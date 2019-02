Cómo estas 9 personas ganan dinero en casa solo con sus laptops

Te explicamos cómo estos individuos, incluidos algunos que obtienen miles de dólares al mes, se ganan la vida.

Es el sueño de muchos: trabajar desde casa, o de cualquier lugar que quieras, sin horarios establecidos. En ocasiones, incluso sin un jefe al que reportarle nada. Pero ¿cómo hacerlo?

Hay muchas formas de ganar dinero en línea. Algunas requieren de ciertas habilidades, como la capacidad de escribir o editar o tener buen ojo artístico, y otras simplemente requieren de habilidades de computación básicas y de disponer de mucho tiempo.

Revisa las siguientes historias para escuchar directamente de estas personas que se han ganado la vida desde sus casas con nada más que sus computadoras.

1. Alexandra Fasulo, copywriter

Imagen: Cortesía de Alexandra Fasulo

¿Qué haces?

Soy una editora, escritora y fotógrafa freelancer de tiempo completo. Paso la mayor parte de mi día freelanceando en Fiverr como escritora y editora. Escribo posts para blogs, boletines de prensa, descripciones de productos, descripciones de productos para Amazon, contenido para sitios web, campañas de financiamiento y newsletters. Por lo general trabajo con más de 15 clientes al día. He trabajado con mucha gente, desde la familia Real hasta personas que trabajan en el gobierno de E.U.

¿Cómo empezaste?

Curiosamente, yo tenía un trabajo en el gobierno de Albany, en el estado de Nueva York, cuando mi mamá me sugirió que revisara “Fiverr”, una nueva plataforma de freelancers. Empecé editando un trabajo de $5 dólares, ganando entre $30 y $50 dólares al mes. Y pensé que era increíble ganar un poco de dinero extra desde mi computadora y en mi tiempo libre. En noviembre de 2015 me mudé a N.Y. para trabajar en una agencia de RP. Después de un mes sabía que no era lo mío, así que renuncié. No tenía un plan B, de hecho, no tenía ni idea de qué haría después.

El día que renuncié fui a casa por la noche, después de haber visitado algunos museos y de haber tenido un ataque de pánico en grande, y abrí tres nuevos trabajos en Fiverr. ¡No tenía nada qué perder! En pocas semanas, mi perfil había despegado y estaba ganando casi $100 dólares al día. Ya sintiéndome adicta al ajetreo, seguí abriendo más y más trabajos y poco a poco fui subiendo mis costos. En abril de 2017, cuando Fiverr lanzó su versión Fiverr PRO, todo cambió en términos de dinero, y brinqué a ganar 6 cifras.

¿Cómo encuentras a tus clientes?

Recibo 100 por ciento de mis clientes a través de Fiverr. Gracias a mi posición en la plataforma, tengo casi garantizado mi flujo de trabajo diario. La gente puede ver lo que hago, leer mis reseñas y saber de mí sin tener siquiera que escribirme, y pueden reservar mis servicios inmediatamente, o enviarme un mensaje privado para contarme de su proyecto. En promedio recibo entre 20 y 40 solicitudes al día.

¿Cuáles son los desafíos más grandes?

Yo diría que el desafío más grande de trabajar desde casa en mi laptop es la soledad. Extraño tener compañeros de trabajo y poder compartir mis frustraciones y problemas con otras personas que piensan igual que yo. Cuando algo sale mal, no tengo a nadie con quién discutirlo… nadie con quien compartirlo. También soy una extrovertida clásica, así que el simple hecho de poder hablar en voz alta con la gente es algo importante para mí, por eso intento tener actividades sociales por las noches, para no volverme loca.

¿Cuánto puede esperar ganar una persona en este campo de trabajo?

Hay un gran rango de lo que una persona puede ganar trabajando desde casa. Si están dispuestos a invertir unas 10 o 12 horas al inicio, sin días libres, en tres o cinco semanas pueden empezar a ganar los $100 dólares al día. Pero tomará tiempo… yo me tardé tres años de mucho trabajo para ganarme el nivel PRO en Fiverr. Ahora gano unos $300,000 al año en Fiverr… ¡y sigo sin creérmela!

¿Cómo mantienes tu motivación?

