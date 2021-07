Cómo convertirte en un maestro en hablar con extraños

July 13, 2021 15+ min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

Hace un par de años comencé a hablar con extraños.

Eso no quiere decir que no hubiera hablado con extraños antes de eso, porque lo había hecho. Soy hijo y hermano de propietarios de pequeñas empresas muy sociables y soy periodista, por lo que hablar con extraños ha sido tanto una forma de vida como un sustento para mí. Y, sin embargo, hace unos años me di cuenta de que ya no lo hacía mucho, si es que lo hacía. Entre equilibrar un trabajo exigente y un niño pequeño realmente exigente, a menudo estaba cansado, distraído y con demasiados horarios. La perspectiva de entablar conversaciones con extraños al azar en cafeterías, bares o en el autobús comenzó a parecer desalentadora. Eventualmente, simplemente dejé de hacerlo.

Esta fue una estrategia de afrontamiento, por supuesto. Estaba abrumado, así que algo tenía que desaparecer. Y resulta que hablar con extraños puede resultar agotador. Los psicólogos han descubierto que el simple hecho de tener una pequeña charla con un extraño puede ser cognitivamente exigente, agotador e incluso estresante. Eso tiene sentido. No conoces a la persona, no sabes hacia dónde va la conversación, por lo que debes prestar más atención de la que lo harías si estuvieras hablando con alguien que conoces bien. Pero los psicólogos han descubierto que hablar con un extraño en realidad mejora tu rendimiento mental, por la misma razón: es un ejercicio. Me estaba ahorrando un poco de esfuerzo, pero también noté que mi vida se estaba volviendo menos interesante, menos sorprendente, tal vez incluso un poco solitaria.

Después de mi epifanía, me pregunté: ¿por qué no hablamos más con extraños, qué sucede cuando lo hacemos y cómo podemos mejorar?

Resulta que muchos investigadores se hacen las mismas preguntas. Comencé a volar alrededor del mundo para conocerlos: psicólogos, científicos evolucionistas, historiadores, urbanistas, emprendedores, sociólogos y, lo adivinaste, un montón de extraños fascinantes que conocí en el camino.

Todos me enseñaron que hablar con extraños no solo puede ser divertido, sino que también puede mejorar nuestra sensación de bienestar, hacernos más inteligentes, expandir nuestras redes sociales y profesionales e incluso ayudarnos a superar algunos de nuestros problemas sociales más intratables. (Detallo todo esto en mi nuevo libro, The Power of Strangers: The Benefits of Connecting in a Suspicious World).

Y mientras investigaba para escribir el libro, seguía volviendo a las implicaciones que podría tener hablar con extraños para los emprendedores. Como vengo de una familia de propietarios de pequeñas empresas, y durante un tiempo fui editor ejecutivo de esta revista, he visto de primera mano lo beneficioso que es para los empresarios perfeccionar esas habilidades sociales.

Por otro lado, también he hablado con muchos profesores universitarios que lamentan que sus estudiantes luchen por establecer el tipo de conexiones sociales fortuitas que les servirán de provecho una vez que comiencen sus carreras. Y, como todos nosotros, estoy saliendo de un año en relativa cuarentena. Estoy oxidado con estas habilidades y necesito acostumbrarme al tipo de interacciones sociales divertidas, fructíferas y, sí, a veces difíciles y libres de las que nos privamos durante más de un año.

Todo eso te lo cuento para finalmente decirte que: decidí que necesitaba convertirme en un experto en hablar con extraños. ¿Cómo? Me inscribí en una clase diferente a cualquier otra que hubiera tomado antes y compré un boleto de avión a Londres.

¿Qué pasó después?

Nuestro viaje comienza en un día brillante en un pequeño salón de clases en Regent's University. Estoy sentado en una silla, cabeceando por el jetlag (o desfase horario), agarrando mi tercera taza de café. También hay otras cuatro personas. Afortunadamente, parecen estar funcionando a un nivel más alto que yo. Hemos venido a este salón de clases para aprender a hablar con extraños.

Nuestra maestra es una enérgica veinteañera llamada Georgie Nightingall. Es la fundadora de Trigger Conversations, una aclamada "organización de conexión humana" con sede en Londres que organiza eventos sociales y talleres inmersivos destinados a ayudar a las personas a tener interacciones significativas con extraños. Desde que la fundó en 2016, Nightingall ha realizado más de 100 eventos y muchas sesiones de capacitación, con extraños, empresas, comunidades, universidades y conferencias, tanto en Londres como en todo el mundo.

