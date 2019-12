El comercial de Heineken que hizo enojar a un rapero

March 28, 2018 2 min read

Heineken se vio forzada a retirar su último comercial de cerveza light, después de que las opiniones de varias personas, incluyendo al famoso rapero Chance 'The Rapper', lo tacharan como racista.

I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn't help by posting about it. But ? I gotta just say tho. The "sometimes lighter is better" Hienekin commercial is terribly racist omg