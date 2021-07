Certificado de vacunación no podrá ser condicionante de empleo, confirma Secretaría del Trabajo

July 7, 2021 4 min read

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que desde este 6 de julio está disponible el certificado de vacunación Covid-19. Si bien se trata de un documento relevante, este no puede ni deberá ser utilizado como condicionante de empleo, confirmó Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión social (STPS).

“El certificado de vacunación contra COVID-19 no puede ni debe ser utilizado como condicionante para contratar o para permanecer en el empleo. Ello sería violatorio de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. En la @STPS_mx estaremos atentos a posibles malas prácticas”, escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.

Por su parte, López-Gatell dio a conocer que las personas que ya recibieron a la inmunización pueden obtener en línea su certificado de vacunación Covid-19.

”Ya está disponible el certificado de vacunación Covid y este empezó a operar. Desde ayer lo liberamos para que se hicieran las distintas pruebas por parte de la población. Si usted quiere tener un comprobante oficial de que ha sido vacunado y con qué vacuna y en qué fechas, aquí está”, detalló el subsecretario de Salud.

Dicho comprobante es útil para viajar a los países que lo solicitan como requisito de ingreso. Sin embargo, López-Gatell ratificó que éste no deberá ser condicionante para obtener o conservar el empleo, pues esa práctica constituiría un acto de discriminación.

“No es adecuado que para propósitos de empleo se pida estar vacunado contra Covid-19. No sería procedente que un empleador en México pidiera el certificado y que si la persona no tuviera el certificado, no quiera emplearlo. Eso no sería adecuado. El certificado no debe usarse como un condicionante de empleo”, enfatizó el funcionario.

¿Cómo obtener el certificado de vacunación Covid-19?

Para solicitar el certificado de vacunación debes ingresar a la página cvcovid.salud.gob.mx. Ahí solo deberás introducir tu CURP, con lo cual se llenan automáticamente los datos que ya están en tu registro de vacunación y se genera el certificado. El documento llegará automáticamente al correo electrónico que hayas proporcionado.

El certificado aparecerá con el título ‘Certificado de vacunación contra la COVID-19’, así como con el CURP y el nombre de la persona, y está membretado con los logotipos del Gobierno de México y de la Secretaría de Salud.

Cabe recordar que durante la conferencia de prensa matutina de este martes, López-Gatell anunció que el portal de registro de vacunación contra coronavirus ya se encuentra habilitado para mayores de 18 años.