DiDi recaudó 4,400 millones de dólares en su debut en Wall Street

June 30, 2021 3 min read

Hoy miércoles, la empresa china de transporte privado DiDi Global Inc. (DIDI) debutó en Wall Street. Las acciones de la compañía salieron a la Bolsa de Valores de Nueva York con un precio de 14 dólares cada una (unos 280 pesos mexicanos). Con esta Oferta Pública Inicial (OPI), DiDi recaudó 4,400 millones de dólares, y aún podría alcanzar los 10 millones de dólares previstos.

DiDi vendió cerca de 317 millones de acciones depositarias estadounidenses (American Depository Shares o ADS), más que los 288 millones de acciones contempladas.

Cada acción se ofertó en 14 dólares, el máximo proyectado, siendo la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de una firma china desde que Alibaba llegó a Wall Street en 2014 y recaudó 25,000 millones de dólares.



Así, DiDi alcanzaría una capitalización de aproximadamente 67,000 millones de dólares, según Bloomberg, pero otras fuentes especializadas lo calculan hasta en 73,000 millones de dólares. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresa-china-de-transporte-DiDi-recauda-4000-millones-de-dolares-en-OPI-de-EU-fuentes-20210629-0091.html

.@DidiGlobal is the world’s leading mobility technology platform. Today they countdown to their IPO #DiDiIPO pic.twitter.com/MhFrFpf44w