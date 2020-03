¿Debo prestarle a mis amigos o familiares?

Al ser una práctica tan recurrente, me gustaría darte unas recomendaciones para mejorar tu experiencia como prestamista de tus conocidos.

Casi tan filosófica y ubicua como el “ser o no ser” de Hamlet, es la pregunta de si debes o no prestarle a tus amigos o familiares. Y es que en México el crédito entre amigos y familiares es más común de lo que podría pensarse. Investigué un poco sobre qué tan común es, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), existen 20 millones de créditos informales en México vs. 22 millones de créditos formales (casi la mitad). En esa misma encuesta, encontramos una pregunta muy reveladora, que decía algo así: ¿Si tuvieras que conseguir dinero para una emergencia en la que requirieras por lo menos 1 mes de tu ingreso, cómo la financiarías? ¡Oh, sorpresa! El 70.1% contestó que lo haría con amigos y/o familiares.

1. Asegúrate de aclarar las fechas de pago

Es muy común que el familiar o amigo no te termine pagando, o cuando lo haga, sea cuándo él/ella quiera. El error consiste en no aclarar desde el principio las fechas de pago, son sus respectivos límites y sus consecuencias. Por ejemplo, me vas a pagar $500 pesos los días 15 de cada mes. Si no cubres con el pago me vas a pagar una penalización de $50 pesos (o un interés moratorio). Esto motiva a tu familiar a seguir un calendario fijo de pagos y evitar que se sigan acumulando las mensualidades hasta que ya no te pueda pagar.

2. Hazte a la idea de que puedes perder tu dinero

Por lo general, tus familiares recurren a ti porque no tienen otra opción para obtener un crédito de manera formal. Las razones principales por las que han sido rechazados por el banco o financiera y te pedirán un crédito son: i) tienen mal historial de crédito (34%), ii) no pueden comprobar ingresos (21%), iii) no tienen historial de crédito (12%), iv) o no tienen garantías (4.9%) . Estas características representan un riesgo de impago alto, y por ello es que no pueden acceder a un crédito tradicional. Así que si decides prestarles, debes de considerar que el riesgo de perder tu dinero es alto aun cuando sigas los consejos de este artículo.

3. Deja claro que es por única ocasión

Comúnmente, evitas prestarle a amigos o familiares porque quieras evitar que regresen contigo una vez que te paguen o inclusive que te conviertas en el prestamista oficial de la familia. “¿Ya viste que el tío Paco le prestó $50,000 pesos a su primo Ernesto? ¿Por qué no vas con él para que te preste lo que necesitas para el negocio?” Así que deja claro desde el principio que será por única ocasión, y mantén el crédito en secreto para evitar que más familiares acudan contigo.

4. Cobranza, cobranza, cobranza

A pesar de tomar la decisión de prestarle a tu familiar, y aun cuando tengas la certeza de que te va a pagar, difícilmente te salvarás de la cobranza. Es decir, de recordarle sobre los pagos del crédito. Además, puede ser muy incómodo cuando lo veas en reuniones familiares y se traten de evitar mutuamente porque el crédito está en mora. Cuanto más le insistas sobre la cobranza, puede generarte distanciamiento aun cuando estés en tu derecho de exigirle de regreso tu dinero. A pesar de haber celebrado un contrato con fechas de pago y montos claros, la cobranza es uno de los temas más sensibles. Desafortunadamente, si le prestas directamente no hay muchas alternativas para evitar la cobranza, pero debes de estar preparado de que motivo de la cobranza tu relación tenga un fin abrupto e incómodo.

5. Déjalo por escrito

Aun cuando tengas mucha confianza de que te pagarán el crédito, es importante dejar todo por escrito, idealmente a través de un contrato que deje claro los términos del crédito para AMBOS. Asegúrate de que cada quien se quede con una copia firmada donde podrán dar seguimiento a cualquier controversia.

6. Cobra lo justo

La mayoría de los créditos entre familiares conllevan 0% de interés, pues en realidad simplemente has decidido apoyar a tu familiar a “salir de ésta”. Pero eso no implica que tampoco recuperes tu capital o que, en caso de impago, te sigan pagando solo el capital cuando el plazo se extienda al infinito. Así que si decides cobrar 0% de interés, te recomiendo que sí establezcas un interés moratorio o penalidades por no cumplir con los pagos. Por ejemplo, si prestas $10,000 pesos a pagar en $1,000 pesos mensuales durante 10 meses, puedes agregar una cláusula de interés moratorio, en donde estipules que si no cumple con sus pagos se cobrará un interés moratorio de 20% anual (ejemplo). El conocimiento para poder hacer este cálculo y el seguimiento del mismo es otro boleto con el que puedes necesitar ayuda, pero al menos dejarás claro que el no pagar sí tiene consecuencias.

7. Utiliza un servicio que te ayude a administrar estos créditos

Si aún conociendo los posibles problemas de prestarle a tu amigo o familiar decides hacerlo, pero quieres evitarte la administración, cálculos y seguimiento del mismo, además de la incómoda cobranza, te recomiendo utilizar Prestapal, un servicio para formalizar y gestionar préstamos con tus amigos y familiares. Prestapal te ayuda con muchos de los problemas de prestarles a tus familiares: genera contratos, calcula tablas de amortización, formaliza y registra pagos, realiza la cobranza, e inclusive reporta el comportamiento del crédito a Buró de Crédito. Esto te ayuda a mejorar las posibilidades de pago y a evitar malentendidos que finalmente puedan terminar con tu relación familiar. Además, al reportar a Buró de Crédito el buen comportamiento puede evitar que siempre seas el “tío rico” al que acuden tus familiares porque no tienen otras opciones de crédito, al ser dicho historial crediticio uno de los factores para que sea sujeto de crédito en financieras o bancos.