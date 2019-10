Cuál es la tasa de crecimiento de una startup

The New Employee Manual

Un punto relevante a considerar es que el comportamiento de las startup, por su escala, es muy diferente al de las empresas establecidas. Por su naturaleza, no es adecuado tratar de proyectar el comportamiento de un emprendimiento basado en patrones de empresas maduras, el comportamiento de organizaciones nuevas y pequeñas no tiene relación con el de organizaciones grandes y establecidas.

Esta interrogante me la hizo un grupo de alumnos de la universidad quienes tienen el desafío de crear un emprendimiento. Ellos saben muy bien como efectuar las proyecciones de costos e inversiones, pero la proyección de ingresos es la más compleja, producto que no existe una historia para este emprendimiento y la poca experiencia por parte de los alumnos. Sin embargo, esto también lo experimentan quienes emprenden por primera vez, aunque tengan experiencia laboral.

Uno de las principales interrogantes que deben responder quienes quieren iniciar un negocio, es cómo estimar la proyección de ingresos, es decir, a qué tasa deberían crecer los ingresos para que una startup tenga futuro y el emprendedor no pierda la esperanza en el camino. Este tema no es fácil, y es determinante en el éxito de un nuevo negocio.