Nightingall ha aprendido que, para muchas personas, lo más difícil de hablar con extraños es iniciar la conversación: acercarse a alguien, hacer que se sienta seguro y transmitir rápidamente la idea de que no tienes una agenda, que solo quieres ser amigable o curioso. Descubrió que es mucho más probable que las personas mayores inicien una conversación, mientras que las personas más jóvenes requieren un poco más de seguridad. Pero, también descubrió que en todos sus propios intentos de hablar con extraños, la gran mayoría de esas interacciones fueron sustanciales y muchas fueron geniales.

Una forma diferente de vivir

También llegó a creer, y esto es importante, que practicar el hablar con extraños podría ofrecer más que una sacudida de buenos sentimientos para un individuo. Había alegría en ello, profundidad, verdadera comunión. Si se practicaba lo suficiente, ella creía que podría ayudar a reparar una sociedad fracturada. "No estamos hablando solo de algunas cosas individualizadas", dice. "Estamos hablando de una forma diferente de vivir".

Nightingall se presenta ante nuestra clase, brillante, atractiva y articulada, y nos explica qué esperar en los próximos días. Quiere llevarnos "de la incompetencia inconsciente a la incompetencia consciente, y de la competencia consciente a la competencia inconsciente", dice. En otras palabras, actualmente somos malos en esto y no sabemos por qué ni cómo. Aprenderemos lo que nos falta. Lo mejoraremos. Y, con suerte, llegaremos a ser tan competentes que se convertirá en una segunda naturaleza para nosotros.

En serio, ¿hablar del clima?

Nuestra primera lección es una pequeña charla. Mucha gente odia la charla trivial, lo cual es comprensible, porque mucha charla trivial es mortalmente aburrida. Nightingall reconoce el punto. Sí, dice ella, la charla trivial puede ser aburrida. Pero eso se debe a que la mayoría de la gente no entiende para qué sirve. No es la conversación. Es el punto de partida para una mejor conversación. Es una manera de sentirse cómodos el uno con el otro y buscar algo de lo que quieran hablar.

Por esta razón, es importante estar al tanto de tu respuesta cuando alguien te pregunta algo como "¿qué haces?". No entiendes lo que realmente está planteando esa pregunta, que es algo más o menos como: "¿de qué deberíamos hablar tú y yo?"

Nightingall llegó a esta idea a través de un par de fuentes. Ella había hecho comedia de improvisación en el pasado, y en la improvisación, comienzas un boceto con algo familiar para todos en la audiencia, algo relevante, oportuno o presente en la sala, para unir a los asistentes. Solo entonces podrás realmente llevar a la audiencia a dar un paseo. Eso es una pequeña charla.

Por otro lado, también ha seguido el trabajo de la antropóloga social Kate Fox, quien ha estudiado, por ejemplo, el deseo aparentemente inagotable de los ingleses por hablar del clima. Si bien algunos críticos han señalado esta afinidad como evidencia de un pueblo apático y sin imaginación, Fox argumentó que el clima no era el punto. En cambio, es un medio de vinculación social, un ritual de saludo. “El hablar del clima en inglés es una forma de código, desarrollado para ayudarnos a superar nuestra reserva natural y hablarnos entre nosotros”, escribe Fox. El contenido no es el punto, la familiaridad, la conexión y la tranquilidad sí lo son. Una vez que estén en un lugar cómodo de la plática, puede tener lugar una conversación real.

Cuando reconoces que una pequeña charla es solo una puerta a una mejor conversación, dice Nightingall, entonces puede ser útil, porque está estructurada de una manera que te lleva naturalmente a un terreno común. Todos hemos experimentado cómo estas conversaciones, si se les da el tiempo, pueden moverse en círculos cada vez más estrechos hasta que ambos se concentran en algo que tienen en común y de lo que quieren hablar. Con eso en su lugar, puedes deambular, ser un poco personal, profundizar. Pero, probablemente dependa de ti llevarlo allí, dice Nightingall. "Todo el mundo es interesante, pero no depende de ellos mostrártelo, depende de ti descubrirlo".

Rompamos el guion

La mejor manera de descubrir esas cosas interesantes, dice Nightingall, es "rompiendo el guion". Eso significa usar las técnicas de la charla trivial, pero resistir la tentación de usar el piloto automático. Por ejemplo, vas a una tienda y dices: "¿cómo estás?" y el secretario dice: “Bien; ¿cómo estás?" y la conversación no contiene información y no va a ninguna parte. Eso es un guion.

