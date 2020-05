Sigue estos 6 pasos para abrir tu propio café temático loco

August 17, 2018 13 min read

La convicción y el ingenio es lo que hizo despegar el café con temática de popó de Lien Nguyen en Toronto, Ontario. Ella se deleitó con el descubrimiento de cafés con temas de caca cuando viajaba a Taiwán y su país de origen, Vietnam, y si bien era propietaria de una tienda de ropa cerca de Hanoi en ese momento, hizo una nota mental para abrir un café temático algún día.

Años más tarde, cuando se encontró casada y con dos niños pequeños y dirigiendo una tienda de novedades en Toronto que vendía almohadas hechas a mano, Nguyen decidió seguir su carrera en administración culinaria y comenzar su propio café temático de popó. Para ahorrar dinero, hizo ella misma la decoración, el diseño y el menú, creó asientos que simulaban tazas de baño reales e implementó elementos de menú, como los adorables postres en forma de emoji servidos en platos hechos en forma de inodoros, por supuesto. Las puertas de Poop Cafe se abrieron en octubre de 2016 para despertar el éxito. Hoy, Nguyen tiene aproximadamente 15 empleados para atender a la concurrida multitud de fin de semana, y tiene planes para expandir el negocio en un segundo piso.

Nguyen es parte de una ola de propietarios de cafés independientes que han lanzado temas fascinantes y a veces inesperados en sus cafeterías. "Elegir un tema de caca nos hizo un gran éxito en las redes sociales", dice Nguyen. "Es una de las formas de hacer que nuestro negocio sea exitoso". Si bien el tema de Poop Cafe es innegablemente extraño, también es una gran parte de su encanto y genio. Después de todo, el café es un gran negocio, y la competencia es feroz.

Imagen: Steve Russell | Getty Images



Las ventas de la industria de cafeterías y refrigerios en Estados Unidos están aumentando constantemente, de $ 24 mil millones a $ 32.5 mil millones en ingresos del 2006 al 2016. El número de cafés especiales también ha aumentado, llegando a casi 31,500 establecimientos en 2015, con Starbucks dominando el mercado. Cafés temáticos extraños y pegadizos, como el de Nguyen, pueden ofrecer algo único en el menú y la experiencia del cliente que la mayoría de las cadenas no pueden ofrecer.

El propietario de BAMF Café, Nicholas Springham, dice que abrió su cafetería temática de comics en Baltimore City, Maryland, para ofrecer un espacio inclusivo. "Cuando pienso en los cómics y la cultura nerd, pienso en personas que se sienten ajenas, que no encajan necesariamente. Quería un espacio que no fuera pretencioso y ofrecía selecciones de café que no te hacían sentir como un tonto cuando tratas de ordenar".

BAMF es un acrónimo de libros, figuras de acción, películas y amigos, y la decoración es kitsch con recuerdos de Star Wars, Dr. Who y Marvel Comics que ha coleccionado con su padre amante de las historietas a lo largo de los años. El tema de la cultura nerd ciertamente se refleja en el menú. "Soy un gran admirador de Lost the TV show", dice Springham, "y uno de los personajes es John Locke, así que tenemos un bagel de John Lox. Tenemos un sándwich de maní y jalea llamado Boy Wonder. Tenemos una buena cerveza fría, la llamamos Penguin de Batman". Parte de la diversión, explica, es cuando los clientes intentan descubrir las referencias en el menú.

Imagen: BAMF | Facebook



Springham administró una cafetería durante sus años de licenciatura y dijo que pudo transferir parte de su experiencia en la gestión de su propio negocio en lo que respecta a cuestiones como el servicio al cliente y la creación de su proveedor de café. Sin embargo, fue cuando aterrizó en un lugar privilegiado que supo que su idea para una cafetería con temas de cómic tenía piernas. "Mi amigo conocía al propietario muy bien, y estaban dispuestos a trabajar con nosotros", comparte.

"Hemos estado abiertos durante dos años y medio ahora, pero mi objetivo final es que eventualmente se ejecute solo", agrega.

