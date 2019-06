Este es el paso a paso para posicionar tu startup en redes sociales

El primer paso no es crear un perfil social, en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn o un canal de YouTube, Snapchat y Pinterest, el principio está más atrás. Descúbrelo.

October 5, 2017 8 min read

Si eres un empresario o un emprendedor, en algún punto probablemente te has puesto a pensar cuál es la forma más eficaz de dar a conocer tus productos o servicios ante tus clientes. Quizá lo primero que se nos viene a la cabeza hoy en día es el internet. En un mundo globalizado e interconectado como el que vivimos hoy, si no estás en internet, es como si no existieras.



Es ahí donde usualmente el primer camino que tomamos es crear un sitio web o un blog. Sobre todo si tenemos poco presupuesto, y estamos en las fases de lanzamiento del prototipo del producto, solemos recurrir al método de “hazlo tú mismo”.



Lo segundo que pensamos es crear un perfil social, en plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Creamos canales de YouTube, Snapchat y Pinterest entre otros. En pocas palabras queremos estar en todos lados y ser reconocibles ante todo el mundo.

Desde nuestra perspectiva, este no es el método adecuado, y aunque en este artículo no pretendemos dar una verdad absoluta, el objetivo de esta entrada es ilustrar de manera muy sencilla y completa la manera más eficaz y recomendada de dar a conocer tus productos en redes sociales.



1. Primero lo primero, conoce bien a tu audiencia: Estúdiala, habla con ellos directamente, analiza sus comportamientos en línea, a qué horas están conectados, qué tipo de contenido les gusta consumir en redes sociales, qué tipo de lenguaje usan, qué no les gusta, cómo funciona su toma de decisiones, es una industria B2B (Business to Business) o es una industria B2C (Business to Consumer).



Todas estas son preguntas que debes hacerte al momento de elegir comunicar tus productos y servicios en redes sociales, de lo contrario, será como si le estuvieras hablando a alguien de una manera que, o no les interesa o no se entiende. Hay que ponerse en la misma página.



2. Elige bien el canal: Menos es más. No todos los canales se comportan de la misma manera, dependiendo del tipo de audiencia y de productos que estés comunicando los canales son más o menos recomendados o tienen un tipo de funciones diferentes.

Ingenuamente llegamos a pensar que solo con tener una página en Facebook, con el identificador de nuestra empresa y un par de fotos de nuestros productos ya estamos comunicando de la mejor manera nuestra marca.

Y esto no funciona así, las redes sociales están evolucionando cada vez más para adaptarse a las necesidades de las marcas, y si bien es cierto Facebook es uno de los líderes del mercado, puede no ser funcional para todo tipo de empresas, y es más recomendable usar otro tipo de canales.



3. Escoge un tono de comunicación por canal y una misma voz de marca: Esto puede parecer confuso y engañoso a primera vista, pero en realidad es uno de los puntos clave para tener éxito en una estrategia de redes sociales cross-media. Pues una marca bien sea representada por uno de sus productos o servicios, debe mantenerse fiel a su voz de marca en todo momento y saber cómo modularla dependiendo del canal de comunicación que esté usando.



Citando a Maya Angelou: “Las personas olvidarán lo que dijiste, lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir”. Y está intrínsecamente relacionado con el tono de comunicación que escoges, además de lo que quieres representar de tu marca.



4. Crea contenido de valor: Este es un punto crítico que diferencia una estrategia promedio de una excelente. En redes sociales las cosas si funcionan en blanco y negro, o eres bueno al generar interacción y relaciones importantes con tu audiencia, o eres promedio y tienes quizá un montón de seguidores aunque pocos resultados por tus canales sociales.



Gary Vaynerchuck, uno de los gurús del marketing digital y del marketing de contenidos de hoy en día, nos hace entender que lo importante es generar relaciones profundas y estrechas con nuestras audiencias, aunque es difícil medir el ROI (Retorno a las Inversiones) de las redes sociales, estas son un campo de batalla en el que podemos ganar la total confianza de nuestros clientes y prospectos o perder cualquier tipo de posible interacción a futuro con ellos.

Gary menciona en repetidas ocasiones lo simple, sinceras y directas que son las redes sociales y el marketing digital en general, no hay ni debería existir espacio para engaños o trucos. Pues puede activar en oleadas de gente molesta y casos de mala reputación inmanejables para las marcas (casos varios se han visto).



5. Sé constante: En su libro Jab Jab: The Right Hook, Vaynerchuck hace la analogía entre una estrategia de contenidos con una batalla de box, en el que menciona que lo ideal en una pelea es mantener “Jabs” (golpes suaves) constantemente y los relaciona con piezas de contenido que le aporten valor a los usuarios, en otras palabras contenidos que los usuarios quieran compartir, no una simple pieza promocional. Y posteriormente, ya una vez el contrincante esté más sumiso lanzar el “Right Hook” que son aquellos contenidos en los que se le pide al usuario que reaccione de una manera.



En otras palabras Gary lo establece como “Give, Give, Give, then ask” (Dar, dar, dar y luego pedir) y es que realmente tiene sentido y funciona. Las relaciones de venta son relaciones de confianza, y para generar una confianza en algún sujeto, primero le debemos aportar valor, para que este vea que es una relación de mutuo beneficio y posteriormente solicitarle de manera abierta que compre nuestro producto, a cambio de una transacción económica que representa un beneficio y lucro para nuestras empresas.



6. Diversifica tus contenidos: Citando al keynote que dieron en el Congreso Nacional de Marketing Digital en noviembre de 2016 por Caroline Bertrand y Vanessa Aranda, representantes de Marketing y Marketing Digital de AXXA Seguros en México. Las redes sociales comercian con la moneda de la atención. Y en una estrategia de redes sociales además de tener una comunicación bidireccional, debemos tener cuidado de no agotar a nuestras audiencias si siempre estamos comunicando lo mismo.



Debemos de balancear nuestra parrilla de contenido de tal manera que no se convierta en algo monótono. Asimismo debemos pensar en replantearla cada cierto tiempo, trimestralmente, semestralmente o incluso mensualmente, claro está que esto demanda mucho tiempo y mucha capacidad operativa.



Para que más o menos te des una idea, una parrilla de contenido ideal debe tener: un porcentaje de contenido sobre la marca (misión, visión, valores organizacionales, etc.), un porcentaje de contenido emocional (testimoniales), un porcentaje de contenido educativo (cómo usar el producto, tips de buen uso, contenidos descargables), un porcentaje de contenido informativo (noticias ligeras, tendencias, información trivial) y por último un porcentaje de contenido de “hard selling” (donde pones tus promociones y contenido comercial).



7. Sé social y humaniza tus productos: No olvides el punto número 1, estás hablándole a personas, aunque sea virtualmente, las personas tienen sentimientos, miedos, inseguridades, pasiones y pensamientos. Somos seres complejos por naturaleza, pero tenemos una cosa en común, todos respondemos a publicaciones con mensajes positivos de una manera mejor que a publicaciones con mensajes negativos.



En conclusión, estos son los 7 pasos claves que debes de tener en cuenta al momento de plantearte dar a conocer tus productos en redes sociales. Sin embargo, entendemos que hacerlo puede ser un trabajo arduo y que requiere especial atención, además de conocimientos especiales y tomar decisiones que pueden representar desafíos importantes para tu empresa.