Definitivamente estoy naturalmente emocionada de trabajar para mí misma y de hacerlo en mis propios horarios, así que el hecho de tener la libertad de ir a donde quiera cuando me despierto me emociona bastante. Pero para mantenerme motivada leo historias de éxito, hojeo revistas de freelancers, blogs y de más. Escuchar sobre lo que está haciendo la demás gente me motiva a seguir avanzando.

También me aseguro de ir al gimnasio y ejercitarme todos los días. Es muy importante invertir en mi salud física aunque pase muchas horas sentada. Hay ocasiones en las que, después de terminar en el gimnasio, me siento mucho más activa que antes de entrar.

Me estaría quedando corta si dejara fuera el apoyo de mi familia… Mi mamá, mi hermana y yo nos mensajeamos todos los días sobre nuestros objetivos y aspiraciones. Nos apoyamos de manera incondicional, y el hecho de saber que tengo ese equipo detrás de mi es suficiente para seguir motivada.

¿Cómo es un día laboral regular para ti?

Soy una persona muy disciplinada, así que me apego a un horario bastante estricto. Me despierto a las 7 de la mañana y lo primero que hago es revisar mi correo y responder a todas las dudas que haya. Para las 8 ya estoy abriendo Fiverr en mi laptop y paso una hora respondiendo preguntas y dudas de mis clientes actuales. A las 9 me pongo a escribir y por lo general me sigo hasta las 12:30 o un poco más. Después voy al gimnasio para darle a mi cuerpo y a mi cerebro un descanso. Como a la 1:30 y a las 2 ya estoy de vuelta al trabajo y me sigo hasta las 6 de la tarde, más o menos.

Por lo general, eso cubre todos mis pendientes de escritura, pero si no, puedo seguir trabajando hasta las 8 o 9, dependiendo. También trabajo los sábados, y una o dos horas los domingos. Podría tomarme los fines de semana si quisiera, pero si lo hago siento que me pierdo la acción.

¿Cómo manejas el tema de las prestaciones?

Yo tengo mi seguro médico en el Marketplace del Estado de Nueva York. Me ha resultado bastante sencillo de llevar en estos años. Y aparte de eso, estoy buscando contratar un consejero en finanzas para empezar algún tipo de ahorro para el retiro y para aprender sobre otras opciones de inversión.

2. Deep Patel, mercadólogo digital

Imagen: Cortesía Deep Patel

¿Qué haces?

Manejo Deep & Co., una agencia de marketing que ayuda a las startups en su última etapa y a empresas en la lista de las Fortune 500 a crear campañas de marketing innovadoras. He trabajado como empresas como IBM y Universal, así como con empresas de Mark Cuban. También estoy empezando a construir Penguin CBD, una marca de e-commerce que vende aceites.

¿Cómo empezaste?

Cuando estaba en la prepa, pasé varios meses en el hospital tras ser diagnosticado con la enfermedad de Crohn. Ese fue un momento decisivo en mi vida porque pasé de ser un adolescente normal que pensaba en sus amigos y en sus clases a pasar la mayor parte de mi tiempo en una cama leyendo sobre una tendencia emergente llamada marketing. En ese momento, empecé a enviarle mensajes a cientos de personas en LinkedIn para construir una red de contactos. Y nunca he mirado hacia atrás desde entonces…

¿Cómo encuentras a tus clientes?

Hoy en día, sólo tomo clientes referidos. Me tomó varios años construir una buena reputación, y aunque hubiera podido hacer crecer la agencia con publicidad, decidí quedarme únicamente con empresas que fueran referidas por clientes anteriores.

¿Cuánto puede aspirar ganar una persona en este tipo de trabajo?

Los acuerdos de marketing tienden ir en un rango de 5 a 6 ceros. Habiendo dicho eso, te puede tomar muchos años construir un nombre en el que la gente confíe, e incluso los mejores pueden batallar para cerrar contratos. A mí me tomó un año de aprendizaje y trabajo gratis antes de poder cobrarle a mi primer cliente. Cuatro años después, estamos de camino a superar el millón de dólares de ganancias.

¿Cuáles son los desafíos más grandes?

