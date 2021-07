Solo los vacunados contra COVID-19 podrán asistir a la Copa Mundial de Fútbol 2022

June 23, 2021 2 min read

La Copa Mundial de la FIFA se llevará a cabo el próximo año 2022 en el mes de noviembre, pero Catar solo le permitirá la entrada a los fanáticos vacunados contra COVID-19. Tendrá una duración de cuatro semanas y se planea que los estadios estén completamente llenos.