Al igual que Springham, Lindzi Shanks y su socio de negocios Kat Connor, los dueños de XO Marshmallow Cafe en Chicago, dicen que los bienes raíces, junto con su amor mutuo por los malvaviscos artesanales, fueron cruciales en la realización de su cafetería. Los dos habían lanzado una tienda en línea para malvaviscos hechos a mano en marzo de 2016 y cuando un espacio principal estuvo disponible para ellos en enero de 2017, sabían que su café con tema de malvavisco era una oportunidad.

En julio de 2017, se abrieron las puertas de XO Marshmallow, el único café con tema de malvavisco en Chicago. El café, un diseño de candyland de color rosa, verde menta y otros tonos soleados, ofrece bebidas de café y postres, incluidos S'mores y tacos de malvavisco. Y sus intereses comerciales continúan creciendo. "Hacemos bodas, bar mitzvahs, eventos corporativos, nunca tenemos una sola fuente de ingresos", dice Shanks.

Imagen: Cortesía de XO Marshmallow Cafe

Estos empresarios pueden tener diversos antecedentes y experiencias, pero lo que comparten en común son los pasos prácticos que completaron para hacer sus sueños realidad. Aquí hay seis pasos para ayudarle a abrir una cafetería temática.

1. Selecciona una idea de negocio que resuene

Hace dos años, los propietarios de XO Marshmallow Cafe no se habían visto en el negocio de los cafés temáticos. Connor estaba en su último año en la facultad de derecho ("puedo practicar leyes en el estado de Illinois", dice) y Shanks corrió (y todavía dirige) el negocio de ropa en línea The Trendy Sparrow después de haber obtenido su maestría en psicología en la Universidad de Chicago. Las dos mujeres se conocían porque Connor a veces ayudaba a Shanks en su tienda pop-up durante la temporada navideña.

Sin embargo, fue la obsesión de Connor con los malvaviscos lo que llevó a las dos mujeres por un camino diferente. Durante una de las ventanas emergentes de Shanks, Connor compartió su sueño de comenzar un negocio artesanal de malvaviscos. Connor, que había regalado malvaviscos para sus amigos y familiares en Navidad, dijo que eran muy populares, que sabía que había un mercado y los vendió durante las vacaciones en la tienda pop-up. Los malvaviscos volaron de los estantes, y Shanks también se convenció de que tenían algo realmente especial que la gente quería. En enero de 2016, las dos decidieron entrar en negocios juntas, y el resto es historia de malvavisco.

2. Impulsa tu presupuesto

Los fondos generalmente no son abundantes. Como lo dice Nguyen: "en el momento en que pensaba en comenzar el café, era una nueva estudiante graduada y madre de dos niños pequeños. Mi esposo solo trabajaba de tiempo parcial. La financiación fue un gran dolor de cabeza para nosotros. No tuvimos suficiente para comenzar, pero tuvimos a nuestros amigos y familiares que [financieramente] nos apoyaron. No teníamos suficiente dinero, así que casi siempre hacíamos todo por nuestra cuenta: pintar, limpiar, dibujar, arreglar. Intentamos ahorrar tanto como sea posible. Al final todo salió bien ".

Connor dice que el presupuesto que ella y Shanks juntaron no se basó en lo que necesitaban, sino en el dinero que ya tenían de una serie de ventas de malvaviscos emergentes y un premio en efectivo que ganaron del Premio RedEye Big Ideas por valor de $ 1,000 dólares. Después de que descubrieron su presupuesto y lo que necesitaban, formaron una campaña de Kickstarter para recaudar $ 6,500 dólares para equipo de cocina e ingredientes. Terminaron recaudando $ 9,524. El éxito de su campaña les dio el impulso psicológico y financiero que necesitaban. "Sabíamos que teníamos algo que la gente quería", dice Connor.

BAMF Cafe's Springham ideó un plan de negocios, lo presentó a los miembros de su familia y obtuvo un préstamo, y agrega que recibió mucha bondad. El propietario se dio un descanso en el alquiler durante los primeros seis meses.