Puedes enviarle cientos de correos impersonales a los tomadores de decisiones en las empresas y no recibir ni una respuesta. Puedes escribir introducciones cálidas y conocer a gente a la que le caes bien, pero no logras cerrar ningún trato. El hecho es que hay muy poca seguridad en una agencia de marketing hasta que te hagas de un nombre en la industria como un socio confiable que provee un gran retorno de inversión para sus clientes.

¿Cómo te mantienes motivado?

Me concentro en los números. Un problema que suelo detectar con los nuevos emprendedores es que fantasean demasiado sobre su trabajo, pero les da miedo monitorear los indicadores claves de su desempeño. Nosotros intentamos hacer lo contrario para mantenernos motivados y producir buenos resultados. Cuando conoces tus números puedes poner objetivos de crecimiento claros que te motiven todos los días, pero si te escondes de los números no puedes enfrentar la verdad y eso te frena.

¿Cómo es un día laboral promedio para ti?

Me despierto como a las 8 am, voy al gimnasio, leo las noticias y empiezo a tomar llamadas a las 9:30. A medio día me gusta estar cerrando las revisiones con los clientes que están en la costa este. Después atiendo llamadas de la costa oeste, y para las 3 ya estoy trabajando en Penguin, hablando con los proveedores revisando los diseños del producto y contratado a nuevos miembros del equipo. Me gusta terminar de trabajar para las 7:30 y suelo llevar a un cliente a cenar para cerrar el día.

3. Carrie French, copywriter

Imagen: Cortesía Carrie French

¿Qué haces?

Soy una redactora creativa en Fivver con cuatro especialidades de escritura: descripción de productos, contenido para sitios web, artículos y slogans para marcas. Por lo general escribo descripciones de productos para vendedores de Amazon y de sitios de comercio electrónico que usan Shopify. El contenido de sitios web suele incluir las páginas más comunes como inicio, contacto y sobre nosotros.

¿Cómo empezaste?

Empecé en Fiverr como Carrieblogger en 2013. Estudiaba la universidad en ese momento y leí sobre la plataforma en la revista Seventeen, así que empecé a vender mis servicios con la esperanza de ganar un poco de dinero extra. La verdad es que nunca pensé que terminaría pagando mis estudios y convirtiéndose en una carrera de tiempo completo.

El diseño del sitio era diferente en ese momento, así que cuando uno de mis trabajos se publicaba en la página de inicio, cada persona que entraba a Fiverr veía mi servicio. Estaba de vacaciones una noche de invierno cuando de repente vi más de 50 nuevos pedidos y decenas de mensajes preguntando por mi servicio. La enorme cantidad de pedidos ayudó a construir una base de reseñas fuerte y de ahí fue como una bola de nieve, creciendo y creciendo en popularidad. Los editores de Fiverr me promovieron a Vendedor Mejor Calificado en menos de seis meses y desde entonces siempre he tenido trabajo estable.

¿Cómo encuentras a tus clientes?

Esa es la belleza de la plataforma de Fiverr: ¡no necesito buscarlos! Y pienso en el 20 por ciento de comisión que cobra el sitio como si fuera una renta y los gastos de publicidad. Los compradores buscan la ayuda que necesitan en el sitio y mis trabajos les aparecen como la solución. Tener el Fiverr Pro y la distinción de Vendedor Mejor Calificado ayuda a perfilar mejor los resultados de los compradores serios que están dispuestos a pagar más por un vendedor de calidad que realmente se comprometa y en el que pueden confiar.

¿Cuáles son los desafíos más grandes?

Considerando que soy una introvertida orientada a los proyectos, mi personalidad es perfecta para trabajar desde casa. ¡De verdad lo amo! Y como en cualquier otro trabajo, los desafíos vienen de trabajar con la gente. Siempre te vas a topar con gente que tiene malas intenciones, personas que te quieren pagar menos y personas que te demandan demasiado, o clientes que se rehusan a responder preguntas, incluso cuando los ves conectados. Desafortunadamente, así es la vida. Simplemente me hecho muy buena para detectar las señales a tiempo y defenderme cuando alguien trata de pasarme por encima.

¿Cuánto puede aspirar ganar una persona en este tipo de trabajo?

Honestamente, no hay un límite para lo que una persona puede ganar. La falta de consistencia puede ser un reto (sobre todo en el tema de los impuestos), pero yo lo veo como una gran oportunidad, no hay un tope de salario. Cada año gano más que el año anterior, y constantemente estoy cambiando cosas y buscando maneras de mejorar para entregar servicios de la mejor calidad y construir un negocio lo más sustentable posible.

