Estas son las películas de Marvel que Disney estrenará para 2022

Disney actualizó su calendario de estrenos e incluye más de 10 películas de Marvel, mismas que podrás disfrutar en su plataforma de streaming.

November 19, 2019 2 min read

Disney anunció el lanzamiento de cuatro películas del Universo Cinematográfico Marvel (MCU por sus siglas en inglés) para los próximos dos años. En 2020 podrás disfrutar del estreno de Black Widow y The Eternals; se estima que la primera se estrene en mayo y la segunda en noviembre de ese año.

Para 2021 Disney lanzará cuatro películas más del MUC: en febrero Shang Chi and the Legend of the Ten Rings; en mayo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en julio Spider-Man; mientras que Love and Thunder saldrá en noviembre de ese mismo año.

Pero eso no es todo, pues la compañía también tiene previstas la película Black Panther 2 para mayo de 2022, y algunas cintas más que aún no están confirmadas. Estas podrían ser Ant-Man 3, Blade, Captain Marvel 2 y Guardians of the Galaxy 3. Aunque también se ha dicho que podría llegar una nueva cinta al estilo de Avengers con dos equipos, uno con personajes femeninos de las historietas y otro por los Avengers más jóvenes.

El MCU actualmente cuenta con 23 largometrajes, y la mayoría ya se encuentran disponibles en Disney Plus, la plataforma que estrenó hace unos días en Canadá, Estados Unidos y Países Bajos para competirle a Netflix.

Con información de CNET en Español.