Biden firmará una orden contra las grandes tecnologías y abrirá la competencia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado la firma de una orden ejecutiva dirigida a las prácticas monopolísticas de Amazon, Apple, Facebook y Google - Alphabet.

Buscando aumentar la competencia

La orden impulsará a los reguladores a promulgar reformas tales como un mayor escrutinio de las fusiones de tecnología y aumentar la presión sobre "adquisiciones asesinas", en las que las empresas adquieren marcas más pequeñas para sacarlas del mercado.

El presidente Biden firmará la orden ejecutiva en la Casa Blanca a la 1:30 p.m. ET, según lo informado por la Casa Blanca.

Según Ylan Mui de CNBC en "Squawk Box", la administración de Biden demostrará que las empresas más grandes de la industria tecnológica usan su poder para mantener fuera a los competidores más pequeños y explotar la información personal de los consumidores.

"El impulso de esta orden ejecutiva está realmente en torno a dónde podemos fomentar una mayor competencia en todos los ámbitos", dijo el asesor económico en jefe de la Casa Blanca, Brian Deese, a Mui en una entrevista exclusiva.

Además, las 72 acciones y recomendaciones incluidas en la orden –y que comprenden una docena de agencias federales– tendrán como objetivo remodelar los conceptos de consolidación corporativa y leyes antimonopolio.

Los reguladores no han podido controlar el crecimiento

Según lo informado por The New York Times, la orden ejecutiva de Biden solicita a la FTC que emita un nuevo conjunto de reglas sobre las prácticas de recopilación de datos y monitoreo de usuarios de Big Tech, al tiempo que insta a la agencia a prohibir la competencia desleal en los mercados en línea.

La orden llega como un salvavidas para las pequeñas y medianas empresas que se han quejado del presunto control paralizante de los Cinco Grandes dentro de los mercados digitales.

A principios de esta semana, la procuradora general del estado de Nueva York, Letitia James, anunció una ofensiva bipartidista de 37 fiscales generales y de distrito contra Google por exigir que algunas aplicaciones usen sus métodos de pago mientras retienen una comisión del 30% de sus ventas de productos digitales en Play Store.

A fines de junio, un juez desestimó los cargos de monopolio presentados contra la empresa por la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC) y un grupo de 46 estados sobre la base de una adquisición monopolística de WhatsApp e Instagram.

Según The New York Times, "un grupo creciente de legisladores, académicos y empresas rivales dicen que los reguladores gubernamentales no controlaron el crecimiento de las empresas durante más de una década".