Mientras trabajaba medio tiempo y tenía que rechazar pedidos, ganaba alrededor de $30,000 dólares al año. En 2017, cuando pasé a freelancear de tiempo completo, mis ingresos se duplicaron. Este año crucé las seis cifras… Y me doy cuenta de que mi éxito y su estabilidad no son la norma, pero yo soy una persona normal. Mi crecimiento fue completamente orgánico, y creo que es posible lograr mucho más de lo que la gente cree.

¿Cómo te mantienes motivada?

Amo, amo, amo mi trabajo, así que es muy fácil seguir motivada. Cada día es diferente. Tengo la gran oportunidad de trabajar con marcas interesantes en todo el mundo. Bromeando, suelo retar a la gente a que nombre algo (un producto, empresa, industria o tema) de lo que no haya escrito. Y créeme, ¡es más difícil de lo que parece! He terminado más de 9 mil pedidos en los últimos cinco años, y he aprendido muchísimo en el camino.

Además, soy una persona tipo A, ultra organizada que ama los proyectos, así que hay algo sumamente satisfactorio en tachar todos los puntos de mi lista de pendientes.

¿Cómo es un día laboral promedio para ti?

Por lo general empiezo mi día contestando mensajes y revisando nuevos pedidos en mi celular. Como planeo mi carga de trabajo con antelación, mi cuaderno de pendientes tiene escrito exactamente lo que necesito ir sacando. Trato de distribuir las cosas para que todos los días tengan más o menos la misma carga de trabajo y no sentirme abrumada al último minuto.

Prefiero empezar y terminar un proyecto en una sola sentada, así que cuando entro en “modo trabajo” me concentro en una sola tarea hasta que la termino. Los soundtracks de películas y la música instrumental son mis géneros en Spotify para trabajar. Por lo general suelo entregar uno o dos pedidos por día y me doy un descanso entre cada uno, ya sea para sacar a pasear a mi perro, tocar el obo, limpiar mi casa, hacer la comida o salir a correr. Hablando de tiempo, digamos que todos los días trabajo de 9 a 2 de la tarde, pero siempre estoy pendiente de los mensajes que me llegan a la app.

¿Cómo manejas el tema de las prestaciones?

Durante los primeros años, mientras aún estaba en la universidad, era demasiado joven y podía seguir bajo la protección de mis papás y sus seguros. Ahora, mi esposo es un profesor en una escuela pública, así que también estamos cubiertos por ese lado. Solemos bromear diciendo que yo llevo la comida a la casa y él las prestaciones.

4. Andrew Hemingway, CEO de Toasted Collective

Imagen: Cortesía Andrew Hemingway

¿Qué haces?

Ayudo a mis clientes a posicionar mejor sus marcas para tener éxito desde una perspectiva del consumidor y de sus inversionistas. Lo hacemos de muchas formas, pero solemos enfocarnos en la construcción de marca, la publicidad y el marketing.

¿Cómo empezaste?

Después de trabajar unos siete años en la industria del marketing, me entró la cosquillita de hacer algo mío. Detecté una oportunidad enorme para el marketing y el construcción de marca en el tema de la marihuana, y me metí de lleno.

¿Cómo encuentras a tus clientes?

Al principio iba a eventos y reuniones en todo el país, y me concentraba en construir relaciones en la industria de la cannabis. Trabajé para mantenerme diestro y cazar prospectos prometedores cuando fuera posible. Desde que hemos ido creciendo, hemos contratado a una persona capacitada para hacer este enorme trabajo.

¿Cuáles son tus mayores desafíos?

Crecer demasiado rápido y hacer crecer una fuerza laboral remota que ocupa varias zonas horarias. Ahora mismo estoy considerando la posibilidad de expandir mi negocio a nivel internacional, algo que se adelantó un año a lo que habíamos planeado.

¿Cómo te mantienes motivado?

La cannabis es el primer sector de negocios completamente nuevo que ha surgido desde que nacieron las computadoras. Piénsalo… Ser un emprendedor en una categoría completamente nueva e innovadora te mantiene motivado, sobre todo si es una industria que se está moviendo tan rápido como la nuestra.