Usamos scripts para hacer que las interacciones sean más eficientes, particularmente en lugares concurridos, densos y de rápido movimiento como las grandes ciudades. Pero al hacerlo, nos negamos a nosotros mismos la oportunidad de una mejor experiencia y tal vez un nuevo contacto, y nos aislamos de todos los beneficios que pueden derivarse de hablar con extraños.

Entonces, ¿cómo rompemos esos guiones? Con especificidad y sorpresa, dice Nightingall. Por ejemplo, cuando alguien dice: "¿Cómo estás?" ella no dice, "Bien". En cambio, ella dice: "yo diría que soy un 7.5 sobre 10". Explica brevemente por qué tiene 7.5, les pregunta cómo les está yendo y luego simplemente espera. Aquí es cuando entra en juego la duplicación; es un fenómeno en el que las personas siguen de forma natural el ejemplo de sus compañeros de conversación. Si dices algo genérico, dirán algo genérico. Si dices algo específico, es probable que ellos también lo hagan.

Por lo tanto, debido a que dio un número, es probable que su pareja de conversación hiciera lo mismo. Si dicen que son un 6, Nightingall preguntará: "¿qué se necesita para llegar a un 8?" Esta especificidad crea una atmósfera ligera y hace que sea más difícil para la otra persona mantener la creencia de que eres de una mente inferior, porque instantáneamente demuestras complejidad, sentimiento y humor: humanidad, en otras palabras. "Inmediatamente, dicen, 'Oh, eres un humano'". "Tienes ese vínculo y luego, naturalmente, las cosas se abren".

Aquí hay otras formas en que Nightingall sugiere romper un guion. Cuando el empleado de una tienda pregunta: "¿puedo ayudarte?" puedes responder: "¿puedo ayudarte a ti?" O en lugar de preguntarle a la gente en una fiesta qué hacen, pregúntales qué más les gustaría hacer o qué no hacen. O en lugar de preguntarle a alguien cómo fue su día, pregúntale: "¿has cumplido las expectativas de tu día?".

Todas estas técnicas requieren una cierta medida de confianza para llevarlas a cabo, dice Nightingall. Pero funcionan. Y cuando lo hagan, revelarán una pequeña parte de quién es esa persona. Eso es significativo, porque esa semilla indica lo que hay debajo de la superficie. “Cómo haces cualquier cosa es cómo haces todo”, dice Nightingall. Esa semillita te dice a dónde ir a continuación en la conversación.

Y, luego de establecer conexión ¿Qué hacemos?

Normalmente empiezo a hacer preguntas. Lo que tiene sentido: estoy mostrando interés en la otra persona y demuestro mi interés complaciendo mi curiosidad. Pero una paradoja de hablar con un extraño, explica Nightingall, es que si bien la curiosidad es indispensable, un diluvio de preguntas fuera de la puerta puede parecer una curiosidad o una entrevista. La gente todavía no saben de dónde vienes y no saben si tienes algún tipo de agenda o intención más allá del mero ejercicio de conocerlos. Incluso una pregunta personal hecha demasiado pronto puede crear una dinámica incómoda porque le estás preguntando algo a alguien. Estás haciendo una demanda.

Nightingall sugiere que las declaraciones, no las preguntas, pueden ser una mejor manera de iniciar una conversación. Una pregunta obliga a una respuesta, mientras que una declaración deja que la otra persona decida si quiere hablar. No es una demanda; es una oferta. Observa algo sobre tu entorno compartido, ofrece una observación y deja que la otra parte responda. Si lo hacen, responde con otra declaración que se base en lo que dijeron.

Idealmente, estas observaciones no deberían ser estúpidas como por ejemplo: "¡Me di cuenta de que salió el sol hoy!" Sin embargo, pueden ser simples. Como se habla del tiempo en Inglaterra, el punto es indicar una experiencia compartida. Nightingall ha descubierto que la proximidad también ayuda. Si estás en un museo, te acercas a alguien que está mirando una pintura y preguntas "¿Qué te parece?" Es muy diferente a hacer una observación sobre una pintura después de estar 30 segundos junto a ellos mirándola. Eso es porque has estado cerca de ellos. Se han adaptado a tu presencia y has demostrado cierto dominio de ti mismo. Entonces puedes hablar. Se siente menos como una invasión.

