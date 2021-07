¿Mientes sobre tu pasado? Podrías estarlo haciendo sin darte cuenta

July 27, 2021 7 min read

Esta historia está extraída del podcast Build For Tomorrow y explora por qué sentimos nostalgia por los tiempos difíciles. Escúchalo aquí.

Todos contamos historias sobre nosotros mismos. Pero, ¿qué tan ciertas son esas historias?

La respuesta... no es tan cierta como pensamos. Cuento historias falsas sobre mí. Tú también lo haces. Pero, ¿es esto un problema?

Los principales investigadores de la memoria dicen que no. ¡Estás fuera del gancho!

Bueno, algo así.

Primero, entendamos cómo funciona la memoria

No recordamos experiencias completas, la forma en que una cámara de video podría capturarlas. De hecho, recordamos cosas en pequeños fragmentos separados, como un recuerdo roto en un millón de pedazos y esparcido por nuestro cerebro. Cada vez que intentamos recordar algo, nuestro cerebro vuelve a ensamblar las piezas sobre la marcha. Algunas cosas se pierden. Algunos nunca se almacenaron. Esto significa que nuestra memoria está incompleta, como un rompecabezas que no se puede completar.

¿Cómo llenamos las lagunas? Literalmente imaginamos lo que falta.

“La memoria y la imaginación están profundamente entrelazadas”, dice Felipe De Brigard, investigador de la memoria en la Universidad de Duke. “Muchos de los procesos que nos permiten recordar el pasado son también procesos que nos permiten imaginar no solo futuros posibles, sino que también nos permiten imaginar formas alternativas en las que los eventos pasados ​​podrían haber ocurrido”.

Por eso estás tan seguro de un detalle del verano pasado que tus amigos te dicen que está mal. Literalmente lo imaginaste. Ahora lo estás experimentando como un recuerdo.

¡Y se vuelve más extraño! Porque aquí hay otra cosa que tendemos a imaginar:

Imaginamos nuestro propio pasado

“Cuando las personas piensan en sí mismas a lo largo del tiempo, piensan en esta marcha positiva hacia un yo que mejora continuamente, dice Anne E. Wilson, investigadora de la memoria en la Universidad Wilfrid Laurier.

Hago esto. Estoy seguro de que haces esto. Tendemos a pensar en nuestros seres mayores como menos competentes y quizás menos felices. En ese entonces nos enfrentábamos a luchas. Nos esforzamos. Mejoramos.

Pero cuando los investigadores siguen a las personas durante largos períodos de tiempo, no ven eso de "mejorarse continuamente". Ven algo mucho menos dramático.

“Si comparas cómo son las personas de manera contemporánea durante varios períodos de tiempo y lo que recuerdan durante esos períodos de tiempo, la gente tiende a cambiar su pasado hacia abajo”, dice Anne. "Gran parte de la mejora que recuerdan es una mejora recordada".

Recordamos nuestro pasado como algo más difícil o menos satisfactorio / Imagen: Ezra Bailey | Getty Images

En otras palabras, recordamos nuestro pasado como algo más difícil o menos satisfactorio, porque queremos construir una narrativa de nosotros mismos a medida que avanzamos y crecemos. Pero esto no es un recuerdo. Es imaginación, una narrativa en la que queremos creer, superpuesta sobre lo que realmente vivimos.

Cuando Anne me dijo esto, me sorprendió personalmente. Porque aquí está la cuestión: me entrevistan mucho y cuento muchas historias sobre mí, y las he perfeccionado muy bien, y a veces me pregunto qué tan ciertas son.

Por ejemplo, a menudo cuento la historia de mi primer trabajo, que fue como reportero en un pequeño periódico en el centro de Massachusetts llamado The Gardner News. Odiaba ese trabajo. Era pequeño y frustrante, y aspiraba a trabajar en los periódicos más importantes del país. Entonces, después de un año, me di cuenta: nadie en el New York Times o el Washington Post tomaría una copia de mi pequeño periódico y leería mi historia sobre el restaurante local y luego me llamaría y me diría: "Niño, empaca tus maletas, ¡te llevamos a las grandes ligas! " Como nunca. Entonces me di cuenta de que no podía seguir trabajando allí y esperando a que alguien me descubriera. Tuve que ir a ellos. Y así lo hice. Dejé el trabajo, me senté en mi habitación en un apartamento barato al lado de un cementerio, y estuve hablando en frío durante nueve meses hasta que encontré mi primera historia en el Washington Post, y crecí mi carrera a partir de ahí, y eso me enseñó una lección que he llevado a cabo hasta el día de hoy: No esperes. Ve con ellos.

De cualquier manera. He contado una versión de esa historia tantas veces, pero ¿qué tan cierta es? Quiero decir, hay partes que puedes verificar. Dejé ese trabajo. Trabajé como autónomo fuera de mi habitación. Conseguí esa historia del Post. Pero, ¿tuve ese pensamiento: no vendrán a mí, así que tengo que ir a ellos? ¿Alguna vez dije eso en ese entonces, o siquiera lo pensé? ¿O simplemente renuncié a ese trabajo porque era miserable y me pagaba 20,000 dólares al año, por lo que no es como si estuviera tomando un gran riesgo, y es solo más tarde, cuando trato de dar sentido a una serie aleatoria de eventos anteriores, que ¿Hice una historia encima de eso?

La respuesta es... Sinceramente, no lo sé. He contado la historia tantas veces que no hay otra historia que contar. No hay otro recuerdo en mi cerebro que descubrir.

Entonces le pregunté a Anne, ¿qué me he hecho?

Ella dijo que no se preocupara. ¿Debemos luchar por la verdad? Si. Pero debemos aceptar las limitaciones de nuestra memoria y el propósito de esas limitaciones.

“Puede ser que parte de la razón por la que nuestra memoria del pasado sea tan imperfecta”, dijo, “es porque necesita ser maleable. Porque si es maleable, entonces nos permite usar creativamente esos mismos bloques de construcción y remodelarlos en este futuro que queremos poder imaginar".

El futuro importa: ¡estamos construyendo para el mañana!, y necesitamos la máxima flexibilidad para darle forma. Hablando biológicamente, no tendría sentido que nuestro cerebro limitara por completo nuestras opciones futuras en función de nuestras experiencias pasadas. Nunca aprenderíamos nada. Nunca nos arriesgaríamos. Nunca diríamos: "Fallé 10 veces antes, pero esta vez va a funcionar". Necesitamos esta flexibilidad; tenemos que contarnos las historias que nos hacen seguir adelante.

Estamos hechos para el futuro. Incluso si no estamos tan seguros de nuestro pasado.