El emprendimiento en México en 2020

César Sálazar, venture partner de 500 Startups, dice que los negocios deben enfocarse en resolver problemas sociales, usando la tecnología.

June 26, 2014 4 min read

¿Cómo lucirá el panorama para los emprendedores mexicanos en 2020? César Salazar, venture partner de la aceleradora 500 Startups, dio su punto de vista sobre lo que podría pasar más adelante en el mundo de las startups dentro de seis años, utilizando como referencia los avances y cambios tecnológicos de los últimos tiempos.



¿Qué ocurría en 2008? El gigante Amazon, lanzó el dispositivo Kindle para leer libros electrónicos de manera remota. En esos días, no pensábamos que podrían llegar a existir incubadoras, financiamientos o hasta eventos como Campus Party (que este año se desarrolla del 24 al 29 de junio en Guadalajara). Por ejemplo, Tequila Valley se fundó ese año con la visión de unir a emprendedores.



Sin embargo, Salazar advierte que hoy es vital alimentar la visión emprendedora. Estamos acostumbrados a escuchar y a decir que no hay suficientes apoyos, cuando hoy en día tenemos más que nunca la oportunidad de que cualquier persona nos escuche y lea por medio de las redes sociales.



La verdadera pregunta es: ¿Qué pasará en los siguientes seis años?



La conectividad llegará a más del 80% de la población. Antes pensábamos que no toda la gente iba a tener un teléfono celular, cuando en realidad casi todo el mundo tiene uno. El medio por el que interactuamos ha cambiado y seguirá haciéndolo.



El emprendimiento seguirá creciendo. La disponibilidad de oportunidad está duplicándose cada año. Es casi seguro que aproximadamente entre cinco o seis mil empresas nuevas serán lanzadas cada año.



Internet será transaccional. En algún punto, dejó de ser académico y comenzó a ser comercial. Durante 10 años fue un modelo de negocios muy sencillo en el que la gente ponía cierto contenido con los anuncios encima, como por ejemplo Google, Twitter o Facebook. En los últimos cuatro años tenemos aplicaciones como Über o Amazon que no necesitan poner anuncios para ganar dinero, sino que ofrecen la oportunidad de hacer una transacción en ese momento.



“Si están basándose en el pasado, aunque a los demás les parezca innovador, no están sacándole provecho a las cosas nuevas”, dice César. Así que para que las startups triunfen en 2020, necesitan enfocarse en:



- Revolución en la movilidad. La innovación tecnológica es un tema muy popular, lo vimos con el tema del nuevo vehículo de Google. Todos los días podemos tener una nueva idea, pero hay que estar conscientes de que la tecnología para poner en práctica todo eso ya está disponible.



- Retos en el urbanismo. El reto para muchos es eliminar situaciones como el tráfico y la concentración de basura; así que se deben buscar nuevas formas de resolverlos. Antes una persona construía una casa porque iba a vivir ahí siempre, ahora muchos rentamos casas u oficinas porque sabemos que somos capaces de movernos. Todo es más flexible y podemos transformar las ciudades en tiempo real.



- Producción alimentaria. No hay un futuro en la vida del campo. Hoy en día se están buscando maneras para optimizar los sistemas de cultivos y mejorar este negocio. El que no esté a bordo, no podrá seguir avanzando para adquirir modelos financieros mejores.



- Revolución de salud/bienestar. La pregunta es que, si hay tantos avances, ¿por qué no es más fácil diagnosticar una enfermedad? Se prevé que más adelante hasta los doctores dejarán de existir, ya que no serán necesarios al tener máquinas que analicen todo más rápido.



- Transformación en la educación. Las instituciones ya no tienen un control sobre la educación. Hoy en día es más fácil tener acceso a cualquier contenido gracias a internet. Aunque no estudies una maestría, no hay un día en el que no te informes de algo nuevo. En el futuro, un título no determinará lo que sabes y lo que no.