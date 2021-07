¿Un hombre embarazado? Estos son 'los nuevos' emojis que debes conocer

July 21, 2021 4 min read

¡Un emoji dice más que mil palabras! Y para continuar con esa tendencia, nuestros teléfonos móviles le darán la bienvenida a una nueva oferta de emojis para comunicarnos como más nos gusta: con imágenes. Por esa razón, la Emojipedia revela cuáles serán sus posibles nuevos emojis que podremos disfrutar a partir de 2021-2022. La diversidad y la inclusión no deben pasar desapercibida y por eso, entre toda su variedad, nos presentan el emoji de un hombre embarazado y mucho más. A continuación, conoce los nuevos emojis que llegarán a tu smartphone.

En el marco del Día mundial del emoji -17 de julio- la Emojipedia publicó un comunicado donde revela una lista con los posibles emojis que podrán estar disponibles para la versión Emoji 14.0 y Unicode 14.0. Entre la oferta aparecen una cara feliz derritiéndose, persona con corona (rey), un labio mordiéndose, unas semillas, un vaso con agua, una resbaladilla, una esfera disco, una batería baja, un nido de aves, un coral, unas burbujas, unas muletas, un troll, 15 combinaciones distintas de apretón de manos y, claro, el hombre embarazado.

Imagen: vía Emojipedia.

What's in the latest draft emoji list, and when it is scheduled for approval https://t.co/yemIEzDfKi

Cabe repetir que lo anterior es sólo una lista preliminar de emojis, pues cada emoji está sujeto a cambios antes de la aprobación final en septiembre de 2021. Sin embargo, también podemos acceder a dicha lista preliminar con los emojis más votados, más anticipados y más populares, entre ellos la cara feliz derritiéndose, la cual ocupa el primer lugar. A continuación, los resultados:

According to user votes, Melting Face is most popular of the current Emoji 14.0 draft list.



If approved in September, it will be on most platforms by mid-2022 https://t.co/IAahiILGA0 https://t.co/qEVFA8WHQn