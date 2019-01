Tips básicos para acostumbrarte a hacer ejercicio este 2019

Enfócate en crear una rutina que despierte a tu cerebro y cuerpo.

Mucha gente quiere adoptar un hábito que permanezca. Querer hacer esto y realmente hacerlo son dos cosas diferentes. Vivir un nuevo estilo de vida es complicado, especialmente cuando involucras sentimientos personales sobre la imagen corporal y el auto valor. Pero hay algunas estrategias que pueden hacer más fácil conservar este hábito.

He estado utilizando estas tres estrategias para realizar mi rutina, la cual he practicado durante dos años sin faltar. Aunque no tenga todas las respuestas, estoy feliz de compartir lo que he aprendido hasta ahora.

1. Desarrolla un ritual para que empezar sea más fácil. Los hábitos son comportamientos que repites una y otra vez, lo cual quiere decir que son conductas que inicias una y otra vez. En otras palabras, si no comienzas consistentemente no tendrás un hábito. De muchas formas, adquirir nuevos hábitos es un simple ejercicio de iniciar una y otra vez. Esto significa que puedes encontrar formas para que sea más fácil empezar. Ésta es la razon por la que los rituales y rutinas son tan importantes. Si puedes desarrollar un ritual que haga que tu ejercicio sea automático será más fácil seguir.

Puedes hacer el siguiente ejercicio completando esta oración:

Durante la siguiente semana haré ejercicio el (día) a las (hora) en (lugar). Un estudio demostró que la gente que llenó esta oración se ejercitó dos o tres veces más a lo largo del tiempo.

Éste es un concepto psicológico llamado implementación de intenciones y hay cientos de estudios que lo respaldan.

2. Comienza con un ejercicio que sea muy pequeño. La mejor forma para hacer del ejercicio un hábito es comenzando con algo que sea tan fácil que lo puedas hacer aun cuando no tienes una gran motivación. Usando las palabras de Leo Babauta, comienza con algo que sea tan fácil no puedas decir que no. Aquí hay una estrategia que puedes usar: La regla de los dos minutos.

Es muy simple: enfócate en encontrar una forma de comenzar en dos minutos en lugar de preocuparte por todo el ejercicio. ¿Luchas por encontrar la motivación para correr? Llena una botella de agua y ponte tus tenis. Eso es todo lo que tienes que hacer para considerar el ejercicio de hoy un éxito. Frecuentemente este comienzo de dos minutos será suficiente para motivarte y ayudarte a terminar la tarea.

3. Enfócate en el hábito primero y en los resultados después. El enfoque típico en la dieta y el ejercicio está en los resultados. Mucha gente comienza con algún tipo de meta; “quiero perder 20 kilos en los siguientes cuatro meses”. Creo que éste es el enfoque equivocado, es mejor hacerlo basado en un sistema en lugar de en la meta.

Lo que más importa al principio es establecer una rutina normal a la que quieras adherirte, no los resultados que obtengas. En otras palabras, los primeros seis meses es más importante no perderse los entrenamientos que hacer algún progreso. Una vez que eres el tipo de persona que no se pierde los entrenamientos podrás preocuparte por mejorar.

Una forma de hacer esto es estableciendo un límite superior en tu comportamiento. Un miembro de nuestra comunidad, Mitch, se puso una regla a sí mismo en la que no podía quedarse en el gimnasio por más de cinco minutos en un principio. Tenía que ir todos los días, pero no podía quedarse más de seis minutos. Estaba enfocado en tener el hábito de no faltar. Después de hacer eso por uno o dos meses, había establecido una rutina de ir al gimnasio y comenzó a enfocarse en hacer cosas más difíciles. Hasta el día de hoy, Mitch ha bajado 45 kilos (resultado no sólo de ejercicio, sino también de dieta y cambios en su vida).

Una vez que tengas el hábito del ejercicio, encontrarás miles de formas para mejorar. Sin el hábito toda estrategia es inútil.