3. Descubre la logística para abrir las puertas

Cuando inicias un negocio, siempre hay los pasos típicos, incluido el arrendamiento del espacio, hacer que el propietario verifique la electricidad y la plomería, licencias y permisos (estado, ciudad, negocios, alimentos, seguridad), encuentre distribuidores de alimentos y bebidas, cree el menú, encontrar las impresoras, comprar utensilios de cocina y equipos, descubrir el servicio, decorar y diseñar el espacio, instalar el sistema de punto de venta y más.

Para cada empresa, hay diferentes puntos de dolor. Para Springham, estaba completando "las cosas del departamento de salud", que dijo que no solo llevaban mucho tiempo sino que tenían que hacerse en cierto orden (por ejemplo, obtener permiso de ocupación, escribir el menú completo, completar la seguridad alimentaria y el entrenamiento de preparación para estás certificado).

Para Nguyen, el menú fue la parte más complicada. "La gente no viene solo por el tema. Vienen por la comida, la atmósfera ", dice. Su esposo la animó a centrarse simplemente en ofrecer un menú frío de postres y bocadillos, porque incorporar el tema en un menú más elaborado sería demasiado complicado.

La burocracia logística fue disminuida por el concejal de la ciudad en ese momento para Connor y Shanks de XO Marshmallow. El concejal quería ver el desarrollo comercial en el área donde se encuentra su cafetería, por lo que se desvió de su camino para ayudarlos. "Cuanta más gente conoces, menos papeleo", dice Connor.

4. Calcula qué puedes hacer tú mismo y qué debes pagar

Analice lo que puedes hacer por tu cuenta (o solicita a las personas que conoces que lo hagan gratis o con descuento) y lo que necesitas contratar. Por ejemplo, Connor y Shanks hicieron gran parte del diseño por sí mismos: fueron a Home Depot y construyeron sus propios asientos de banco, y el prometido de ingeniero mecánico de Shanks construyó las escaleras; sin embargo, los pisos estaban en mal estado y sabían que tenían que contratar a alguien para que entrara y volviera a hacer el concreto. Los dos también tuvieron que desembolsar dinero para construir su propia cocina comercial cuando la producción finalmente superó la cocina que habían alquilado y compartido con otras empresas locales.

Springham pudo limpiar, pintar y diseñar el café por su cuenta (con la ayuda de amigos y familiares), sin embargo, contrató ayuda externa para redactar el diagrama de flujo obligatorio de salud y seguridad requerido para las empresas que sirven comida, una parte importante del proceso de permiso, con el que no estaba familiarizado por completo.

Nguyen, que es madre de dos niños pequeños, paga el personal de fin de semana para que no tenga que trabajar todos los turnos. "El personal es más caro que alquilar", dice ella.

5. No intentes hacerlo todo, obten ayuda

La equidad y la determinación del sudor te llevarán lejos, pero no trates de hacer todo por tu cuenta. BAMF Cafe existe como una colaboración familiar. Springham recibió un préstamo inicial de familiares mientras su madre ayuda con los impuestos y su hermana es la cocinera. Él dice que sus amigos también lo ayudaron a diseñar su espacio pro bono y continúan haciéndolo.

Shanks y Connor se apoyan mutuamente, y sus respectivos círculos de contactos. "Habla con personas que puedan ayudarte a hacerlo, esas son las personas que posiblemente te ayuden a darte descuentos. Intercambiamos malvaviscos, por lo que hemos donado barras S'mores, hemos donado nuestro tiempo ", dice Connor.

Nguyen también recibe ayuda. Obtuvo su dinero de inicio de su familia y se apoya en su marido para hacer reparaciones.

6. Reinvierte en el negocio

Una regla general para Connor y Shanks es que toman el 10 por ciento de las ventas del café y lo ponen en ahorros, o lo usan para pagar facturas o por el equipo.

Inicialmente, pagaron el alquiler de espacio en una cocina compartida, pero a medida que su negocio y producción crecieron, tuvieron que invertir en la construcción de su propia cocina comercial, lo que dio sus frutos.

Los dos también han expandido su negocio a propósito para que tengan flujo de ingresos además de su cafetería: un negocio de malvaviscos en línea y también hacen regalos corporativos y atienden eventos.