No cometas mi error

Un día en clase, mis compañeros de estudios y yo nos emparejamos para practicar nuestra técnica. Me asocié con "Paula", quien me dice que una de sus cosas favoritas es prepararse una taza de buen café los fines de semana y sentarse sola. Intento recordar el consejo de Nightingall acerca de comenzar con declaraciones, no preguntas, pero ya estábamos en un ritmo que yo consideré bueno, así que decidí profundizar.

Después de cuatro preguntas, Paula está hablando de lo resentida que estaba por tener que trabajar para otras personas. Obviamente, me sentí bastante satisfecho conmigo mismo, aunque cuando regresé con mi maestra con este faisán en la boca, ella estaba menos impresionada. Ella delicadamente explica que: si bien "está claro que eres una persona que hace preguntas para ganarte la vida", todo en mi lenguaje corporal sugería que estaba buscando algo en lo que abalanzarme. Hice preguntas demasiado rápido, dijo. Me estaba inclinando hacia adelante. Esta no fue una conversación; fue una entrevista. Posiblemente un interrogatorio.

Nightingall sugirió hacer preguntas más simples y abiertas. En lugar de decir: "¿Crees que esto se debió a que eras un fanático del control?" simplemente repite o comenta: "¿Por qué crees que es así?" Eso es lo contrario de lo que hago habitualmente, pero es lo que debo aprender a hacer.

En una buena conversación, debes ceder el control. Tu trabajo es ayudar a tu pareja a llegar a su propia conclusión y sorprenderte, no descubrir lo que sea, hacer una reverencia y decir: ¡Siguiente! Aquí hay una lección poderosa: si solo te interesan las cosas que sabes que te interesan, nunca te sorprenderás. Nunca aprenderás nada nuevo, ni obtendrás una nueva perspectiva, ni harás un nuevo amigo o contacto. Resulta que la clave para hablar con extraños es dejarlos fluir, dejarlos guiar. Entonces el mundo se abre a ti.

¿Por qué no hablamos con extraños? La respuesta que escuché una y otra vez de los expertos es simplemente porque no lo hacemos. En muchos lugares, por muchas razones, se ha convertido en una norma social, y estas son realmente poderosas. Es por eso que Nightingall usa lo que ella llama un método infalible no solo para violar la norma, sino para reconocer abiertamente que lo está haciendo.

Crea un premarco

Nos pide que nos imaginemos en el transporte público, que, como sabemos, es el último lugar donde alguien habla con un extraño. Hay una persona que nos parece interesante, pero no podemos volvernos hacia esa persona y decirle: "¿Por qué te encuentro tan interesante?" porque si le dijiste algo así a un extraño en el metro, seguramente asumieron que era el inicio de una cadena de eventos que concluiría en ellos disecados en la pared de tu casa.

Para que no atravieses una situación incómoda como esa, Nightingall sugiere algo llamado premarco. Es una idea basada en el campo de la programación neurolingüística, que entrena a las personas a "replantear" los posibles pensamientos negativos de los demás, en esencia, redefiniendo sus expectativas para la interacción venidera.

Por lo general, podríamos ser cautelosos si un extraño simplemente comienza a hablarnos. No sabemos quiénes son, ni qué quieren, ni si tienen razón en la cabeza. Lo que hace un premarco es asegurarles que estás al tanto de lo peligroso que es que un extraño te hable de la nada.

Para hacerlo, reconoce desde el principio que se trata de una violación a una norma social. Dices algo como: "hola, sé que se supone que no debemos hablar con la gente en el metro, pero..." Esto demuestra que estás en pleno dominio de tus facultades. No eres errático, perturbado o de alguna manera fuera de lugar. Ayuda a aliviar la cautela y abre la posibilidad de una conexión. Una vez que esto se establece, dice Nightingall, sigue el premarco con tu declaración: "me gustan mucho tus lentes de sol", por ejemplo. Luego sigue eso con una justificación: "acabo de perder los míos y he estado buscando unos nuevos". La justificación alivia la sospecha de la persona de que tienes algún tipo de agenda o malas intenciones y te permite hablar un poco más abiertamente.

Ahí es cuando las preguntas se vuelven más importantes, dice Nightingall. Las preguntas cumplen una multitud de funciones, por eso, como aprendí en mi ejercicio con Paula, pueden ser tan complicadas. Sí, las preguntas te funcionan para obtener información. Y sí, en un nivel más profundo, ayudan a tu interlocutor a aclarar el punto que están tratando de explicar. Pero también nos permiten vincularnos emocionalmente con otras personas.

