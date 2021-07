¿Cómo trabajar desde casa?

July 15, 2021 7 min read

Se estima que aproximadamente el 45% de la fuerza laboral estará trabajando desde casa de alguna manera para fines de 2021. Para alguien que ha trabajado de forma remota durante la mayor parte de los últimos 30 años, tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que puedes aumentar tu productividad al hacer home office. La mala noticia es que tendrás que estar doblemente concentrado para llegar allí.

A continuación, presentamos algunos consejos y estrategias útiles para garantizar que tu productividad aumente y maximices su potencial desde la oficina en casa.

Mantén tu rutina

Cuando trabajas en una oficina corporativa, te despertabas a la misma hora todos los días, te vestías, tomabas tu café y llegabas a la oficina a una hora determinada. Tu día laboral comenzaba revisando los mensajes de voz, correos electrónicos, programando llamadas y reuniones, yendo a almorzar, tomando descansos y saliendo a la misma hora todos los días. De repente, te encuentras haciendo home office y la rutina es lo primero que se va. No dejes que eso suceda.

Empieza por vestirte para la oficina. Como dijo Deion Sanders, jugador del salón de la fama de la NFL: "Si te ves bien, te sientes bien; si te sientes bien, juegas bien; si juegas bien, ellos pagan bien". Levantarte a la misma hora todos los días y vestirte como si fueras a la oficina te pone en un estado de ánimo profesional.

Asegúrate de llegar a tu oficina en casa a la misma hora todos los días. Esto puede sonar gracioso porque tu oficina en casa puede estar a unos 20 metros de distancia; sin embargo, al hacer esto, se mantiene en una rutina y comienzas tu día como lo hacen todos los demás en tu empresa.

Además, trata de salir de la oficina en casa a la misma hora todos los días para mantener tu rutina.

Otra parte de mantener una rutina es asegurarse de revisar tus mensajes de voz y correos electrónicos como si estuvieras en la oficina. Esto no solo es lo esperado, sino que también es una excelente manera de mantenerte al día con tus tareas y objetivos diarios. Como socio gerente de una corporación, es frustrante al final del día cuando el empleado del otro lado no tiene idea de lo que está pasando porque no ha revisado los emails ni los mensajes en todo el día.

Además, asegúrate de establecer tu horario de oficina con todos los demás en la casa. No puedo enfatizar suficiente lo importante que es esto, y puede ser difícil hacer malabarismos. Las familias deben entender que cuando la puerta está cerrada, estamos trabajando. Si tu puerta está abierta, entonces estás en casa. Es un desafío ser productivo cuando te interrumpen cada 10 minutos con asuntos personales.

Habla con la gente y tómate descansos

Trabajar desde casa es una excelente oportunidad para maximizar tu tiempo y productividad, porque no tienes las mismas distracciones que tienes en una oficina corporativa. Sin embargo, si intentas reemplazar un trabajo cara a cara con una comunicación por correo electrónico o texto únicamente, puedes desconectarte del plan de negocios general y, con frecuencia, encontrarte con malentendidos. Es esencial mantenerse conectado y tener una comprensión clara de lo que está sucediendo con la actividad del departamento o división. Mi objetivo es hacer diez llamadas telefónicas antes de las 10 a.m. todos los días. Terminar el día con al menos cinco llamadas a los miembros del equipo garantiza que hayamos completado todo lo que necesitábamos.

Tomar descansos y almorzar durante el home office puede ser difícil porque es fácil involucrarse tanto en lo que estamos haciendo que el tiempo pasa volando. Sin embargo, si no tomamos descansos y nos detenemos para almorzar, las paredes comenzarán a cerrarse. Toma en cuenta que la oficina en casa no es el comedor, y siempre que sea posible, vete a almorzar fuera de casa si tienes algún lugar cerca y puedes pagarlo. Es importante sentarse y comer en un espacio diferente.

Separa tu hogar y tus espacios de trabajo

La última vez que verifiqué, las oficinas corporativas no tienen sala de estar ni dormitorio principal. Estas son grandes distracciones porque estas habitaciones también son las áreas en las que nos relajamos cuando no estamos trabajando. Si es posible, convierte en un hábito el mantenerse alejado de estas habitaciones durante las horas de trabajo. Intenta mantener un entorno similar al que existía cuando trabajabas en una oficina.

A menudo, estamos limitados por la cantidad de espacio que tenemos, pero eso no debería dictar nuestro nivel de producción u organización. Dado que muchas reuniones se gestionan mediante videoconferencia, es importante mantener una estación de trabajo ordenada, organizada y bien iluminada. La iluminación brillante en la oficina en casa permite que uno se sienta como si estuviera en un entorno de oficina corporativa. No importa si se utiliza un escritorio o una mesa siempre que esté configurado para maximizar la productividad.

Sal de tu oficina y apaga la luz

Cuando finalizas tu jornada laboral, es fundamental que la oficina en casa esté cerrada, lo que permite separar la empresa de lo personal. A menudo, al final de la jornada laboral, salgo de casa y voy al gimnasio durante una hora. Para mí, dejar físicamente el entorno en el que he estado todo el día me restablece y me prepara para la transición al tiempo personal.

Seguir estas sugerencias te dará un buen comienzo en el camino hacia el éxito como empleado de home office. A lo largo de los años, he aprendido que no mantenerse disciplinado conducirá a una falta de productividad y tendrá consecuencias laborales negativas. Mantente concentrado y disfruta de los beneficios que se pueden obtener al trabajar en casa.