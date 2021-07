Meme de 'Doge' rompe récord al venderse como NFT por 4 millones de dólares, ¡el más caro de la historia!

June 14, 2021 4 min read

El famoso meme de ‘Doge’, el perrito de la raza japonesa Shiba Inu que se convirtió en imagen del Dogecoin, rompió récord al venderse como NFT (token no fungible) por 4 millones de dólares. El precio que alcanzó en la subasta lo posiciona como el meme-NFT más caro de la historia.

El pasado martes 8 de junio, Atsuko Sato, dueña de Kabosu, nombre real del perrito viral, puso en venta el meme convertido en NFT. Durante los siguientes tres días, varios usuarios hicieron ofertas interesantes. La batalla final por la propiedad de ‘Doge’ se dio entre un internauta identificado como @twodollahotdoge y otro llamado @pleasrdao, quienes aumentaron considerablemente el precio.

Finalmente, el viernes por la tarde, el usuario @pleasrdao se quedó con el valioso activo digital, al ofrecer 1,696.9 criptomonedas Ethereum, lo que equivale aproximadamente a 4 millones de dólares, según la página web de subastas Zora.

La historia de ‘Doge’

El sobrenombre de ‘Doge’ tiene su origen en la serie animada ‘Homestar Runner’. En un capítulo de 2005, el personaje central llama a otro de los personajes su “D-O-G-E".

En 2010, Sato compartió en su blog personal la imagen de su perro Kabosu, con las patitas entrecruzadas y una simpática expresión en su rostro. Por supuesto, en ese momento no imaginaba que su mascota se haría viral y sería uno de los memes más populares de internet.

“Tomé las fotos para actualizar mi blog”, relató la orgullosa dueña en un comunicado. “Tomo muchas fotos todos los días, así que ese día no era nada fuera de lo normal”.

En los siguientes años, la foto de Kabosu se replicó en varias plataformas como Tumblr e inundó todas las redes sociales. De pronto, un usuario de Reddit lo llamó “doge” y los internautas lo adoptaron con ese nombre. Pronto surgieron miles de memes con la imagen del perrito rodeado de todo tipo de frases.

“Al principio cuando me enteré de los memes de Kabosu me sorprendí mucho. Me aterrorizaba el hecho de que una sola foto que casualmente había publicado en mi blog pudiera recorrer el mundo hasta sitios que no conocía”, cuenta Sato.

De mascota a ícomo ‘cripto’

De unos años para acá, ‘Doge’ alcanzó un nuevo nivel de popularidad, cuando un grupo de internautas lo tomó como inspiración para crear la criptomoneda Dogecoin.

A pesar de su bajo precio y capitalización, la divisa digital DOGE está entre las más populares. Esto debido a que Elon Musk, CEO de Tesla y tercer hombre más rico del mundo, ha expresado su preferencia por el Dogecion varias veces, ayudando a llevar su precio hasta en casi un 800% en un solo día.

En este sentido, ahora que el meme de ‘Doge’ es un NFT y está en manos de otro propietario, ¿podrán seguir usándolo como imagen del Dogecoin? ¿El nuevo dueño podrá reclamar regalías sobre la criptomoneda? Solo el tiempo dará respuestas.