas a las de Facebook y LinkedIn. ¿Quieres que tu tuit negativo aparezca en todos los canales donde tus clientes y prospectos puedan verlo?



Cuando consideres usar redes sociales para tu negocio debes tener en cuenta estos tres factores importantes:



1. Ten un propósito

Piensa por qué usarás las redes sociales en tu negocio. ¿Es para generar leads, monitorear tu marca, entregar soporte a tus clientes o expandir tu red profesional? Si estás empezando con Twitter, es clave que “escuches” otras conversaciones hasta que te sientas cómodo con el flujo de las tuyas. Nunca tuitees algo que no dirías en persona.



2. No todo se trata de ti

No envíes una serie de tuits acerca de ti y tu empresa. Twitter funciona mejor cuando atraes a las personas a la conversación, de manera similar a cuando conoces a alguien en persona. Twitter funciona exactamente igual que el networking personal.



El secreto es estar más interesado en aprender sobre otros que en hablar de ti. La gente instantáneamente se conectará contigo si muestras interés y les haces preguntas acerca de su trabajo, intereses y hobbies. Haz una pregunta y escucha la respuesta. Deja que ellos hagan el 80 por ciento de la conversación y se irán diciendo a sus amigos y conocidos que eres alguien interesante. Lo mismo debe pasar en Twitter: haz preguntas y presta atención a las respuestas.



3. Recuerda a tus clientes… y a tu mamá

Veo este consejo frecuentemente en guías de redes sociales. Nunca publiques algo que no quisieras que tu mamá, abuela, clientes o empleados leyeran y asociaran contigo. Las palabras viajan más rápido en Internet y tus posts pueden ser re tuiteados y compartidos a miles en sólo segundos.



Aquí te presento algunos tips y temas adicionales que debes evitar tuitear. Sé que quizá esto te parezca obvio, pero todos los días hay gente que lo hace, lo cual refleja negativamente hacia su marca:



- No digas cosas negativas sobre tu competencia.

- No involucres a tu competencia en conversaciones negativas.

- No pelees con clientes enojados. Dirígete a ellos preguntándoles cómo puedes ayudarlos e invítalos a contactar contigo.

- No hables sobre fiestas locas y tu vida sexual, y definitivamente no subas fotos de ti borracho.

- No tuitees sobre política.

- No tuitees sobre religión.



Recuerda que estás usando Twitter para promover tu negocio, por lo que quieres ser professional todo el tiempo. Está bien involucrar a otros en una conversación, pero evita participar en temas que pueden polarizar a los clientes y prospectos.