¿Richard Branson en verdad viajó al espacio? El astrofísico Neil deGrasse Tyson dice que no

El pasado 11 de julio, el multimillonario Richard Branson realizó el primer vuelo espacial turístico de la historia. El vuelo VSS Unity de su empresa Virgin Galactic tuvo como destino la frontera entre la Tierra y el espacio. Si bien el británico alcanzó un hito histórico, hay quienes dudan de que haya realmente viajado al espacio y uno de ellos es el famoso astrofísico Neil deGrasse Tyson, discípulo de Carl Sagan.

La nave despegó el domingo cerca de las 8:40 am (hora local), desde la base Spaceport America en Nuevo México. Tras volar durante una hora hasta una altitud de 15 kilómetros, la nave soltó el avión espacial que llevaba a Richard Branson y a la tripulación para que éste pudiera salir de la atmósfera terrestre.

El objetivo del avión era llegar al límite entre el espacio y la Tierra, que estaría a los 80 km de altura, según estipula el gobierno de Estados Unidos. En este punto, cielo pasa de azul a negro, se puede ver la curvatura del planeta y es posible flotar en ingravidez.

Luego de pasar varios minutos en órbita, el VSS Unity aterrizó con éxito en Nuevo México a las 9:38 horas locales.

I have dreamt about this moment since I was a child, but going to space was more magical than I ever imagined https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/grs7vHAzca