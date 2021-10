Takesabroso, la taquería que llegó a la revista TIMES con memes feos de Thanos y Sonic

Este artículo fue actualizado en Octubre 4, 2021

Su nombre es Luis Manuel Vázquez Rosas y tiene una pequeña taquería en Boca del Río en Veracruz que si la ves por fuera, en realidad no es muy diferente a los miles de locales de venta de tacos que hay en México. Sin embargo, el negocio del Tío Take, como lo han bautizado cariñosamente en las redes sociales, ha salido en publicaciones de renombre como TIME y se ha vuelto viral más allá de las fronteras de México.

Takesabroso vía Facebook

La historia de Takesabroso inició hace nueve años cuando su fundador Don Luis decidió arrancar una taquería con apenas tres mesas y un empleado que le ayudara.

“Por más de siete años nuestra taquería no tuvo nada de relevancia, nada. Ni 800 pesos en venta; solo teníamos cinco mesas de Coca-Cola”, platicó con nosotros Don Luis, quien insistió en que lo llamáramos Tío Take. “Un día hace tres años uno de los chicos que trabajaba conmigo decidió abrir una página de Facebook y empezamos a poner una promoción cada semana con algún producto. Eso dio cierta notoriedad con los estudiantes alrededor”.

Luis Manuel Vázquez Rosas, el Tío Take / Imagen: Takesabroso vía Facebook

Todo cambió en mayo de 2019 cuando un grupo de esos jóvenes que estaban comiendo tacos en el local se le ocurrió hacerle un video a la taquería.

“Yo les dije que quería mostrar cómo se preparaban los tacos, pero ellos me contestaron que esas ‘eran babosadas’”, ríe el emprendedor al recordar el momento.

En ese grupo de jóvenes se encontraba Jorge Lajud, un joven que decidió editar un video usando metraje de Avengers: Endgame para hacer publicidad al local.

Lo que pasó con ese video nadie lo pudo soñar. El curioso comercial, que muestra a Thanos -el gran villano del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU)-, dando el chasquido con las Gemas del Infinito para luego ponerse a bailar con unos taquitos de fondo se volvió inmensamente viral.

this is a real ad that a real restaurant in mexico made pic.twitter.com/WFCpy4WVcr — journie (@goingonajournie) August 13, 2019

El tuit que dio a conocer el video ha tenido desde el momento de su publicación en agosto de 2010 más de 149 mil retuits y 3.9 mil respuestas, lo que llevó a la versión digital de TIME a destacar el uso de la escena de Avengers: Endgame para hacer publicidad.

“Yo estaba durmiendo y estos jóvenes me despertaron con llamadas y llamadas porque el video se había vuelto viral. No les creía porque, como ellos siempre me hacían bromas, pensé que esto era otro chiste”, comentó el Tío Take.

El crecimiento del video fue tan espontáneo que Don Luis y los chicos se espantaron porque empezaron a recibir llamadas de periódicos de Estados Unidos para preguntarnos si teníamos los derechos y llegaron a pensar que Marvel los iba a demandar. Sin embargo, fue tal el impacto del anuncio en redes sociales que muchos turistas que estaban en Veracruz empezaron ir a la taquería a tomarse fotos en el lugar.

“¡Estábamos con un susto! Yo no sabía cómo actuar y me vine a esconder a mi casa. Los chavos me llamaban porque la gente preguntaba por mí, pero yo no quería ir. No sabía qué hacer”.

Fue así que Takesabroso empezó a hacer video “mal hechos” con premisas inverosímiles que realmente gustaban a sus seguidores. Actualmente la página de fans de la taquería en Facebook tiene más de 80 mil quinientos seguidores de todo el mundo.

Don Luis jamás esperó esa acogida. El apoyo en redes ha sido tal que, gracias a esta publicidad y a los pedidos a domicilio, en sus propias palabras, la contingencia por el COVID-19 no ha afectado las ventas del local.

“No es una taquería grande, como máximo podemos sentar a 60 personas, pero gracias a que estos ‘chamaquitos’ no dejan de hacer publicidad, estamos en números negros”, reconoce el Tío Take.

Su segundo video, donde un repartidor un tanto parecido a Sonic, también de Lajud, se bate en un duelo de baile con un “coronavirus” (y lo vence) tiene más de 3.1 millones de reproducciones y 19 mil comentarios. Es decir, la clase de interacción con la que muchas grandes marcas solo pueden soñar.

El arte de hacer algo tan malo, que es bueno

Es difícil remarcar cuál es el verdadero encanto de los videos de Takesabroso. La edición es cruda, las animaciones un tanto burdas y las premisas bastante inverosímiles. Sin embargo, es precisamente esta combinación de elementos la que ha hecho que se vuelva tan absurdamente popular.

