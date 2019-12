Ella era adicta a su celular y su jefe la regañó. Así fue cómo dejó su mal hábito.

Si quieres que los demás respeten tu valioso tiempo, debes ofrecerle la misma consideración.

Nicole Lapin es autora de los bestsellers del New York Times Rich Bitch y Boss Bitch. Es anfitriona del programa Hatched, ha sido anfitriona en CNN, CNBC y Bloomberg. Su libro más reciente, Becoming Super Woman, ya está disponible. Texto extraído y adaptado de Becoming a Super Woman: A Simple 12-Step Plan to Go from Burnout to Balance.

Unos días antes de empezar mi trabajo como presentadora de un programa de negocios en Bloomberg, mi jefe organizó una videoconferencia con el resto del equipo en San Francisco. Durante la llamada, empecé a escribir un correo frenéticamente en mi teléfono. Quería que el equipo viera lo duro que estaba trabajando y lo en serio que me estaba tomando el trabajo. Con el rabillo del ojo alcancé a ver a mi jefe tomando su teléfono. “¡Ves! Sabemos lo que se tiene que hacer para triunfar. Él me entiende” pensé. Y entonces, apareció un nuevo correo en mi bandeja de entrada. Lo abrí inmediatamente. Era un mensaje digital… de mi jefe: “Lapin, pon atención. Suelta el celular”.

Mi intención no era ser irrespetuosa o parecer un mal miembro del equipo. Al contrario, estaba trabajando para el equipo y quería que ellos lo supieran. Pero de lo que terminé dándome cuenta fue de que trabajar para el equipo y trabajar con el equipo son dos cosas totalmente diferentes. Parecer distraída y poco profesional es sólo una de las formas en las que tu celular te roba tus súper poderes. Si quieres que los demás respeten tu valioso tiempo, debes ofrecerle la misma consideración y esto implica estar presente durante las juntas y escuchar de manera activa a los que te rodean, y no sólo estar asintiendo sin sentido mientras ves la pantalla de tu teléfono.

Claro que nadie va a dejar de usar la tecnología para hacer negocios, pero debemos poder usarla, o abusarla, ni dejar que abuse de nosotros. Para mi, un detox fue la mejor forma de restablecer la relación con mi teléfono. ¿Suena complicado? Lo fue… pero al final, fue lo que salvó mi carrera. Aquí te digo cómo lo hice y cómo me ayudó (y cómo podría ayudarte a ti).

Aventándome con todo

Yo sabía que nunca podría desconectarme por completo si me quedaba en la ciudad, con todas las distracciones fáciles y la cantidad de pantallas que nos rodean, así que opté por un retiro completo en la naturaleza. Así que ahí estaba yo, en una cabaña, con un baño compartido. Haciendo glamping básicamente. Sin teléfono, sin correos que revisar, sin mensajes, sin cámara, sin aplicaciones. Nada. E incluso si me las hubiera ingeniado para meter mi teléfono, no había señal. El primer día fue como estar dejando las drogas, abstinencia al máximo. Total ansiedad por separación. Iba a caminatas con una vista hermosa que moría por ser Instagrameada, y no tenía forma de tomar ni una foto. Pero cada día las cosas se fueron haciendo cada vez más fáciles, y al final fue totalmente liberador. Conforme fui aterrizando de mi subidón digital empecé a observar ciertos cambios en mi misma.

Apreciando el mundo afuera de mi pantalla

Lo primero que noté fue que era más consciente del mundo que me rodeaba, algo que prácticamente me hubiera perdido con el teléfono pegado a mi mano. Mientras caminaba entre el bosque, tomé varias plantas y noté la diferencia de sus texturas, de la forma de sus hojas. Me maravillé con los diferentes tonos de madera que cubrían las paredes de mi habitación. Mis sentidos estaban más elevados en todo lo que hacía, desde atarme los zapatos hasta observar el atardecer que sólo podía ser capturado por mis ojos y mi memoria.

Durmiendo mejor

Lo segundo que noté fue que me sentía mucho más alerta a las 6 de la mañana, mucho más de lo que antes me sentía a las 8 y después de haberme tomado dos tazas de café. Despertarme para ver el amanecer era glorioso e incluso sencillo porque no batallaba tanto para quedarme dormida. No había ninguna luz azul parpadeando en mis ojos antes de dormir, arruinando la oscuridad natural (y a mis ojos). Por el contrario, leía o simplemente me quedaba dormida después de un día lleno de aventuras.

Estando más presente

Finalmente, noté lo presente que me sentía con todas las personas con las que conversaba. Me enganchaba más en las historias que contaban. Recordaba pequeños detalles de cada persona que conocía y de lo que habían contado, como nunca antes lo había hecho. Incluso pude enfrentarme a varias conversaciones rudas, uno a uno (como un tipo casado que no entendía que no tenía nada de ganas de tener una aventura en medio del bosque), erradicando el conflicto mucho más rápido de lo que lo hubiera hecho con un montón de textos.

Claro que todas estas son cosas simples en las que pude haber trabajado ants de tomarme un descanso digital, pero nunca había pensado que necesitara hacerlo. Ni siquiera había pensado en ellas. Tuve que vivir una semana sin mi celular para realmente empezar a observar el mundo con nuevos ojos y empezar a analizar cosas de mi misma de las que había perdido la noción.