¿Cómo es un día laboral para ti?

El trabajo remoto requiere que siempre estés conectado. Correos, Slack, mensajes… recurro a todo esto. Habiendo dicho eso, durante el invierno suelo dejar los jueves para ir a esquiar con mi familia, y me doy tiempo para desconectarme lo más posible.

5. Cristina Postica, videoanimadora

Imagen: Cortesía Cristina Postica

¿Qué haces?

Soy una freelancer/productora/mujer emprendedora/ creadora de contenido… en Fiverr. Hay demasiados nombres para lo que hago, pero básicamente creo animaciones en video.

¿Cómo empezaste?

En 2014 me di cuenta de que necesitaba un cambio en mi vida y que quería empezar algo por mi cuenta. Estaba trabajando como manager de marketing para una marca de automóviles premium cuando empecé a moverle al tema de la creación en video. En ese entonces era una forma entretenida de pasar mis fines de semana, pero eventualmente creció tanto que no pude seguir teniendo dos trabajos. Así que renuncie y empecé a trabajar en videos explicativos con un equipo de tres personas: un diseñador, un animador y yo.

Hoy en día, después de mucho trabajo, ese pasatiempo se ha convertido en un pequeño negocio con un equipo mucho más grande.

¿Cómo encuentras a tus clientes?

La mayoría de mis clientes me encuentra en línea: Fiverr, redes sociales, mi página web… La mitad son agencias, y la otra mitad son compañías de IT, startups, crypto startups, desarrolladores de software, etc.

¿Cuáles son los desafíos más grandes?

El mayor reto es organizar y separar tu vida personal de tu horario laboral. Hay momentos en los que mi casa se convierte en un espacio de trabajo las 24 horas, y se siente como si estuvieras trabajando día y noche. Así que tener un horario abierto y libre es una bendición y una maldición a la vez. Me llevó mucho tiempo descubrir cómo separar las cosas. Ahora intento hacerme un horario laboral, e intento trabajar fuera de casa cuando sea posible, y tomar descansos. Y ya no trabajo por las noches.

Otro reto es manejar a cada nuevo cliente y cada nuevo proyecto. Cada proyecto es único, y muchas veces me toca trabajar en industrias nuevas, así que mientras hago el video, también investigo bastante. Por ejemplo, he investigado cómo funcionan los procesos de retorno de inventario, o qué es un mercado de derivados, o cómo funciona blockchain… Es importante entender las cosas antes de crear un video que las explique. Y aunque es complicado, siento que he aprendido demasiado gracias a haber trabajado con empresas de todo el mundo.

¿Cuándo puede aspirar a ganar una persona en tu campo?

Depende de muchos factores como si una persona es principiante o es un Fiverr PRO, cuánto tiempo está dispuesta a trabajar, si es un buen vendedor o no, etc. En mi campo conozco gente que cobra $350 dólares por su trabajo pero también conozco a quiénes cobran $7,000 o $10,000 dólares por sus servicios. Todo depende de qué tan bueno eres y cuánto quieres cobrar por eso.

¿Cómo te mantienes motivada?

Para mí, ver resultados inmediatos es muy importante, no estar trabajando todos los días y recibir un sólo cheque a fin de mes. Aquí puedo ver mis resultados de inmediato (de verdad, en unas cuantas semanas) y me emociona que el video sea justo lo que querían. Los primeros días lo puedo ver una y otra vez. Y claro, los clientes felices y su energía positiva me inspiran a trabajar más duro y a crear más cosas.

¿Cómo es un día laboral para ti?

Intento empezar temprano para poder terminar de trabajar como a las 4 o 5 de la tarde. Como trabajo con clientes en diferentes zonas horarias, empiezo mi día contestando mensajes en Fiverr que recibo durante la noche. Luego me concentro en los proyectos que tengo abiertos. Hacia el final del día reviso mis redes sociales y trato de actualizarlas para mantenerme relevante, y me aseguro de tener mi lista de pendientes para el siguiente día. Una o dos veces a la semana intento ir a un evento de networking o a un taller… En Nueva York hay muchísimos y son increíbles para hacer contactos.

¿Cómo manejas el tema de las prestaciones?