“Todo se hace con un iPhone. No hay ninguna cámara sofisticada, solo soy yo y el joven que ahora hace todo en las redes sociales de la marca que se llama José Antonio Elizondo. Él solamente con su cámara de iPhone graba. Nos toma no más de 15 minutos grabar todo”, dice el Tío Take.

En realidad puede que sí haya una explicación. Existe un término llamado shitposting (del inglés shit, “mierda”; y posting, “publicar”) que se basa en subir contenido de calidad pobre y sarcástica para llamar la atención o desviar el rumbo de una discusión en línea. Son contenidos tan malos, que son muy buenos. Son tan despegados de las normas convencionales de lo que consideramos típicamente “bueno”, que se conecta en un nivel menos racional, pero más sentimental. Dicho de otra manera, los videos como los de Takesabroso no tienen lógica, pero sí dan mucha risa.

“Nunca nos imaginamos ese impacto. Antonio ni siquiera está estudiando marketing; se está preparando para ser marino mercante en la Escuela Náutica. Le he dicho que quiero comprarle un curso de marketing, pero él se niega”, remarca Don Luis.

El día que todo cambió para el Tío Take fue cuando Antonio decidió hacer una transmisión llamada Takesadilla Durmiente, donde literalmente, era un Facebook Live de una quesadilla. Nada más. Sin animaciones ni nada.

“Empecé a recibir llamadas para felicitarme por la transmisión que estábamos haciendo y yo no sabía nada. Fui a la casa de Antonio y él solo me dijo ‘No hagas ruido, se está grabando’”, dice Don Luis quien recuerda que entró en pánico cuando vio que se habían reunido 500 personas para ver el video en directo. “Yo le decía ‘¡Ya córtalo, ya córtalo!’ y él se negaba porque aseguraba que llegarían más personas”.

Al final el video de la Takesadilla Durmiente tuvo un alcance de 7 millones y al día siguiente influencers y periódicos locales de Boca del Río estuvieron hablando de la transmisión.

Imagen: Cortesía Takesabroso

Desde ese día Don Luis le entregó por completo las redes sociales de la marca a Antonio.

La importancia de ser el Tío Take

La comunidad de Takesabroso ha crecido tanto que los seguidores de la marca han bautizado a Don Luis como el Tío Take, un sobrenombre que le ha cambiado la vida al emprendedor. La gente lo para en la calle y le pide fotografías y los niños de la localidad lo reconocen.

“Me siento con un compromiso muy grande. Desde que salgo de casa pienso ‘la gente me ve como el Tío Take, debo ser un buen Tío Take’. Eso está cambiando mi mente y de verdad, me pone nervioso un poco porque a veces no sé qué hacer. Es un compromiso que conlleva cada cosa en el negocio porque conlleva una expectativa muy alta”.

El temor de Don Luis no es infundado. Al ser una marca que se ha vuelto tan viral, un error podría tener un impacto terriblemente grande.

“Gracias a Dios, como todo negocio de restaurante podemos cometer errores. Hasta el momento hemos recibido dos reclamos, pero la gente nos dice ‘Tío, te entendemos’. Esos detalles son los que me dejan loco. Ese es el nivel de compromiso en el que estamos metidos mis empleados y yo”.

Ahora el emprendedor acaba de comprar un remolque para extender el servicio de su marca en diferentes locaciones y juntar fondos para llegar a Ciudad de México y especializarse, pues él llama a la localidad el “Harvard de los Tacos”.

La mayor lección: escuchar a los jóvenes

La moraleja de la historia de esta curiosa Pyme parece ser muy clara: hay que escuchar a los empleados y dejar que la gente haga lo que sabe hacer mejor.

No hago las cosas solo. Por ejemplo, yo no sé ser parrillero. Tengo que reconocer mis limitaciones y entender lo que mis empleados pueden aportarme. Que de verdad muchos de ellos tienen tanto que enseñarme que es mejor callarme y oírlos. Prefiero crear ese tipo de estructuras de trabajo”, refiere el famoso taquero.

Esto no es algo que Don Luis haya aprendido en la escuela, sino que la experiencia de quebrar seis negocios diferentes le ha dejado.

“Llegué a quedarme sin 10 pesos para tomarme un café por ser necio, por querer hacer las cosas yo solo. Porque no escuchaba a mis empleados y ser terco”, se lamenta Don Luis.

El emprendedor recomienda a todas las personas que tengan empleados a impulsar el potencial de las personas que forman su equipo, porque son ellos los que conocen lo que realmente sucede día a día en el negocio.

¿Quién sabe? Tal vez escuchar las ideas de tus empleados te lleven a tener miles de seguidores y a salir en una página de TIMES.