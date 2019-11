7 situaciones no tan obvias que afectan tu historial crediticio

Hoy en día, el historial crediticio no sólo determina si podrás acceder a un crédito, sino que también es un factor importante para determinar el precio del crédito y sus condiciones.

Cada día es más importante cuidar tu historial crediticio, pues las financieras tradicionales, bancos, y empresas Fintech, están poniendo más atención a los datos que de éste emanen para tomar decisiones crediticias. Además, el crecimiento de opciones en Internet tanto para créditos personales como empresariales enfatiza esta necesidad, pues es posible que tus banqueros ya no te conozcan personalmente y se basen simplemente en datos duros para su toma de decisiones.

Hoy en día, el historial crediticio no sólo determina si podrás acceder a un crédito, sino que también es un factor importante para determinar el precio del crédito y sus condiciones. Es decir, entre mejor historial tengas, mejor tasa podrás obtener; pero si tienes mal historial, se te cerrarán las puertas prácticamente en todos lados.

A pesar de esta importancia, como fundador de Prestadero, una plataforma de crédito en línea, me he dado cuenta de que todavía muchas personas no le dan la importancia necesaria a su historial. O inclusive, hay algunas que sí le dan mucha importancia, pero que creen, equivocadamente, que el simple hecho de pagar a tiempo es sinónimo de un historial crediticio impecable. Si bien pagar a tiempo es un factor muy importante en mantener este historial sano, no es el único factor que los otorgantes tomamos en cuenta, así que aquí te mencionamos otros que podrán sorprenderte:

1. Evita sobregirar tus tarjetas o tener tu saldo cercano al límite de tus créditos revolventes

Es decir, si tu tarjeta de crédito tiene un límite de crédito de $50,000 entonces verifica que al momento de consultar el historial, tu saldo esté muy por debajo de esto, idealmente debajo de $20,000. Entre más bajo esté tu saldo vs tu límite, mejor. Inclusive, aunque seas totalero, si al momento de la consulta tu saldo es de $49,000 y tu límite de $50,000, tu score se puede ver afectado. ¿Por qué? Resulta muy sexy para el otorgante de crédito ver que te has podido endeudar caro (con tarjetas de crédito), pero que has elegido no hacerlo. También, si el emisor de tu tarjeta te ofrece aumentar tu límite de crédito, siempre toma la oportunidad si sabes que tienes la disciplina para no utilizarlo.

2. Evita ir de “shopping” de créditos que te generen muchas consultas

Por si no lo sabías, cada consulta que un otorgante de crédito realiza de tu historial crediticio es registrada. Cuando un otorgante nota que tienes demasiadas consultas en un espacio pequeño de tiempo, asumimos lo siguiente:

Hay riesgo de robo de identidad y el ladrón está buscando créditos por doquier

Estás desesperado porque tienes demasiadas consultas y no te dan el crédito

Hay un riesgo alto de sobre endeudamiento en el corto plazo si todas las consultas que realizas son procesos activos de crédito

Puede que realices muchas consultas simplemente por comparar opciones y ninguna de las premisas anteriores te aplica. Sin embargo, si buscas un crédito y quieres comparar, mejor date a la tarea de conocer las condiciones básicas de los créditos de las instituciones para que tu historial crediticio no sea consultado en vano para un crédito que de cualquier forma no tomarás. Puesto de otra manera, no quemes tus cartuchos.

3. Permite que tus créditos “respiren”

Evita abrir demasiadas cuentas, o veremos una tendencia de cuentas que se aperturaron recientemente. Como su nombre lo dice, se trata de un historial crediticio, no sólo un snapshot de tu situación crediticia actual. Los otorgantes queremos ver años de créditos pagados correctamente. Si obtuviste 2 tarjetas de crédito hace apenas 4 meses y un crédito automotriz hace apenas 2 meses, y además tienes más consultas a tu historial para más tarjetas de crédito… bueno, creo que queda claro.

4. Paga a tiempo TODOS tus créditos

Ya comentamos que es muy importante pagar a tiempo tus créditos; sin embargo, comúnmente vemos personas con créditos y tarjetas pagados de forma impecable por decenas o cientos de miles pesos, y alguno que otro crédito, como un plan celular, que tiene pagos irregulares. Aunque no lo creas, estos pequeños créditos, aún cuando te parezcan insignificantes, afectan en forma importante tu historial. Podrá ser un problema de atención y no de solvencia, pero los otorgantes no sólo queremos clientes solventes, sino que estén atentos al pago de sus compromisos crediticios y que los paguen a tiempo siempre.

5. Empieza a construir historial lo antes posible

No es lo mismo para un otorgante una persona con un historial crediticio impecable, pero con un año de experiencia crediticia, que uno con 5 años, que otro con más de 20 años. Hay más certeza estadística de que pagues cuando llevas 5 años pagando puntualmente, de que lo hagas cuando llevas sólo 1 año… Sabemos que no puedes acelerar este proceso, pero sí puedes empezar lo antes posible para generar historial. Ahora, muchas instituciones no te prestan si no tienes historial, y no tienes historial porque las instituciones no te prestan. En esos casos, puedes solicitar una tarjeta garantizada o aprovechar productos como el que Prestadero ofrece donde no requieres historial y hasta tus propios padres pueden fondear tu primer crédito para generarte historial y para que comiences tu educación financiera.

6. No tener créditos activos

Aún cuando hace algunos ayeres tuviste muchos créditos y siempre los pagaste a tiempo, el no tener créditos activos puede deteriorar tu historial rápidamente. Simplemente no podemos medir con la misma certeza si tu comportamiento anterior sería similar al actual con la misma precisión. Así que te recomendamos tener al menos una tarjeta de crédito (aunque no la utilices), y tal vez un plan celular para tener créditos activos, y que cuando requieras un crédito (por ejemplo, un crédito automotriz), puedas obtenerlo sin problemas.

Espero te hayan sido de utilidad estos tips para cuidar tu historial crediticio. Recuerda que nadie te puede eliminar una cuenta mal pagada, sino que se eliminan por sí solas de acuerdo con el monto del adeudo, siempre y cuando no tengas una demanda en tu contra por el pago del crédito (en caso de demanda, no se eliminan). Si quieres conocer cuándo se eliminarán tus cuentas dependiendo del monto adeudado, puedas dar clic aquí.