Cuando trabajas para ti mismo tienes que ser mucho más disciplinado porque eres responsable de pagar tus propios seguros médicos. Cuando una empresa se encarga de tu seguro social es mucho más fácil, pero afortunadamente hay muchísimas opciones para los freelancers como yo.

6. Ken Reil, diseñador

Imagen: Cortesía Ken Reil

¿Qué haces?

Soy un diseñador gráfico que vende mercancía de aparador en línea, incluyendo Merch en Amazon, que es un servicio de impresión on-demand. Gano regalías de los productos que se venden con mis diseños. Me divierto.

¿Cómo empezaste?

Empecé a vender diseños en línea cuando me topé con la demanda del servicio en 2014. Me registré en Merch by Amazon en 2015. Y tenía experiencia previa porque administré un negocio de señalización y decoración de ventanas en el que contrataba imágenes previamente diseñadas.

¿Cómo encuentras a tus clientes?

Encuentro tendencias y nichos de interés para vender. La dinámica del negocio de las camisetas se amplía considerablemente con muchas oportunidades. Construir una audiencia a través de redes sociales es una gran fuente de negocios. En 2019, mi objetivo es construir mi marca y licenciar mis productos.

¿Cuáles son los mayores desafíos?

Mantenerme actualizado con el contenido y protegerme contra el robo de derechos.

¿Cuánto puede aspirar a ganar una persona en tu campo?

Las ganancias se basan en el tiempo y esfuerzo que quieras ponerle. No es raro que un vendedor de tiempo completo que realmente se concentra gane entre $10,000 y $20,000 dólares al mes vendiendo sus diseños. También son comunes los ingresos extra de unos $1,000 a $5,000 dólares mensuales. Personalmente, desde 2016 y sin tener un inventario ni una tienda física, he vendido más de un millón de dólares en Merch by Amazon. Esto equivale a más de $350,000 dólares en regalías. Ahora todos en mi familia venden en Merch by Amazon. Las regalías de mi hija están pagando su universidad. Mis dos hijos están ahorrando y aprendiendo sobre el negocio. Mi esposa también está ahorrando.

¿Cómo te mantienes motivado?

Merch by Amazon cambió mi vida, y no dejo que esto se me olvide. Me mantengo motivado porque me encanta lo que hago y la comunidad alrededor de este servicio, y me encanta aprender sobre el negocio. Se ha convertido en mucho más que trabajo, y he lanzado iniciativas para aconsejar a otros y para participar en webinars y conferencias. Otra gran área de motivación ha sido combatir el frívolo tema de los derechos de autor en la industria.

¿Cómo es un día laboral para ti?

La mayor parte de mi día la paso buscando nuevo contenido en línea. Por la tarde, paso tiempo buscando en grupos de Facebook y en canales de Slack. Cuando el negocio ya está construido, una gran parte se convierte en ingreso pasivo lo que me permite concentrarme en ayudar a otros y a trabajar en las iniciativas de los derechos de autor.

¿Cómo manejas el tema de las prestaciones?

Mis prestaciones salen de mi cartera, y esto es algo complicado cuando eres el dueño de tu propia empresa pequeña. Las opciones son mínimas y caras.

7. Tracy Freese, productora de contenidos para sitios web

Imagen: Cortesía Tracy Freese

¿Qué haces?

Tú construyes el sitio web… Yo lo hago lindo con contenido escrito y fotografías de producto.

¿Cómo empezaste?

En Fiverr… Empecé en el nivel básico ganando $5 dólares por pedido, luego subí a ser de los vendedores mejor calificados y en un año me convertí en la primera vendedora PRO del sitio. Al principio éramos mi computadora y yo en mi cocina y luego contraté a un equipo y abrí mi propia empresa.

¿Cómo encuentras a tus clientes?

Me llegan algunos por recomendaciones locales, pero la mayoría vienen de Fiverr.

¿Cuáles son los mayores desafíos?

Jugar en el terreno de juego de alguien más. Aunque siento que soy una voz importante en la comunidad de Fiverr, no soy dueña de mi perfil de ventas ni tengo control sobre las decisiones, algoritmos, o dirección que vaya a tomar la empresa. Los dueños de negocios inteligentes reconocen eso y yo me considero una de ellos.

¿Cuánto puede aspirar a ganar una persona en tu campo?

