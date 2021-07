¿Quieres levantar capital para tu startup? Aquí hay 6 tips para lograrlo

July 21, 2021 3 min read

De acuerdo con The Failure Institute, el 65 por ciento de los emprendimientos en México fracasa por no tener ingresos suficientes para subsistir y 38 por ciento tiene problemas de financiamiento.

La falta de capital es una situación habitual de las startups, el dinero es lo que vuelve factible un negocio, es por ello que en todas las etapas de la compañía se requiere levantar capital. Para ello, G2, firma especializada en startups y en la implementación de estrategias para levantamiento de capital, te brinda las siguientes recomendaciones:

Construye buenas relaciones, aunque consideres que aún no están en momento para iniciar tus primeras rondas de capital, es importante que como fundador, empieces a explorar las opciones de financiamiento, quiénes pueden ser tus posibles inversionistas y cómo puedes tener primeros acercamientos con ellos o con personas que te vinculen con fondos de inversión o ángeles inversionistas.

No quemes balas antes de tiempo. Si el ecosistema de emprendimiento es pequeño, el del Venture Capital lo es mucho más, así que no vayas a buscar una cita para pitchar con un inversionista que haga fit con tu proyecto si no estás lo suficientemente preparado para ello.

Pitcha con pasión. En G2 buscamos emprendedores apasionados, que crean en su proyecto y que tengan todo el ímpetu para sacar adelante cada hito, cada situación que se presente en el mercado, con el producto, con los clientes. Un buen emprendedor, es garantía de que la startup alcance el éxito, ya que la pasión mantiene el compromiso para construir la compañía.

Califica a tus inversionistas. No vayas con el primer inversionista que encuentres, debes conocer su tesis de inversión, el criterio con el que invierte en compañías, en que industrias invierte, cuáles son sus valores; investiga en qué tipo de compañías ha invertido para saber si es adecuado y hace match con la compañía.

Enfócate y asegúrate de que nadie ni nada te permita desviarte de tu objetivo principal. Traza una hoja de ruta y alinea tu compañía para alcanzar esos objetivos, que cuando obtengas el capital que necesitas, requerirás de todo tu equipo para llevar a tu startup al siguiente nivel.

Define tu visión y tus métricas Tu principal objetivo es negociar con tus prospectos de inversionistas, así que lo que mejor puedes ofrecer es una gran visión de tu compañía y métricas que garanticen que el negocio es negocio para ellos también.

Estas son algunas recomendaciones que te ofrecemos, ya que levantar capital es un arte que deberías estar practicando constantemente. Practica, crea un gran pitch, sigue las recomendaciones anteriores y de preferencia, hazte de un experto para crear una estrategia en levantamiento de capital.