En una serie de estudios en 2017, la psicóloga Karen Huang y sus colegas descubrieron que "las personas que hacen más preguntas, en particular preguntas de seguimiento, agradan más a sus compañeros de conversación". Aquellos que hacen más preguntas, encontraron los autores, son percibidos como más receptivos, lo que se define como "escuchar, comprender, validar y cuidar". En otras palabras, le agradamos a la gente porque nos interesan.

Y, sin embargo, anotaron los investigadores, la gente tiende a no hacer muchas preguntas. ¿Por qué? Muchas razones. “Primero”, escribe Huang, “las personas pueden no pensar en hacer preguntas en absoluto... porque son egocéntricas, se enfocan en expresar sus propios pensamientos, sentimientos y creencias con poco o ningún interés en escuchar lo que otra persona tiene que decir. O pueden estar tan distraídos por otros aspectos de la conversación que no se dan cuenta de que hacer una pregunta es una opción". Incluso si una pregunta aparece en la cabeza de alguien, es posible que no la haga, porque le preocupa que caiga mal y sea "percibida como grosera, inapropiada, intrusiva o incompetente". En estos casos, probablemente solo hablarán de sí mismas, y los estudios muestran que hacemos esto con el doble de frecuencia que hablar de otros asuntos, lo que, irónicamente, hace que les gustemos menos a las personas.

¿Cuál es una buena pregunta para hacer?

Nightingall nos pide que completemos un ejercicio en el que se nos dan declaraciones banales, del tipo que se ofrece comúnmente en conversaciones triviales, y se nos asigna la tarea de formular buenas preguntas. Por ejemplo, una estudiante dice que ayer corrió por el Támesis. No hay casi nada en el mundo menos interesante para mí que correr, y por lo general lo tomaría como una señal para comenzar a planear mi escape. Pero, partiendo de la idea de que una pequeña charla es el medio, no el fin, la clase hace una lluvia de ideas para hacer buenas preguntas que podrían conducir a algo más personal o interesante: "¿Corres todos los días?" "¿Es eso una pasión para ti?" "¿Qué harías si no pudieras correr todos los días?" Sugiero: "¿De qué estás huyendo?" lo que pretende ser una broma, pero la clase parece aceptarlo.

Luego pasamos a la otra cara de la formulación de preguntas, la cual es escuchar. Cuando la gente empieza a hablar, debes escuchar, hacer contacto visual y, en general, demostrar que estás comprometido. Sabemos esto, por supuesto. Pero, no siempre se nos da bien mostrarlo. Dos técnicas efectivas para señalar el compromiso son parafrasear lo que la gente acaba de decir - "parece que estás diciendo..." - y hacer eco - que es simplemente repetir ocasionalmente cosas que tu pareja de conversación acaba de decir, las cuales son comúnmente utilizadas por terapeutas y negociadores de rehenes para fomentar la conexión y generar confianza.

Por ejemplo, si te dicen: "supongo que en ese momento estaba frustrado", tú dices: "estabas frustrado". Esto parece profundamente extraño y antinatural, y se siente incómodo de hacer, y si te excedes, tu interlocutor pensará que algo anda mal contigo. Pero estoy aquí para dar fe de que, bien hecho, es extremadamente eficaz. Es como un truco de magia. Los investigadores han llegado a la misma conclusión. Según los psicólogos franceses Nicolas Guéguen y Angélique Martin, “La investigación ha demostrado que el mimetismo... conduce a un mayor agrado por el imitador” y ayuda a crear una relación durante una interacción social.

Nightingall divide la escucha en tres niveles.

Hay que escuchar las cosas que conoces : ese es el nivel más superficial. Es entonces cuando alguien dice algo sobre béisbol y tú te lanzas y empiezas a hablar de béisbol.

: ese es el nivel más superficial. Es entonces cuando alguien dice algo sobre béisbol y tú te lanzas y empiezas a hablar de béisbol. Luego está la escucha en busca de información : muestra curiosidad por alguien, pero tus preguntas son sobre la recopilación de datos fácticos. Eso también se trata más de ti y de tus intereses.

