Elon Musk juega con fuego al tuitear sobre Dogecoin nuevamente, a pesar de las críticas

July 2, 2021 3 min read

Elon "Twitter" Musk volvió a hacerlo el jueves, combinando dos de sus temas más populares en un tuit que tenía las palabras "baby doge" como tendencia en toda la plataforma.

El CEO de Tesla recurrió a las redes sociales el jueves por la mañana para tuitear la letra de la canción infantil viral "Baby Shark", pero reemplazó la palabra "tiburón" por "doge", el meme sinónimo de la moneda criptográfica volátil que Musk ha defendido.



Desde entonces, el tuit ha obtenido más de 184 mil me gusta y 31 mil retweets.

Algunas otras marcas de renombre se unieron a la composición creativa de Musk respondiendo al multimillonario con sus propias versiones de la canción.

La compañía Slim Jim respondió llamando a Musk "Padre Doge", mientras que la compañía de desodorantes y aerosoles corporales Axe luego repicando con coros de "a la luna", en referencia a la valoración de la dogecoin en sí.

to the moon, doo, doo, doo, doo, doo,

to the moon, doo, doo, doo, doo, doo,

to the moon, doo, doo, doo, doo, doo,

to the moon pic.twitter.com/WDar0kGTJ1