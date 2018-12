Los 6 niveles del 'Factor Héroe'

¿Quieres saber que tan heróico eres? Es una ecuación simple: Excelencia operacional (0–10) + Intensidad de héroe (0–10) = Tu factor de héroe (0–20).

El siguiente extracto es del libro The Hero Factor: How Great Leaders Transform Organizations and Create Winning Cultures, escrito por Jeffrey Hayzlett.

Cuando logras entender la ecuación del Factor Héroe, una simple suma te dirá en dónde estás en la escala del Factor Héroe:

Excelencia Operativa (0-10) + Intensidad de héroe (0-10) = Tu Factor Héroe (0-20)

No importa dónde trabajes o lo que hagas, la escala es la misma. Tu Factor Héroe no tiene que ver con tu capacidad para ganar millones o trillones, sino con tu Excelencia Operativa y tu Intensidad de Héroe para medir lo que eres o lo que quieres ser. Entre más bajo sea tu total, más bajo es tu Factor Héroe, y tenemos nombres para esos niveles. De lo más bajo a lo más alto:

Ceros son 0-4

Wannabes son 5-9

son 5-9 Buena compañía son del 10-14 y

Héroes o Casi Héroes si suman 15 o más

Pero estas cuatro categorías son para la gente y las empresas que tienen resultados balanceados, es decir, un poquito más que 2 puntos de diferencia entre su Excelencia Operativa y su Intensidad de Héroes. Para las empresas que tienden a irse más hacia un lado o hacia el otro, aquí hay otras dos categorías en su escala:

Operadores (altos en Excelencia Operativa, bajos en Intensidad de Héroe)

Luchones con buenas intenciones (baja o nula Excelencia Operativa, alta Intensidad de Héroes)

Veamos más a detalle estas seis categorías:

Héroes

Cuando las empresas y sus líderes tienen un Factor Héroe alto, son mucho más que un excelente lugar para trabajar; casi todos los días su gente muere de ganas porque se termine el día para volver al día siguiente. Los negocios, líderes y culturas que son Héroes están haciendo cosas constantemente por las razones correctas y tienen un buen equilibrio entre las ganancias y la gente. Tienen una mentalidad de abundancia o de ganar- ganar y se enorgullecen de su equilibrio entre su Excelencia Operativa y su Intensidad de Héroes, y se hacen responsables por ambas al mismo tiempo.

Grandes o pequeños, son faros de luz en el sistema de comercio libre. Tienen una pasión y una misión de ser y dar lo mejor. Tienen un comportamiento y un crecimiento predecible, medible y constante, y buscan innovar para adaptarse y crecer aún más.

Buenas compañías

Yo creo que casi todos los negocios son buenos, tanto en términos de cómo tratan a su gente como sus operaciones, así que creo que aquí es donde se sitúan casi todas las empresas. Estas empresas hacen muchas de las cosas que las Empresas Héroe hacen, sólo no con tanta intensidad. Y eso está bien. Está bien ser bueno. Tener más de 5 en la Excelencia Operativa y en la Intensidad de Héroe significa que tienes el potencial de ser un héroe. Pero aquí es donde las cosas se definen. Si estás en esta categoría, tienes una decisión que tomar: ¿Quieres más, o sólo quieres mantenerte fuera de la categoría de los Wannabes?

Wannabes

Los Wannabes son exactamente eso: alguien que quiere ser mejor operativamente, quiere tener más Intensidad de Héroe, quieren ser y hacer tantas cosas… Pero no lo son. Todo es aspiracional. La gran mayoría de Wannabes ni son Ceros en aumento ni están tan desesperados como para correr el riesgo de convertirse en Ceros. Sin embargo, sí corren el riesgo de fracasar en el negocio porque no tienen operaciones excelentes ni son heroicos. Muchos negocios que fracasan lo hacen siendo Wannabes. Si eres un Wannabe, necesitas observar mejor todo lo que haces.

Ceros

Los ceros son lo más bajo de lo más bajo. Nunca les sale nada, y nunca les saldrá, y ni siquiera querían que les saliera. El único objetivo de un Cero es enriquecerse y enriquecer a sus amigos. Piensa en Martin Shkreli quien subió el precio de la medicina Daraprim a 56 veces lo que costaba cuando compró la farmacéutica. Piensa en David Brandon, ex CEO de Toys “R” Us, pidiendo su bono de $6.5 millones de dólares cuando la empresa se declaraba en bancarrota, mientras que los empleados que trabajaban en las tiendas se mantuvieron leales a la empresa hasta que tuvieron que cerrar las puertas para siempre.

Podría seguir y seguir, pero no lo haré. Me siento sucio hablando de estos Ceros. Quiero enfocarme en que haya más compañías y líderes héroes, y no darle a estos idiotas más espacio. Sólo necesito darme un baño primero.

Operadores

Si el único valor que define tu éxito como compañía es la operación como hormiguitas trabajadoras, entonces eres un Operador, un héroe que sobresale sólo en la operación. ¿Es esto algo malo para tu organización, tu liderazgo y tus socios? Para nada. Ser Operador no es un término negativo. Los Operadores simplemente no son Héroes porque lo único que tienen es Excelencia Operativa, no Intensidad de Héroe. Por ejemplo, en 2018 Disney anunció que estaba vinculando los pagos de sus empleados al recorte de impuestos con la promesa de no sindicalizarse. ¿Estuvo mal? No. Es una decisión de negocios. Pero definitivamente no fue una decisión heroica.

Muchas personas han construido sus futuros en compañías que toman decisiones como la de Disney. Claro que quiero que más Operadores se conviertan en Buenas Compañías y Héroes, pero siempre defenderé su derecho a elegir la ganancia (Excelencia Operativa) por sobre la gente (Intensidad de Héroe) mientras lo hagan de forma legal y no dañen a otros. En otras palabras, por lo general las ganancias aumentan tu marcador de Excelencia Operativa. Todas cosas que la gente erróneamente asocia con los Operadores, como la avaricia, el auto enriquecimiento, lugares de trabajo poco seguros, destrucción del medio ambiente y salarios excesivos de los directivos, disminuyen tu marcador de Excelencia Operativa.

Luchones con buenas intenciones

En el mundo de los cowboys, diríamos que los Luchones con buenas intenciones son “puro sombrero sin ganado”. Son mártires de su héroe porque no tienen nada que dar más que su dedicación. Esto es porque ya dieron todo lo demás, o ni siquiera tenían nada que dar desde un principio. Me encanta ver a esas personas en Shark Tank hablando sobre donarán todo su regalo a la caridad y sobre cómo ser muy buenos con su gente como parte de su modelo de negocios, pero no tienen ningún negocio al que aplicar esos principios.

La mayoría de nosotros no podemos sobrevivir de altruismo. Si eres un Luchón con buenas intenciones puedes aumentar tu Excelencia Operativa. Pero al igual que los Operadores reconsiderando su Excelencia Operativa para aumentar su Intensidad de Héroe, hace falta que sueltes un poquito de tu Intensidad de Héroe para construir tu Excelencia Operativa.