: muestra curiosidad por alguien, pero tus preguntas son sobre la recopilación de datos fácticos. Eso también se trata más de ti y de tus intereses. Y luego está el nivel más profundo, escuchar experiencias, sentimientos, motivaciones y valores: este tipo de escucha es más que simplemente escuchar o autoafirmarse. Es prestar atención y esforzarse por comprender. Se demuestra con contacto visual, eco y paráfrasis, y se puede profundizar haciendo preguntas aclaratorias: ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? - que ayudan a la persona a llegar al meollo del asunto.

En otras palabras, en el último nivel, no estás simplemente escuchando algo de lo que quieres hablar u ofreciendo un consejo, o tratando de pensar en algo inteligente para responder. No se trata de tu agenda. Es un nivel de compromiso que se trata de ayudar a tu pareja de conversación a llegar a lo que realmente quiere decir mientras tú lo acompañas.

Aún quieres hablar un poco de ti mismo, dice Nightingall, para dar un poco y no dejar a la persona sintiendo que acabas de rebuscar en el escritorio de su vida personal y te fuiste con un reloj. Pero deseas que la mayor parte del enfoque esté en ellos. Es, nuevamente, una forma de hospitalidad. Estás hospedando a alguien. Estás entregando una medida de control. Les estás dando espacio. Estás corriendo un riesgo. Ese riesgo te abre a las posibles recompensas de hablar con un extraño.

Mis experiencias

Durante el almuerzo y después de la clase, probé algunas de estas técnicas en Londres. Le pregunté a una cantinera de veintitantos en un pub si el día había cumplido con sus expectativas, y ella confezó con muy pocas indicaciones que sí, lo había hecho. Estaba a punto de dejar su trabajo diario. Ella sentía que le habían vendido una lista de bienes sobre los méritos de una carrera corporativa recta e iba a vaciar sus ahorros y viajar por el mundo. Ella no le había contado eso a nadie todavía, me expresó. Pero pronto lo haría.

Durante el almuerzo en un restaurante libanés de comida para llevar, le pregunté al propietario de qué elementos del menú estaba más orgulloso, porque eso era lo que yo quería. Empezó a tomar trozos de esto y aquello y a meterlos en mi bolso. Le conté que crecí en un vecindario de blancos, y cuando era niño, una familia libanesa se mudó detrás de nosotros y solía pasarnos platos sobre la cerca de lo que en ese momento era comida muy exótica para mi. Desde entonces, la comida libanesa siempre había estado entre mis favoritas. Curiosamente, cuando la como, pienso en casa. Esto, como dijo Nightingall, fue abrir la conversación con una declaración, no una pregunta.

El propietario me dijo que en el Líbano, ese tipo de hospitalidad es muy importante; la gente siempre prepara mucha comida para los visitantes. Mientras hablaba, seguía poniendo más comida en mi bolso. Cuando terminó, la bolsa pesa alrededor de dos kilos y medio y me cobró tal vez un tercio.

La práctica lo es todo

Al final del último día de clase, Nightingall nos dijo que la práctica lo será todo. Algunos encuentros saldrán mal, comentó, y otros serán geniales, pero con el tiempo, nos sentiremos más cómodos haciendo esto a medida que internalicemos las técnicas que hemos aprendido. Podremos volvernos un poco más atrevidos o más juguetones. Nuestra confianza, tono y lenguaje corporal aliviarán la desconfianza de la gente ante la flagrante violación de una norma social de larga data.

De hecho, Nightingall es una especie de hechicera en esto. Una vez comenzó una conversación con un hombre en el metro con solo señalar su sombrero, sonreír y decir, simplemente, "sombrero". Choca cinco personas al azar en la calle, dice. Sonríe a las personas que van en la dirección opuesta por una escalera mecánica solo para ver si le devuelven la sonrisa. Ella no pide un americano; ordena "el mejor americano del mundo". Y la gente responde. Un día, durante un descanso, entré al Starbucks del campus para tomar más café. Nightingall ya estaba allí, hablando animadamente con un barista que nunca había conocido antes. Cuando ella y yo salimos, ella me dijo que él le dio el café de la casa.

El café gratis de Nightingall, mi comida libanesa, no eran coincidencias. Como aprendí repetidamente mientras probaba técnicas para hablar con extraños, a menudo me recompensaban con comida gratis. Por supuesto, existen razones mucho más fructíferas, significativas y valiosas para hablar con extraños. Pero la comida se me quedó grabada. Entonces me di cuenta de por qué: cuando comienzas una buena conversación con un desconocido, es como si le estuvieras dando un regalo poco común. Y la mayoría de las veces, quieren darte algo a cambio.