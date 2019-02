Investiga tu mercado en redes sociales

Saber qué buscan tus clientes te permitirá trazar una estrategia de marketing y ventas. Con el social media puedes hacerlo a un menor costo.

No importa el tamaño de tu empresa. La investigación de mercado es indispensable para el éxito de todo negocio. Imagina irte de vacaciones: no puedes partir sin saber qué hay en el lugar al que llegarás, cómo es el clima o si necesitas Visa. Si arribaras a una playa del Caribe con abrigo de piel estarías totalmente fuera de lugar. Lo mismo podría pasarte si no haces una investigación antes de salir al mercado.



Esta herramienta básica de la mercadotecnia aporta datos claves sobre temas sensibles en cualquier negocio, como son el perfil del consumidor, ubicación y precio ideal para tus productos o servicios; o cuál debe ser tu imagen institucional o de marca.



De hecho, especialistas en mercadotecnia señalan que muchos emprendedores y empresas de reciente creación desconocen quién es su consumidor final. Algunos van por el mundo de los negocios basándose en la intuición, en vez de realizar un estudio de mercado que les clarifique el panorama, les garantice reducir el riesgo en la toma de decisiones, o mayor efectividad en el arranque.



Y es que “sin importar el giro en el que te desenvuelvas, obtener información sobre el mercado al que te diriges reduce significativamente el riesgo de desaparición de tu negocio y te permite proteger tu inversión”, sostiene Gabriel Vielma, director general de Swarm Insights México, una empresa que se dedica a la investigación de mercado en redes sociales.



Pero este tipo de análisis no sólo debe efectuarse antes de abrir un negocio. “Es fundamental hacerlo de manera periódica cuando ya se está operando, porque el mercado es un ser vivo que todo el tiempo está cambiando y en una constante evolución”, advierte por su parte Jorge Shahin, director de la empresa Only If, un taller de estrategias de mercadotecnia.



El especialista explica que los emprendedores asumen muchas cosas como verdades absolutas. Pero no observar cómo se van moviendo los gustos, las preferencias y cómo se están consumiendo los productos, evita que puedan ver las nuevas oportunidades o determinar si su negocio tiene potencial o no.

Todos los días se abren nuevas oportunidades. Sin una investigación de mercado no podrás saber si realmente hay lugar para tu producto o servicio, conocer a tu competencia, lo que ofrece; menos establecer la manera en que te vas a diferenciar de ella.



Esto último es especialmente importante, “no puedes darte el lujo de ser un ladrillo más en la pared. De ser así estás destinado al fracaso, pues no habrá una razón por la que te prefieran en vez de a tu competencia”, sostiene Shahin.



“Hoy estamos en un proceso de destrucción creativa que hace que entren nuevos jugadores a categorías que normalmente no tendrían o no estaban contempladas en un mercado”, agrega el experto. Por ejemplo, los fabricantes de computadoras hacen teléfonos celulares; los que hacían consolas de videojuegos, construyen plataformas de entretenimiento, y el fabricante de cómputo desarrolla una serie de aplicaciones para ofrecer un diferenciador de su producto.



“Kodak dejó de existir porque no pudo con ese proceso de destrucción creativa, se quedó estática y nunca vio cómo se empezó a mover el mercado. Aseguraba que las personas siempre querrían las fotos en papel. No analizó las macrotendencias que señalan que ahora lo que quiere el usuario es poder compartir sus imágenes de manera inmediata, un grave error que le costó a la empresa su existencia”, acota Shahin.



Para evitarlo, los expertos insisten: los dueños de las empresas deben recordar que nada está escrito. Todo el tiempo el mercado está cambiando y por eso un constante análisis te va a permitir determinar dónde estás hoy, dónde podrías estar mañana y los pasos que tendrás que seguir para poder llegar a ese objetivo.

La penetración de la tecnología también ha dado lugar a nuevas formas de investigación, en las que los medios digitales adquieren una posición preponderante. El director de Swarm Insights indica que los nuevos métodos tienen varias ventajas como lo son la rapidez en la investigación y espontaneidad.



“En Twitter o en las redes sociales todo el mundo puede opinar de una marca. Al estudiar las conversaciones espontáneas o lo que la gente está diciendo encontramos oportunidades, la imagen que tienen las personas de una marca y analizamos si lo que se está pagando a nivel de pautas está impactando como deseamos”, dice Vielma.



Uno de los aspectos más relevantes es que los medios digitales y redes sociales han ayudado a acercar a las empresas con los consumidores, donde estos últimos poseen más voz. No obstante, este nuevo poder implica también mayor responsabilidad por parte de las marcas, quienes deben cuidar lo que se dice de ellas.



“Con estas nuevas formas de comunicación siempre hay posibilidad de que hablen de ti. No importa que no tengas Twitter o Facebook. No asumas que por no tener activos propios nadie va a hablar de ti”, explica Gabriel. Por ejemplo, si tienes un restaurante con pésimo servicio, se sabrá.



La recomendación es contar con un activo digital, establecer una estrategia y no dejar en manos de cualquier persona esta responsabilidad. “No se trata de hablar por hablar, sino de entender a la audiencia que tienes, la que estás buscando y estar consciente de para qué la quieres”.



Aunque la organización sea muy pequeña, se deben establecer protocolos y definir el tipo de comunicación que se realizará. Cada red tiene un tipo definido de audiencia, si no hay propósito (conversión, tráfico, comercialización, entre otras) no hay sentido estratégico. “Generar seguidores y fans sólo por tener más, es historia. En el nuevo marketing exige un sentido estratégico que sirva a un propósito”, puntualiza.



En este sentido Shahin coincide: ninguna empresa se puede dar el lujo de no tomar en cuenta la tecnología para que te encuentren o para encontrar, salvo que estés en un mercado sin competencia.



La tecnología es indispensable y debes usarla a tu favor. No se requieren inversiones multimillonarias: puedes comenzar googleando o utilizando Google Survey, una herramienta que por un cobro mínimo permite hacer encuestas segmentadas, que contestan las personas a cambio de información privilegiada.