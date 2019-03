Cómo elaborar la misión de tu empresa

Tu misión debe ser breve, concisa e inspiradora. Aquí las claves de Richard Branson para crear una frase significativa.

July 30, 2013 6 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

En algún punto del lanzamiento de tu startup es probable que los inversionistas potenciales te pregunten por la misión de tu empresa. Muchos expertos en negocios argumentarían que ésta debe ser la piedra angular de tu compañía, misma que inspirará e informará a tus empleados durante los años venideros. No estoy del todo acuerdo. The Virgin Group tiene una declaración de misión; una que es breve y va directo al grano. En general se le da demasiada importancia a estas frases, pero es interesante observar cómo a veces reflejan los errores más comunes de los negocios.



Muchas de las declaraciones de misión están llenas de clichés y son todo menos inspiradoras. Los empleados de una empresa realmente no necesitan que les digan “La misión de la empresa X es hacer los mejores productos en el mundo mientras se entrega un excelente servicio”. Deben pensar, “¿A oposición de qué? ¿De hacer los peores productos y entregar un pésimo servicio?” Estas declaraciones sólo muestran que los líderes de la empresa no tienen imaginación y, en algunas ocasiones, también carecen de dirección.



Opuesto a esta declaración tan amplia y poco específica están aquellas llenas de palabrerías que suenan bien pero que no tienen ningún impacto. Un ejemplo: “Yahoo empodera y encanta a nuestra comunidad de usuarios, anunciantes y editoriales –todos nosotros unidos en crear experiencias indispensables, impulsadas por la confianza”. Eso suena maravilloso, ¿pero qué significa? Quien sea que haya escrito esa declaración debería intentar escuchar a la CEO de la empresa, Marissa Mayer, quien recientemente dijo en un discurso, “Yahoo se trata de hacer los hábitos diarios del mundo inspiradores y entretenidos”. No es perfecta, pero podría ser un paso hacia la dirección correcta.



Algunas empresas no son capaces de cumplir su propia misión. Las razones pueden ir desde disrupciones en el mercado hasta una adquisición o fusión, y hay casos como el de Enron: Antes de que el gigante de energía se fuera a la bancarrota en 2001, arruinando la vida de cientos de empleados e inversionistas, su declaración de visión y de valores era “Respeto, integridad, comunicación y excelencia”.



Mientras que unas declaraciones de misión consisten en una oración vaga, otras son demasiado largas, lo que podrían reflejar la falta de compresión acerca de lo que realmente hace la empresa. Recientemente, la policía de Warwickshire creó una nueva declaración de misión; para la consternación del jefe de la policía, la misión de 1,200 palabras atrajo la atención de los medios y fue nominada a los premios Golden Bull por “excelencia en jerigoniza sin sentido” por el Plain English Campaign, un grupo que ayuda a las organizaciones a hacer comunicaciones claras. No sólo la confusa epístola estaba llena de jerga y palabras de moda, sino que tampoco mencionaba ni una sola vez la palabra ‘crimen’.



Otras compañías simplemente no saben qué los diferencia de su competencia. Por ejemplo, la declaración de misión del gigante farmacéutico Bristol-Myers dice “Descubrir, desarrollar y entregar medicinas innovadoras que ayuden a los pacientes a vencer enfermedades serias”. Bueno, no podemos discutir que no sea verdad, pero seguramente es algo que cualquier farmacia del planeta podría decir. ¿Entonces por qué una persona elegiría comprar productos de Bristol-Myers o invertir en sus acciones, por encima de sus competidores?



Así que todo lo anterior es lo que no debes hacer. Si estás en una situación en la que debes escribir tu misión, pienso que deberías tratar algo más parecido a un lema de un escudo de armas que a un discurso. Por lo general éstos son lo suficientemente sencillos como para caber en una prenda y lo suficientemente duraderos como para demostrar los valores del grupo.



Cuando era niño, me fascinaban estos lemas. Uno de los héroes de mi infancia era el piloto Douglas Bader, quien perdió ambas piernas en un accidente a principios de su carrera, pero que tripuló aviones de guerra para la Royal Air Force en la Segunda Guerra Mundial. Después de ver la película “Reach for the Sky”, que cuenta su historia, recuerdo preguntarle a mi papá por el lema de la RAF, “Per ardua ad astra”. Cuando me dijo que significaba “A través de la diversidad hasta las estrellas” pensé que la idea de batallar nuestro propio camino a las estrellas, sin importar el costo, era lo más inspirador que había escuchado. (De hecho, es bastante parecido al lema del personaje de Toy Story, Buzz Lightyear “Al infinito y más allá”, el cual muchos niños creen que es increíble, especialmente mis amigos en el staff de Virgin Galactic).



Algunos años después, en la Stowe School, me enseñaron el lema de la escuela: “Persto et praesto”, que significa “Me paro de pie y me paro adelante”. Este lema causaba muchas risas entre los grupos de adolescentes, pero en realidad era excelente para guiarnos hacia la vida adulta.



La brevedad es clave, por lo que puedes usar el template de Twitter de 140 caracteres al crear tu mensaje inspirador. Recuerda que necesitas explicar el propósito de tu empresa y delinear tus expectativas, tanto para tu equipo interno como para tus clientes y las personas externas. Hazlo único para tu empresa, hazlo memorable y realista, y, por diversión, imagínalo en el uniforme de un ejército.



Si en Virgin tuviéramos que usar un parche con nuestro lema probablemente diría algo como, “Ipsum sine timore, consector”, que mal traducido del latín significa, “Qué más da, ¡hagámoslo!”.