Depende de si una persona está dispuesta a pagar por lo que tú vendes. Algunos vendedores se cansan rápidamente mientras que hay otros que ofrecen servicios valiosos con un gran servicio al cliente y suben a la cima. Yo estoy por llegar al medio millón de dólares ganado en tres años, teniendo un crecimiento constante año tras año.

¿Cómo te mantienes motivada?

Es mi modo automático. Estoy hecha para trabajar para mí misma y guiar a otros. Siempre quise ser la directora de algo, y ahora lo soy.

¿Cómo es un día laboral para ti?

Mi empresa tiene un modelo de freelancing diferente: yo manejo la empresa y manejo al equipo que está detrás del perfil digital. Los proyectos no contratan gente por fuera, todo es local y lo hacemos en casa. Tenemos una oficina, una nómina y una fiesta de Navidad. Mis días están llenos de crecimiento, administración de proyectos, manejo de finanzas y desarrollo de personal.

¿Cómo manejas el tema de las prestaciones?

Tenemos todas las prestaciones de ley incluyendo programas de bienestar y un plan de retiro.

8. Crystal Swain-Bates, autora

Imagen: Cortesía Crystal Swain-Bates

¿Qué haces?

Soy una escritora de tiempo completo, emprendedora, y consultora autopublicada cuyo trabajo reforma de manera positiva la forma en la que los niños perciben el color de la gente. A través de mi empresa, Goldest Karat Publishing, he escrito y autopublicado 12 libros para niños diseñados para cubrir la gran diversidad de brechas que existen en la literatura infantil. Y para seguir satisfaciendo la necesidad de una mayor diversidad, más allá de los libros infantiles, también dirijo BrownGirlsClub.com, una tienda en línea de cosas para cama, provisiones para fiestas, libros y otros regalos para niños con personajes de raza negra. Y finalmente soy consultora en empresas y pequeños negocios, así como de aspirantes a escritores, asesorándolos sobre cómo triunfar en el mundo de las autopublicaciones.

¿Cómo empezaste?

Siempre me ha encantado leer y escribir. Escribí mi primer libro en la primaria y desde ese momento, siempre supe que ese era mi destino. Recuerdo que rara vez veía personajes que se parecieran a mí en los libros que leía mientras crecía en la década de los 80. Cubrir esa necesidad de niños de raza negra fue lo que me inspiró a escribir libros infantiles, para que los niños pudieran ver personajes positivos que fueran semejantes a ellos. Al buscar opciones para publicar en 2012, me topé con el programa de Amazon’s Kindle Direct Publishing y pensé que era demasiado bueno para ser verdad. Decidí intentarlo y desde entonces me ha ido muy bien publicando mis libros a través de su plataforma.

¿Cómo encuentras a tus clientes?

La mayoría de mis ventas vienen de tráfico orgánico a mi página de Amazon. Además, las recomendaciones han llevado mucho tráfico a mi negocio, sobre todo de los papás, de especialistas de los medios y de organizaciones que han puesto mis libros en listas de recomendaciones para lecturas sobre diversidad. Y fuera de mis ventas orgánicas, también uso las redes sociales para conectar con lectores potenciales, compartir mi trabajo y llegar a nuevos clientes.

¿Cuáles son los mayores desafíos?

Para mí, el mayor reto ha sido establecer un horario de trabajo como escritora y emprendedora de tiempo completo. Encontrar el equilibrio saludable entre mi vida personal y mi trabajo y establecer límites, como no contestar correos los fines de semana o después de cierta hora, es un reto porque como emprendedora, siempre hay más cosas que hacer.

Suele pasarme que pierdo noción del tiempo y termino trabajando por la noche, de 9 de la noche a 9 de la mañana, lo que descarrila por completo mis horarios de sueño. Independientemente de las modas, no es sano trabajar 24/7 y tengo que ser firme a la hora de separarme de la computadora y darme tiempo para mí y mi familia.

¿Cuánto puede aspirar a ganar una persona en este campo?

El rango de ganancias para un autor autopublicado varía. Algunos escritores nunca venden más de un par de libros, y otros vende miles de copias al mes. Yo gano seis cifras con mis libros y conozco muchos autores que ganan más de $20,000 dólares al mes. Cuando manejas tu negocio así y das los pasos necesarios para desarrollar un plan de marketing estratégico y haces crecer tu base de seguidores, no hay un límite para lo que puedes ganar.

¿Cómo te mantienes motivada?

Lo que me mantiene motivada es saber que estoy creando un modelo de trabajo pensado para tener un impacto duradero en una generación entera de niños. Cada reseña positiva que recibo de mis clientes me motiva a seguir creando más productos porque veo que mi trabajo realmente está haciendo una diferencia en la vida de los niños. Ese reforzamiento positivo está al centro de mi trabajo y amo hacer lo que hago.

¿Cómo es un día laboral para ti?

Lo que amo de mi trabajo es que no hay dos días iguales. Hay días en los que estoy viajando para hablar en reuniones o que hago firma de libros. Otros días estoy en casa haciendo varias cosas como manejar los proyectos de mis clientes, escribiendo nuevos libros, investigando sobre noticias de la industria, contestando correos, programando mis redes sociales y construyendo cursos para mi academia.

¿Cómo manejas el tema de las prestaciones?

Afortunadamente cuento con algunos de los beneficios que recibe mi esposo. Así que estoy agradecida de que es una cosa de la que no me tengo que preocupar.

9. Jonathan Coleman, actor de doblaje y artista de voz en off

Imagen: Cortesía Jonathan Coleman

¿Qué haces?

Son un artista profesional de voz en off y presto mis servicios a través de Fiverr para TV, radio, cine y web.

¿Cómo empezaste?

Estaba a la mitad de un turno nocturno de DJ en la estación de radio de mi universidad. Pero en realidad he estado haciendo la voz del “Trailer Voice Guy” desde que mi voz bajó dos octavos en la secundaria.

¿Cómo encuentras a tus clientes?

¡Cualquiera puede ser mi cliente! Claro que tengo un sitio web, pero también trabajo en varias plataformas de voiceover, y la más grande es Fiverr. También me he puesto un traje he ido a tocar puertas en Manhattan ofreciendo mis servicios de voz para su buzón. Cuanto más me exhibo, ¡más trabajo encuentro!

¿Cuáles son los mayores desafíos?

Despertarte sin saber si vas a ganar un peso ese día. Pero también es la parte más importante de la aventura. A medio día, si no he recibido nada, la presión se hace presente y por lo general encuentro algo antes de que se acabe el día.

¿Cuánto puede aspirar a ganar una persona en tu campo?

Hay un rango enorme. Los audiolibros pagan lo menos por hora de trabajo (a menos que seas una celebridad, claro, está), y la TV es lo que más paga, radio queda en medio. Yo he ganado tan poco como $5 dólares o tanto como $5,000 dólares por los mismos 10 a 15 segundos de guión. ¡Nunca sabes!

¿Cómo te mantienes motivado?

Me encanta aprender sobre el trabajo para el que estoy prestando mi voz. Una vez grabé un instructivo de una hora para una empresa enorme que maneja carne para hamburguesas… Y todo era sobre cómo dar a las vacas un trato humano y mantenerlas saludables.

¿Cómo es un día laboral para ti?

Me levanto a las 7 para ir al gimnasio (porque un buen cuerpo mantiene un buen tono vocal) y luego reviso mis mensajes de Fiverr. Luego grabo y envío proyectos chicos antes de las 10 de la mañana. A lo largo del día reviso para ver si hay nuevas oportunidades para hacer crecer el negocio. Me gusta hacer lo más difícil al principio del día, lo que significa que si logras hacerlo todo en esas primeras tres horas, el resto del día será mucho más fácil.

¿Cómo manejas el tema de las prestaciones?

Como bien saben los emprendedores, no hay nada que se le parezca a los beneficios que te dan las empresas, pero yo intento contribuir lo mejor posible para mi jubilación. Tengo mi propio seguro médico y hago un presupuesto para mantener disponible los deducibles.

Y para las vacaciones, aunque tengo que vivir con el hecho de que un día no trabajado significa ingreso no ganado, intento tener un día completo de descanso para evitar la fatiga. De la tarde del sábado a la tarde del domingo intento evitar cualquier trabajo. Y si voy adelante con las ganancias, hay semanas en las que me doy hasta dos días de descanso.